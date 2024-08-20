港股 | 午市前瞻 | 恒指17500關鍵 煤炭板塊受累經濟狀況調整未完

恒生指數半日報17506，跌63點或0.4%，主板成交近403億元。恒生中國企業指數報6192，跌33點或0.5%。恒生科技指數報3502，跌14點或0.4%。



恒指兩大跌幅股份依次為潤啤(00291)及恒安國際(01044)；潤啤報22.45元，跌1.55元或6.5%，成交2.8億元，盤中低見22.4元，最高見24.3元；恒安國際報24.05元，跌1.5元或5.9%，成交3819萬元。恒指兩大升幅股份依次為理想汽車(02015)及中銀香港(02388)；理想汽車報82.25元，升1.6元或2%，成交5.29億元，盤中高見83.8元，最低見81.75元；中銀香港報23.7元，升0.45元或1.9%，成交1.19億元。

(兗礦澳大利亞)

聶振邦：美團業績未必能複製京東對大市利好作用

港股半日成交偏淡，恒指繼續受制於100天線，半日高開4轉跌不足100點。博威環球證券首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股上周因為重磅股業績好過預期帶動成交回升，上周五(16日)過千億元，昨日亦超過900億元。後市將繼續觀望大市成交額，如能力保持900億元以上，則後市未至於太悲觀。他指出，恒指7月底至8月中都受制17500，昨日突破後至今都徘徊在相關水平，如後市未能轉穩並重回17500以下，本月餘下時間有較大機會在17000至17500上落。



港股上周觀望阿里(09988)及京東(09618)業績後出現喜出望外結果，至於下周公布業績的美團(03690)能否複製利好作用，聶振邦認為美團股價已連升四日，美團績前市場憧憬比阿里和京東都大，有可能較大機會出現騰訊一樣的績後散貨行情。他預計，大市如要靠美團推動走勢，則美團需要突破112元阻力，才有利恒指挑戰17800。



煤炭股仍有下跌空間



兗澳(03668)公布截至6月30日止中期業績，純利按年大跌56.8%至4.2億澳元，更暫停派發中期息，拖累股價半日最多跌超過兩成，午休前收窄跌幅至約15%。煤炭股全線捱沽，兗澳母企兗礦(01171)半日跌逾8%，藍籌神華(01088)跌逾2%。

聶振邦指，煤炭股8月以來累積一定升幅，昨日開始回吐，今日更受兗澳業績拖累而大跌；他認為煤炭股主要受累於市場看淡內地經濟前景，如即將公布的內地PMI未能重返50之上，則難以改變市場看法。但他提到，目前大市整體沽壓不大，預計煤炭板塊尚有約5至8%的回調空間。

兗澳中期純利擘半影響派息，但聶振邦認為，即使兗礦及神華業績都未必好，但暫時都不會出現暫停派息情況。

兗礦澳大利亞股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

兗礦能源股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中煤能源股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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