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教育股獲政策加持翻生，新東方擴大回購兼擬派特息看高一線？

07/08/2024

　　國務院近日發文提出要激發教育和培訓消費活力，而近期放榜的教育股業績似乎都有修復跡象，其中新東方(09901)上周公布業績後有大行叫買，公司最新公布會擴大回購規模兼擬派特別股息，今早(7日)股價最多再飆14%，或可看高一線。不過，教育股經昨日(6日)集體急升後，要博看來也要控制注碼。

 

（截自新東方網頁）

 

新東方擴大回購規模至7億美元兼擬派特息　摩通大摩籲增持


　　新東方公布，公司已根據股份回購計劃回購價值約3.3億美元的美國存託股。董事會已批准對股份回購計劃作出調整，據此，公司根據股份回購計劃獲授權回購的股份總值由4億美元增至7億美元。擴大的股份回購計劃有效期至2025年5月31日。另董事會會議將於2024年8月19日舉行，藉以審議建議宣派特別股息。

 

　　摩通發表研報，稱讚上述舉措為好主意，並補充指，鑑於該公司擁有54億美元的巨額淨現金，可能會批准該提議，又指在目前脆弱的市場情緒下，希望市場和投資者逐漸恢復對該行預期公司2025財年利潤將增強的信心，予「增持」評級。另摩根士丹利指，正面看待新東方加大回購規模以及建議派特別息，惟鑑於公司以往的回購紀錄未如理想，相信需緊密留意計劃的執行力。新東方截至7月30日的兩年間僅回購3億美元，進度令人失望，而公布回購及派特別息的時機反映在公布2024財年第四季業績遜於預期後，股價近期走弱，以及不確定的毛利展望，予公司美股目標價79美元，評級為「增持」。


　　滙證稱，新東方股價上升，受惠回饋股東政策帶來正面驚喜，同時公司表示正考慮派發特別股息，這有助化解投資者對公司近期盈利不佳和公司管理的擔憂。即使投資者需要一段時間對公司盈利恢復信心，其子公司東方甄選(01797)錄得持續改善的跡象或有所幫助，維持其美股目標價100美元，評級為「買入」。

 

全年純利升74.6%第四財季跌6.9%　高盛：對利潤率下滑感意外


　　值得一提，新東方上周公布截至2024年5月31日止全年業績，純利按年升74.6%至3.1億美元；非公認會計原則淨利潤3.81億美元，升47.2%；淨營收43.14億美元，升43.9%；經營利潤增84.4%至3.5億美元，經營利潤率升1.8個百分點，至8.1%。另截至2024年5月31日止第四財季純利2697.2萬美元，按年跌6.9%；非公認會計原則淨利潤3693.1萬美元，跌40.5%；淨營收11.37億美元，升32.1%，惟經營利潤跌78.1%至1052.7萬美元，經營利潤率跌至0.9%。集團預計2025財年第一季淨營收總額(不包括東方甄選自營產品直播電商業務)介乎12.55億至12.84億美元，按年升31%至34%。

 

　　高盛指，對新東方第四財季利潤率下滑感意外；經調整營業利潤率按年跌5.9個百分點，較高盛原先預測低3.3百分點，將2025至27年集團收入預測下調6%，並削每美國存託股盈利(EPADS)預測6%至8%，維持「買入」評級，目標價由86元下調5.8%至81元。

 

大和：首財季指引勝預期兼加速回購　予目標價78元

 

　　大和表示，新東方第四季非公認會計準則營業溢利較市場預期低47%，令人失望，主要因東方甄選(01797)的支出以及集團的擴張快過預期，以及一次性賠償。集團指引2025財年首季收入按年升31%至34%，營業利潤率擴張200個基點，高於該行預期。集團亦加速回購，在2024財年第四季購回的股份價值1億美元，維持「買入」評級及目標價78元，但將2025至26財年的收入預測下調3%至5%，並將2025財年的每股盈利預測下調2%，因預期東方甄選的商品交易總額(GMV)較低。

