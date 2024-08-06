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港股 | 午市前瞻 | 人幣靠穩港股最差料穩守16200，滙控短炒不值博

06/08/2024

港股 | 午市前瞻 | 人幣靠穩港股最差料穩守16200，滙控短炒不值博

　　亞洲區股市今早起反彈；日經午市續升，現升約10.11%或3180點，報34638；首爾KOSPI現升約3.92%或95點，報2537；台灣加權平均指數現升約3.57%或708點，報20539。港股今早高開逾百點後升幅收窄，半日報16775，升77點或0.5%，主板成交逾489億元。恒生中國企業指數報5898，升21點或0.4%。恒生科技指數報3369，升29點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中移動(00941)；騰訊報353元，跌3.6元或1%，成交32.46億元；阿里報76.1元，升1.9元或2.6%，成交16.95億元；中移動報71.15元，跌0.35元或0.5%，成交15.65億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中移動。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報107.4元，升0.6元或0.6%，成交12.73億元。

*聶振邦：道指如止跌回升，有利港股靠穩*

　　今早亞洲區股市回升，日經平均指最多急彈近11%，韓股及台股亦分別反彈逾3%及逾2%；惟港股今早高開逾百點後走勢反覆，半日升幅收窄至十數點。博威環球證券首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，昨日亞股急跌才有今日的大幅反彈，但港股昨日跌幅未及區內市場，變相今日彈幅亦不大。他指，恒指暫時先望重上並企穩16800，後市才有望回升至17200水平。


　　聶振邦強調，隔晚美股道指急瀉千點，為港股帶來一定沽壓，如道指未能止跌回升，港股或有機會受累跌至16200，即恒指4月升浪開展水平。他對比4月時道指約為38000水平，現時為38700，如道指能守著38000，恒指於16200亦會覓得較大支持。他補充，因應美元轉弱，人民幣匯價近日傾向靠穩，預計亦為港股提供更大支持力度，故看好恒指最差亦能守穩16200。



*滙控下周四除淨，部署收息加倉宜趁早*

　　滙控(00005)昨日受累亞股跌勢，全日跌超過5%，今早跟隨反彈約1%，半日普遍於63元水平徘徊。聶振邦預計滙控後市於低位徘徊機會較大，如能重上100天線約65元水平，才有望進一步收復70元大關。他指，績後滙控利好作用減低，現價值博率不高，有意短炒宜等回落至62元以下才更值得部。


　　但他指，若以收息為目標，想加倉則唯有現價入手，因為滙控將於下周四(15日)除淨，距今僅有約一周時間，時間不多下宜趁低跟進。

 

撰文：經濟通市場組

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