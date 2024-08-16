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港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩牛熊線樂觀 京東系被低估 升勢未完

16/08/2024

　　恒生指數半日報17397，升288點或1.7%，主板成交近545億元。恒生中國企業指數報6150，升115點或1.9%。恒生科技指數報3456，升72點或2.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報372.6元，升4.2元或1.1%，成交32.85億元；阿里報79.5元，升3.1元或4.1%，成交26.84億元；美團報106.5元，升4.1元或4%，成交18.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(京東集團網頁截圖)

 

 

曾永堅：恒指有力守250天線  惟50天線阻力仍大

 

　　港股重拾回升動力，半日最多升超過300點，重上250天線之上。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股早前所憧憬的業績對辦，吸引部分資金回流，另外，日前美國公布的7月份CPI升幅亦處於穩定水平，市場對經濟衰退憂慮減弱；雖然中國經濟數據仍然偏淡，但市場對經濟刺激憧憬上升，帶動港股回升，短線有望企穩250天線。


　　但曾永堅認為，中國經濟前景偏淡，下半年前景暫仍難以樂觀，除非內地推出「震撼性」的大刀闊斧政策，否則針對政策的憧憬只能對港股有短期利好，恒指上方50天線阻力難以突破。



京東供應鏈管理勝預期  中長線望140元


　　多隻重磅業績公布業績，其中京東(09618)公布第二季經調整純利按年升69%至144.6億人幣，大勝預期。佳績刺激京東股價半日大升約9%，一個月以來首度重上250天線。曾永堅解釋，早前市場憧憬京東業績將會受惠於家電以舊換新以及政府補貼等政策，但業績之內京東並不止得家電銷售理想，其餘各部分都表現良好，令市場喜出望外。


　　曾永堅解釋，京東佳績反映集團規模已建立起優勢，其豐富及完整的供應鏈管理為今次業績最大亮點。他預計，今次佳績改善京東盈利前景，將吸引部分長線資金重新部署。目前京東預期市盈率僅得約6倍，估值非常吸引，在早前股價大為低估之下，有望獲資金重新青睞，短期如能突破110元阻力，有望上試115元。中長線方面，他看好股價有望借資金流改善，6至12個月內進一步挑戰140元。

 

京東物流挑戰9.8元

 

　　此外，同系京東物流(02618)亦錄得佳績，中期經調整純利大增1.97倍至24.56億人幣，股價半日急升超過17%，自5月中以來首次重上250天線。曾永堅指，京東物流佳績同樣反映京東的良好供應鏈管理，尤其京東物流發揮其位於供應鏈的關鍵作用，進一步鞏固京東的競爭力護城河。他指，目前京東物流預測市盈率約21倍，有望吸引資金回流部署，短線企穩250天線機會偏大，6至12個月內可望挑戰9.8元。

 

銀娛績優惟料股價低位整固

 

　　另一方面，藍籌賭股銀娛(00027)同樣有驚喜，中期純利增近52%至43.87億元，經調整EBITDA升37%至60.1億元，恢復派發中期息50仙，取代去年同期派發的20仙特別息。但曾永堅坦言，近期濠賭股關注政策面的監管力度，雖然未必直接針對賭場，但中央對資金外流監管將會影響賭場收入，預計整體濠賭股板塊都未能擺脫大環境影響。因此，他認為銀娛將繼續受制於20天線，預計佳績將有利股價終止跌勢，後市將徘徊28.5至30元附近作區間上落。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

京東物流股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 15:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2024 15:10
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