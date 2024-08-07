國泰業績 | 國泰中期客運收益增兩成，香港快運盈轉虧蝕7300萬元

國泰航空(00293)公布中期業績，2024年上半年，客運收益增至300.17億元，較去年同期增加20%

香港快運於期內錄得虧損7300萬元，而去年同期錄得溢利3.33億元，市場上區域航線的可運載量增加令收益率轉趨正常，加上普惠發動機問題導致該航空公司大部分空中巴士A320neo 型飛機停飛，均對其業績構成不利影響

國泰航空(00293)公布中期業績，2024年上半年，客運收益增至300.17億元，較去年同期增加20%。以可用座位千米計算的可載客量增加42.7%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加34.9%。期內運載乘客共1070萬人次，平均每日載客約5.9萬人次，較去年上半年增加36.4%。運載率為82.4%，而去年上半年則為87.2%。收益率下跌11%至68.9仙。





*貨運收益增加1.5%*



貨運方面，期內錄得的收益為109.02億，較去年同期增加1.5%。以可用貨運噸千米計算的可載貨量上升11.4%。以貨運收入噸千米計算的貨運量上升4.6%，整體載貨噸數增加10.4%至71.9萬噸。運載率為59.9%，去年上半年則為63.8%。收益率下跌2.9%至2.68元。





*燃油成本淨額升33%*



期內，燃油成本總額為142.21億元，按年增27.91%，燃油對沖收益則下降87.37%至6100萬元，燃油成本淨額為141.6億元，按年增加33.15%。集團指，燃油成本增加，原因是耗油量增加29.3%，其影響因平均飛機燃油價格下降0.9%而略為抵銷。





*香港快運虧損7300萬元*



香港快運於期內錄得虧損7300萬元，而去年同期錄得溢利3.33億元，市場上區域航線的可運載量增加令收益率轉趨正常，加上普惠發動機問題導致該航空公司大部分空中巴士A320neo 型飛機停飛，均對其業績構成不利影響。香港快運正在擴大其服務網絡以滿足更多元化的客戶群，增加更具燃油效益的飛機，提高飛機使用率及改善營運效益。另外，華民航空上半年錄得溢利4.11億元，去年同期溢利為4.02億元。





*已悉數償還政府優先股投資*



集團表示，於6月底可動用的無限制用途流動資金餘額為254億元，高過去年底的餘額，因為預期會向特區政府回購餘下50%的優先股。交易已於上月底完成，贖回金額為97.5億元，亦已派付餘下截至上月30日到期優先股股息2.27億元。



集團指，已悉數償還特區政府對國泰的195億元優先股投資，並已支付合共24.4億元優先股股息，作為該項投資的回報，反映集團18個月的重建之路進展順利。展望未來，集團將繼續維持低於疫情期間的流動資金水平，反映集團對全球航空業的信心。

撰文：經濟通採訪組

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