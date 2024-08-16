阿里京東上季經調整盈利勝預期，大行叫買股價飆升，邊隻較可取？

阿里巴巴(09988)及京東(09618)齊公布業績，其中阿里首財季經調整盈利按年跌9%至406.9億元人民幣，仍勝預期；收入升4%至2432億元人民幣，差過預期，但集團預計8月底實現香港主要上市，稍後有機會納入港股通，今日(16日)股價飆近半成。至於京東，其次季經調整盈利按年升69%至144.6億元人民幣，遠勝預期，收入則升1.2%至近2914億元人民幣，符合預期，股價飆近9%。兩隻股份大行都叫買，應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

阿里首季經調整盈利按年跌9% 收入升4%



阿里巴巴截至6月30日止首季純利242.7億元人民幣，按年跌29%，主因經營利潤下降以及投資減值增加所致，但部分被所持股權投資按市值計價的變動所抵銷，每股盈利1.26元人民幣；非公認會計準則純利約406.9億元人民幣，跌9%，仍勝預期的384.18億元人民幣。收入2432億元人民幣，升4%，差過預期的2498.48億元人民幣。經營利潤359億元人民幣，跌15%；經調整EBITDA約511.6億元人民幣，跌2%；經調整EBITDA利潤率21%，跌1個百分點。



淘天集團首季收入1133.73億元人民幣，按年跌1%；雲智能集團收入265.49億元人民幣，按年增6%。而近季增長引擎阿里國際數字商業集團(AIDC)首季收入292.93億元人民幣，按年增32%。AIDC稱，強勁表現是由跨境業務增長所帶動，尤其是速賣通Choice業務。另物流業務菜鳥集團首季收入增16%至268.11億元人民幣。

阿里：料8月底實現香港主要上市 業務一至兩年內陸續盈虧平衡



集團首席執行官吳泳銘指，本季度業績表明戰略奏效。專注於通過好貨好價好服務以提升用戶體驗，帶動淘天集團穩定市場份額，業務重回增長軌道。雲計算業務收入升6%，得益於公共雲和人工智能相關產品採用量提升。另首季期間，集團以58億美元的總價回購總計6.13億股普通股，令6月底流通的普通股數目比3月底減少2.3%。

集團首席財務官徐宏表示，如果即將召開的股東大會獲得批准，預計8月底公司將完成轉為香港主要上市。另阿里高層預計，集團除電商核心業務之外的大部分業務，將在一至兩年內陸續實現盈虧平衡，並逐漸開始貢獻規模化的盈利能力。另吳泳銘表示，有信心阿里雲來自阿里集團之外的客戶營收在下半財年恢復雙位數增長，並逐步加速，預計其中一半以上的營收成長速度都來自AI產品。

大和：料下半財年基本面改善 目標價維持98元

大和發表研報指，阿里截至今年6月底止的首財季總收入較市場預期低約3%，但非公認會計準則純利卻優於預期7%。除了持續的股票回購和股息支付外，客戶管理收入(CMR)增長的重新加速和南向通的納入將導致該股獲重新評級。鑑於2025財年下半年基本面改善，重申其「買入」評級，目標價維持98元，但下調2025至27財年的每股盈利預測約2%，以反映集團對淘天集團及國際數字商業集團的持續投資。



另大和指，淘天集團收入按年跌1%，而總商品交易額(GMV)錄得高單位數增長，訂單成長達到雙位數。儘管目前CMR與GMV增長之間的差距不斷擴大，但預期隨著變現程度的提高，差距將逐漸縮小。而據管理層透露，阿里正在積極準備在香港主要上市，並在8月22日舉行的年度股東大會上尋求股東批准。由於申請程序預計將在8月底基本完成，南向納入時間表將有待監管機構批准。

花旗：首財季業績好壞參半 目標價降至115元

花旗指，阿里首財季業績好壞參半，總收入遜預期，但經調整淨利潤勝預期。儘管訂單量錄雙位數增長、GMV錄高單位數增長，但CMR只增1%。管理層預計，隨著新廣告工具的廣泛採用，未來幾季CMR的增長將加速與GMV保持一致，差距將縮小。由於阿里仍致力於對淘天集團和國際數位商業集團進行再投資，其他業務部門的虧損趨勢將在1至2年內改善並實現盈虧平衡，從而支撐集團更好的EBITA。隨著CMR變現情況好轉、雲計算業務重新加速、國際數位商業集團效率的提高以及持續作股東回報，看好阿里的基本面前景，將目標價由120元降至115元，維持「買入」評級。



高盛稱，阿里季績大致符合預期，主要看好淘天集團市佔率回穩，加上GMV錄得高單位數增長，高盛對GMV增長重新加快感到正面，反映早前提出的改革符合進度，輕微上調其2025至2027年財年純利預測1%，目標價微升不足1%至105元，維持「買入」評級。



摩通表示，阿里季度核心本土電商收入增長令人失望，但一旦GMV未來數季可保持增長，阿里將由電商龍頭進一步成為內地最大型消費股，估值有望因而獲得重估。此外，阿里有可能於9月納入港股通，將成為股價未來6個月的催化劑，上調未來兩個財年每股盈測7%及8%，上調目標價10%至106元，評級「增持」。

