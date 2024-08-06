日經 | 東京股市開盤回穩，日經升3050點，圓匯暫停升勢
06/08/2024
亞洲時段早盤，日本日經225升3050點，或9.81%，至34128點。韓國KOSPI開盤報2533.34點，升91.79點。美元兌日圓結束五連漲，回穩逾1%，最新報146.04。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2024 20:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/08/2024 16:40
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