美股 | 黑色周一衝擊華爾街，美股全線重挫，道指跌逾千點

．隨著暴跌潮席捲全球金融市場，美國主要股指周一（5日）全線重挫

．美股波動率指標VIX指數飆升，一度觸及2020年初以來最高水平，投資者迅速撤離風險資產

隨著暴跌潮席捲全球金融市場，美國主要股指周一（5日）全線重挫。美股波動率指標VIX指數飆升，一度觸及2020年初以來最高水平，投資者迅速撤離風險資產。



道指跌1033.99點，或2.6%，報38703.27點。納指跌576.08點，或3.4%，報16200.08點。標普500指數跌160.23點，或3%，報5186.33點，創下2022年9月以來最大單日跌幅。



投資者對美國經濟放緩和科技板塊過熱的擔憂日益加劇。華爾街人士指出，未來在貨幣政策、地緣政治、大選結果等多個層面仍有很多不確定性。由於夏季流動性低迷，仍有大量趨勢性交易需要平倉，且VIX指數高企，這種拋售可能會持續幾天，」



超大盤科技股首當其衝，科技七巨企指數一度創下2015年以來最大跌幅，英偉達和蘋果等紛紛下跌，但後來收復部分失地。





*美元兌日圓一度下跌3.3%*



市場對聯儲局更大幅降息的押注上升，壓低美元。美匯指數跌0.46%，至102.68。美元兌日圓一度下跌3.3%，至141.7。歐元兌美元一度上漲0.9%，至1.1008，為1月2日以來最高水平，其後漲幅縮小。



黑色星期一全球市場波動，促使投資者暫時拋售黃金。現貨金早盤大跌3.2%，但午盤收窄至1.6%，至每盎司2404.53美元。紐約期金跌1%，收2444.4美元。



全球金融市場暴跌，令原油價格觸及7個月新低。紐約期油跌58美仙，每桶72.94美元。布蘭特期油下跌51美仙，收於每桶76.3美元。

撰文：經濟通國金組

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