京東次季經調整盈利按年升69% 收入升1.2%





（Shutterstock）



京東截至2024年6月30日止第二季純利126.44億元人民幣，按年升92.1%，每股基本盈利4.2元人民幣。非美國通用會計準則下淨利潤144.6億元人民幣，升69%，遠勝預期，每股基本收益4.8元人民幣。季度收入2913.97億元人民幣，升1.2%；經營利潤105.01億元人民幣，升27%。另今年上半年純利197.74億元人民幣，按年升54%，每股基本盈利6.44元人民幣。非美國通用會計準則下淨利潤233.59億元人民幣，升44.7%，每股基本收益7.61元人民幣。期內收入5514.46億元人民幣，升3.9%；經營利潤182.01億元人民幣，升23.8%。



京東第二季商品收入2339.08億元人民幣，按年相若，其中電子產品及家用電器商品收入跌4.6%，至1450.61億元人民幣，日用百貨商品收入則升8.7%，至888.47億元人民幣。

京東：次季有紀律投入 毛利率大升137個基點至15.8%



京東集團首席執行官許冉表示，次季不斷加強供應鏈能力和用戶體驗，在中國電商行業中建立差異化能力，通過規模效應和採購效率持續提升，為用戶帶來天天低價。而次季用戶數穩健增長， 並且用戶參與度繼續向好，未來將繼續專注於自身優勢，聚焦用戶體驗、價格競爭力和平台生態。

集團首席財務官單甦稱，次季電子產品及家用電器品類表現受到高基數的影響，而日用百貨品類，尤其大商超品類，保持強勁增長。京東在大促季通過供應鏈能力和有紀律的投入繼續提升價格競爭力，而非依賴於補貼，得益於此，次季毛利率按年大幅提升137個基點至15.8%，讓Non-GAAP經營利潤和淨利潤均達到歷史新高。

大和：次季盈利勝預期予目標價157元 花旗：以舊換新政策或成催化劑

大和指，京東第二季盈利勝預期，其非通用會計準則純利超出市場預期，主要受惠於高於預期的京東零售及物流營運利潤率等，應是受超市類別和3P業務利潤率改善所帶動，京東今年淨利潤率可能會上升，催化劑是政府家電以舊換新政策的實施及快於預期的股票回購。3P佣金收入可能在2024年第三季恢復增長，預計京東今年第三季的淨利潤率(NPM)將為4.6%，將2024至2026年每股盈利預測上調1至15%，以反映較高的毛利率和一次性項目，予目標價157元，維持「買入」評級。

花旗稱，京東第二季利潤超出預期，若以舊換新政策實施速度快於預期，將成為公司股價催化劑，預計京東電子產品和家電產品勢頭的改善將延續至下半年，京東ADR目標價為41美元，維持「買入」評級。另富瑞指，京東第二季總收入按年增長1.2%，符合預期，第二季非通用會計準則下的盈利超出預期，同時管理層強調了公司在客戶群和購買頻率上穩健的增長勢頭，將京東ADR目標價從41美元上調至43美元，維持「買入」評級。

溫鋼城：阿里快納入港股通料見85元 京東受制內地樓市只宜小注



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他認為阿里股價升勢與業績無關，只因其預計本月底實現香港主要上市，有機會納入港股通。騰訊(00700)估值一向比阿里高約一兩成，若北水也可買阿里，預期會有30至50億元流入，對其股價必然有幫助。至於阿里業績，表現最差是營業收入，通常大多數公司都會符合預期，阿里卻比預期差，惟每股盈利算是不錯，有2.237元，高於預期的2.03元，但大家都知是靠雲業務及節省成本等，不及營業收入上升實在。未來仍要看其雲業務發展，始終本身頗出名，很多內地政府部門及機構都正在使用，而電商平台表現差大家都能理解，今時今日連「雙11」銷售額都不公布，好極有限。

不過，溫鋼城指，靠著憧憬北水流入，阿里短期會先升至80元，若北水真的到來，料最基本可炒至85元，若市況於年底前較樂觀，升至100元也有機會，若無貨於70至73元買入較佳。阿里預測市盈率只得9.9倍，騰訊則有15倍，雖然市場預測騰訊今年盈利增長兩成半，阿里今明兩年都可能稍有倒退，但未必如上述市盈率差距三分一那麼大，而內地消費情緒雖差，但最基本物資仍要買，阿里業務全面，淘寶天貓產品都較低檔，相關消費萎縮極有限。

至於京東，溫鋼城指，公司業績及股價走勢都交到功課，令大家沒之前那麼悲觀。京東過去幾年由宣布會推100億補貼起，股價由300、400元一直下滑，跌剩四分一，今次業績終於好過預期，確令人有些驚喜，因京東一向售賣家電、傢俬較多，受累內地樓房銷售差。京東次季每股盈利達5.09元，遠勝預期的3.36元，營業收入變化不大，但有1.3%增長，算是向好。京東於低價市場有很多對手，包括拼多多及淘寶，但從今次業績可見，京東似乎也可爭得一杯羹。不過，京東今日股價升得較多，要追入也只宜小注，且要留意無論公司及內地經濟都只是大病初愈，對其信心未完全恢復，樓市也未見復甦，富力(02777)早幾日又債務違約，若要選擇寧揀阿里。

阿里今日升4.84%收報80.1元，成交68.68億元；京東升8.91%報108.2元，成交22.58億元。其他科技股亦普遍造好，騰訊升1.14%報372.6元，美團(03690)升5.18%報107.7元，百度(09888)升2.89%報83.8元，惟網易(09999)跌0.65%報138元，快手(01024)跌0.34%報43.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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