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恒指季檢 | 恒指季檢結果即將出爐，信達生物、中遠海運等或染藍

16/08/2024

 

恒指季檢 | 恒指季檢結果即將出爐，信達生物、中遠海運等或染藍

 

恒指季檢可能納入更多醫療保健、科技和物流板塊的股票

 

　　恒生指數公司今日將公布季度檢討結果。據《彭博》報道，可能納入更多醫療保健、科技和物流板塊的股票。分析師認為，可能染藍的股份包括信達生物(01801)、ASMPT(00522)及中遠海運(01919)。目前有82隻成分股，恒指公司計劃擴大到100隻，料今次或有更多公司加入。


　　彭博行業研究分析師Rebecca Sin表示，醫療保健仍然是該指數中唯一覆蓋率低於50%的板塊。她說，百濟神州(06160)和信達生物可能會被納入該指數，它們在恒生生物科技指數中的權重領先。


　　中金公司的選擇也包括信達生物，還有中國電動汽車製造商小鵬汽車(09868)。


　　獨立研究供應商Smartkarma的分析師Janaghan Jeyakumar表示，鑑於代表性不足，中遠海運以及清潔能源相關公司如洛陽鉬業(03993)，納入的可能性也很高。


　　他還說，恒生指數公司應該會納入更多IT股，他提及ASMPT和偉易達(00303)是作為該類別的最佳候選公司。

 

撰文：經濟通採訪組

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