 

　　瑞銀指，集團重組東方甄選後，新東方大致上已完全回歸教育領域，提供自下而上的增長能見度，有望抵抗宏觀不確定性。新東方2024財年第四季業績符合預期，而毛利率差過預期主因一次性因素，包括知名主播董宇輝離職的相關成本，以及對教育人員的獎金超過預算所致。

 

國務院發文提出激發教育和培訓消費活力　券商：板塊信心有望回暖


　　另值得留意，國務院近日印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》，提出激發教育和培訓消費活力。推動高等院校、科研機構、社會組織開放優質教育資源，滿足社會大眾多元化、個性化學習需求。推動職業教育提質增效，建設高水平職業學校和專業。市場認為該政策是在正視教培需求的背景下推出，給行業帶來積極訊號。

 

　　中信證券表示，從暑期來看，行業內多數上市公司均有望持續保持增長，行業景氣度依舊。當下板塊情緒受龍頭公司表現影響有所波動，未來伴隨政策端催化和各公司業績逐步兌現，板塊信心有望回暖，各公司估值均處於低位，建議把握回調積極布局。中航證券亦指，職業教育體系改革推進會召開，行業向上空間可期。基於國内「政策利好+供給出清+業績復甦+AI賦能」背景下，教育行業有望「再起航」。教育行業具備抗周期能力，且當下產業已處於底部區間，供給出清背景下，家長付費意願強，商業變現場景清晰，未來市場空間廣闊。

 

熊麗萍：對教育行業回暖有保留　新東方或再轉型較值博

 

教育股獲政策加持翻生，新東方擴大回購兼擬派特息看高一線？
（熊麗萍）


　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍對於教育行業回暖，她直言有保留，行業過去兩年面對很大重整，K12及專做補習的教育股受影響最大，股價跌得亦最多，相信K12教育股一定要改變業務策略，而新東方就最早成功轉型為教育加平台銷售。教育股若業務上與職業培訓相關，料在政策出台或教育板塊回暖後表現會較好，因內地不斷提出要提升新質生產力，教育方面也要配合，問題是改革涉及哪類及甚麼級別的職業教育，往後要看教育行業會否陸續公布經改革後的業務策略，公司策略又能否跟隨政策大方向，現階段難以捉摸，把握度不高。

 

　　另熊麗萍指，隨著直播受政策打壓，新東方再轉型也不出奇，公司近期的人事變動已預示往後仍有新動作，可能涉及政策方面的要求，公司未必可繼續依賴平台經營。另外，粉筆(02469)業務經營上有AI元素，上市時股價表現也不差，雖然其後由上市價或近期高位調整了很多，但仍要看其有甚麼AI元素，亦怕到時同業都爭相發展AI。整體來看，政策對行業的利好作用仍未到尾聲，惟要個別看其業務經整改後有甚麼新發展，以及新策略能否令公司跑出，若有AI概念或開始有整改方向會較好，如真的要揀可選新東方及粉筆，始終比傳統K12教育股好，但要控制風險，其中新東方經兩日急升後是否值得追入值得商榷。

 

　　新東方半日升5.14%收報55.2元，最多飆13.71%至59.7元，連升3日，累計升幅17.32%，成交5.24億元。其他教育股亦普遍上升，中國東方教育(00667)升4.76%報2.64元，中教控股(00839)升3.98%報4.44元，新高教(02001)升3.05%報2.03元，中國科培(01890)升3.4%報1.52元，卓越教育(03978)升3.72%報2.79元，思考樂教育(01769)升2.09%報4.88元，天立國際(01773)升6.11%報4.17元，惟粉筆跌1.4%報2.82元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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《外資精點》滙豐研究：新東方股東回報政策利好，予美股買入評級
《外資精點》摩通歡迎新東方擬派特別息，建議「增持」
《中概異動》新東方(09901) 高開近14%，擴回購兼擬派特息

 

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