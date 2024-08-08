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太古| 太古地產上半年基本溢利跌1%，香港零售物業租金收入跌3%

08/08/2024

太古地產(01972)公布截至今年6月30日之中期業績，公司純利為17.96億元，按年跌19.21%

太古地產宣布，董事局已批准於公開市場回購的計劃，回購股份的金額合共最高為15億元，惟須待獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則後，方可作實

 

太古| 太古地產上半年基本溢利跌1%，香港零售物業租金收入跌3%

 

　　太古地產(01972)公布截至今年6月30日之中期業績，公司純利為17.96億元，按年跌19.21%；每股盈利為0.31元，按年下跌18.42%；公司收入為72.79億元，按年跌0.25%。公司派第一次中期息34仙，去年同期為33仙。

 

*上半年基本溢利跌1%，香港零售物業租金收入跌3%*

 

　　太古地產(01972)公布中期業績，股東應佔基本溢利按年跌1.1%至38.57億元，主要反映借款增加以致財務支出淨額上升，以及辦公樓租金收入減少，部分下跌被出售香港停車位的溢利上升而抵銷。經常性基本溢利按年跌8%至35.7億元。


　　於今年上半年，香港零售物業組合的租金收入總額11.98億元，按年下跌3%。集團旗下太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別下跌13%、4%及3%，香港整體零售銷售額跌7%，期內購物商場近乎全部租出。另外，香港辦公樓物業組合租金收入總額25.76億元，按年跌7%。於6月底止，辦公樓物業組合的租用率89%。



*中國內地投資物業組合租金收入增9%*


　　至於中國內地投資物業組合的租金收入總額24.45億元，按年增9%。其中，零售物業租金收入總額上升10%至22.38億元。撇除去年2月增持成都太古里權益帶來的影響和人民幣幣值變動，租金收入總額上升2%。辦公樓物業組合租金收入總額上升6%至1.89億元。撇除人民幣幣值變動，租金收入總額上升9%。

 

*太古地產擬進行15億元股份回購計劃*　

 

　　太古地產宣布，董事局已批准於公開市場回購的計劃，回購股份的金額合共最高為15億元，惟須待獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則後，方可作實。計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

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