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港股 | 午市前瞻 | 恒指仍呈區間波動 百勝250元下可吸納

07/08/2024

　　恒生指數半日報16864，升217點或1.3%，主板成交近471億元。恒生中國企業指數報5931，升78點或1.3%。恒生科技指數報3381，升39點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報361.8元，升7.4元或2.1%，成交25.78億元；阿里報77元，升1.75元或2.3%，成交14.88億元；美團報106.3元，升0.7元或0.7%，成交11.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(百勝中國網頁截圖)

 

 

李偉傑：外圍股市仍有震蕩風險



　　隔晚美股回穩，道指升294點；標普500升53點；納指升166點。亞太主要股市今日造好，日、韓、台股市暫時升幅介乎2至3%。恒指今早高開數十點後愈升愈多，最高曾見16903點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，周一外圍發生股災，港股跌幅相對較小。但恒指過去兩日均在16900附近見頂回落，周一高位16944，昨日高位16908，顯示有短線炒家在17000點前獲利離場。是次外圍股災因為日圓拆倉而起，預料震蕩還沒完結。現時恒指仍處於5月以來形成的下跌通道，不過在跌市中仍有反彈，初步阻力在17000點。


　　李偉傑指，港股走勢被動，除了受到外圍股市左右，亦受內地政策及A股走勢影響。外圍方面，近期主要炒作美國9月減息0.5厘，今年內減息1厘。但要密切留意聯儲局的進一步信息，否則，一旦到時減息幅度少於預期，不排除對股市帶來衝擊。內地早前推出的多項刺激消費的項目成效不顯著，三中全會也沒有進一步扶持經濟政策出台。近期人民幣跟隨亞洲貨幣升值，但A股並沒有因此大升，顯示人民幣對股市的敏感度降低。他預料，恒指會在16300至17700點區間上落。



百勝旗下品牌具市場獨特性



　　百勝中國（09987）昨日（6日）公布第二季度業績，截至6月30日止第二季度未經審核業績，錄得淨利潤達2.12億美元，較去年同期增加8%，每股盈利0.55美元，增加17%。總收入同比則增長1%至26.8億美元，經營利潤升4%達2.66億美元。公司每股派息0.16美元。李偉傑指，面對內地經濟放緩、消費疲弱等多個不利因素，近日有多家餐飲企業發盈警，百勝中國第二季度能夠取得增長已經不錯。


　　百勝中國致勝之道在於管理能力強，能因應社會變化作調整，業績差的門店果斷關店或轉型，而且旗下品牌具有市場獨特性、選擇多，除了肯德基外，還有必勝客；提供大眾化餐飲之餘，同樣有高價餐飲作選擇。相對於單一餐飲企業比如火鍋，更能適應現時社會不同需求。李偉傑看好百勝中國，但股價在業績公布後，已經連升兩天，並升穿50天線（約250元）。他建議在250元以下吸納，目標價327元，225元止蝕。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

百勝中國股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

海底撈股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

呷哺呷哺股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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