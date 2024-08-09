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愉景灣渡輪 | 中環愉景灣渡輪後日起加價，成人票單程加21%居民票價加14%

09/08/2024

政府批准愉景灣渡輪加價，星期日(11日)起生效，成人單程收費由46元增至55.8元，65歲或以上和12歲以下，分別由23元增至27.9元，加幅為21%

愉景灣航運以長期虧損為由，早前申請加價60%，其中成人單程收費建議由46元加至73.6元

 

愉景灣渡輪 | 中環愉景灣渡輪後日起加價，成人票單程加21%居民票價加14%

 

　　政府批准愉景灣渡輪加價，星期日(11日)起生效，成人單程收費由46元增至55.8元，65歲或以上和12歲以下，分別由23元增至27.9元，加幅為21%。至於已登記成人居民收費則由33.5元增至38.2元，加價14%。


　　已登記長者票價為24元，而已登記26歲以下居於愉景灣的全日制學生及小童由16.8元增至19.1元。



*長期虧損，早前申請加價60%*
　


　　愉景灣航運以長期虧損為由，早前申請加價60%，其中成人單程收費建議由46元加至73.6元。運輸署表示，航線自2018年6月調整票價後至今已超過6年，期間每年乘客量均較2018/19年度低約11.7%至21.3%，經營成本包括工資及燃料等則不斷上升，導致航線收入未能彌補上升經營成本。



*研引入更多非票務收入來源*


　　署方說，自上次調整票價起累計消費物價指數已有雙位數升幅，而適度票價調整可使愉景灣渡輪服務得以繼續維持運作，決定在顯著下調愉景灣航運的申請加幅後，批准加價。


　運輸署又指，鼓勵愉景灣航運與地區人士保持密切溝通，研究完善服務及改善財政狀況，包括引入更多非票務收入來源，配合乘客實際需要，同時紓緩公司財政壓力。

 

撰文：經濟通採訪組

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