港股 | 午市前瞻 | 恒指短線將回但料幅度不大 金價強勢宜追買ETF

恒生指數半日報17614，升184點或1.1%，升破50天線（約17594點），主板成交逾520億元。恒生中國企業指數報6244，升82點或1.3%。恒生科技指數報3545，升86點或2.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)；騰訊報372.6元，無升跌，成交30.41億元；阿里報82.05元，升1.95元或2.4%，成交27.52億元；小米報17.8元，升0.48元或2.8%，成交14.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

連敬涵：料央行年會利好作用不多 恒指10天線支持大

港股續有上升動力，恒指半日最多升255點，但觸及100天線後升勢明顯受阻。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指早前由極度恐慌的16441水平，回升至今已累積約1200點升幅，期間包括日圓拆倉以至美國經濟衰退憂慮等等負面預期減退，認為目前港股回升幅度都已反映，預計恒指短期內難再有很大上升空間。

他認為港股進一步升勢要依賴更重大利好消息，但市場對周內即將舉行的Jackson Hole全球央行年會的論調有所預期，包括日圓走向以及美國聯儲局主席鮑威爾中間偏鴿的言論，除非言論超出預期，否則對港股影響不大。

連敬涵預期恒指於50天線及100天線左右水平阻力較大，短線升勢即將告終，即將展開回吐，但因為上周五(16日)已突破短期下降軌，預計不會出現大回吐，料較大支持位於10天線約17000至17100水平，現水平回調幅度約為600點左右。

(Shutterstock圖片)

金價破2700美元不足為奇 ETF破頂亦不怕追



Jackson Hole全球央行年會即將舉行，市場憧憬美國減息，加上地緣政治局勢緊張，本周末金價突破2520美元阻力，現價徘徊2540美元水平，創歷史新高。金礦股今早起高漲，半日招金(01818)升逾6%，紫金(02899)升逾2%，SPDR金ETF(02840)升破1800元關。連敬涵看好金價後市，減息憧憬持續將有利金價再創新高；美國真正開始減息後，金價上試2700美元都不足為奇。他認為，金價的上行速度與美國減息力度息息相關，減息預期愈大則金價動力愈大。

因此，連敬涵建議現價亦不妨追入黃金ETF，但金礦股較受股份基本面波動，入手與投機無異，要博金價炒上寧揀黃金ETF。

SPDR金ETF股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

招金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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