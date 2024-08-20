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潤啤恒安上半年銷售疲弱，齊遭大行降目標股價急挫未宜急撈

20/08/2024

　　華潤啤酒(00291)及恒安國際(01044)兩隻內需股齊於昨日(19日)公布業績，其中潤啤中期純利按年僅升1.2%，營業額跌0.5%，啤酒銷量跌3.4%，惟中期息增加30%至0.373元人民幣。恒安中期純利升15%，收入跌3%，派息維持0.7元人民幣。昨日兩隻股份股價不見異動，其中恒安更升3%，惟績後卻齊遭大行下調目標價，今早(20日)齊急挫逾半成，分佔跌幅最大藍籌頭兩位，潤啤更破底創52周新低，看來未宜貿然買入博反彈。

 

（華潤啤酒網頁截圖）

 

潤啤中期純利按年升1.2%中期息增30%　啤酒銷量跌3.4%


　　華潤啤酒截至2024年6月30日止中期純利47.05億元人民幣，按年升1.2%，派發中期息0.373元人民幣，按年增加30%。期內營業額237.44億元人民幣，按年跌0.5%。

 

　　公司整體實現啤酒銷量約634.8萬升，按年下降3.4%，不過中檔及以上啤酒銷量佔比首次於同期超過50%，高檔及以上啤酒銷量較去年同期錄得超過10%增長，「喜力」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量均較去年同期錄得超過20%增長。受益於持續的高端化發展，整體啤酒平均銷售價格按年上升2%，部分包裝物成本下降，集團的啤酒業務毛利率上升0.6個百分點至45.8%。白酒業務營業額11.78億元人民幣，按年升約20.6%，帶動毛利率上升2.1個百分點至67.6%。

 

潤啤：啤酒高端化或進入新階段　對下半年銷量謹慎樂觀

 

　　華潤啤酒董事會主席侯孝海表示，內地啤酒高端化進程由初始價格、品牌、結構等高端化，可能進入價值體驗及個性化等下一階段，未來發展甚至包括健康、環保。面對內地老年化等消費影響，高端化方向未有改變，仍有更多消費機會及產品形態。另外，白酒今年仍處於下行周期，公司續加大宣傳，將穩定全國性高端大單品「摘要」價格，提升「金沙」產品品質及產能並進入更多省份，目標今年營業額錄得30%以上增幅。

 

　　總裁趙春武指，6月受累全國氣溫和降雨分布的影響，啤酒銷量受壓，但7、8月的情況已回暖，下半年雖然經濟走向仍未明朗，但天氣因素逐漸減少，加上去年的低基數，對下半年啤酒銷量持有謹慎樂觀的態度。至於上半年所宣派中期息按年大增三成，首席財務官趙偉表示，公司多年維持40%左右派息率，未來將視乎淨現金流及盈利增加決定派息水平。而對於回購以提升股東回報，他指會積極研究。

 

　　另有傳華潤啤酒實施員工限薪令，侯孝海回應稱，對市場的傳言不評論，但即使上述傳言成為現實，「也只會影響到極少的人」，對公司管理團隊的影響「即使不是0可能也只有0.01%」。

 

摩通：潤啤上半年盈利遜預期　降目標價至45元


　　摩通發表研報指，華潤啤酒今年上半年銷售額及盈利分別按年跌0.5%及升1.2%，盈利遜於市場預期，集團今年上半年啤酒銷售收入以及調整後EBITDA分別按年跌1.4%及升1.3%，優於百威中國。料潤啤今年下半年的盈利增長將略強於上半年，公司估值吸引。預計2024年集團銷售額及盈利分別按年增加1.8%及1.5%，2024至2026年複合年增長率分別為4.5%及15%，中期股息較去年同期增長30%，意味派息比率上升至26%，這將是正面催化劑，維持「增持」評級，目標價則由55元降至45元。


　　富瑞指，華潤啤酒管理層表示，中國啤酒市場自2023年下半年開始進入高端化2.0，其特點是消費者需求/場合碎片化和物有所值。除了推動喜力及雪花啤酒等關鍵產品的銷售增長外，該公司還將投資其「+N」產品組合。從長遠來看，業務多元化和地理擴張也是增長領域。公司7月及8月至今的銷售趨勢一直低於管理層的預期，而8月的表現好於7月，下調公司2024至2026年盈利預測6%、10%及11%，將目標價由42元下調至37.38元，維持「買入」評級。

野村：銷售額及利潤放緩顯而易見　降目標價至40.1元

 

　　野村稱，華潤啤酒上半年銷售額符合預期，但盈利低於預期。集團高端化策略取得成效，但銷售額和利潤的放緩也顯而易見。集團中期收入微跌0.5%至237億元人民幣，符合彭博社預測。然而，受高於預期的銷售及分銷費用率推動，上半年經營溢利64億元人民幣，較市場預期低3%，中期盈利溫和增長1%至47億元人民幣。目標價由45元下調11%至40.1元，維持「買入」評級。

 

　　大和指，華潤啤酒上半年業績符合預期，啤酒銷量跌3.4%，而平均售價增2%；高端品類表現優於大市，喜力銷量按年增20%。潤啤上半年收入和純利分別跌1%和增1%，大致符合預期；宣派中期股息0.373元人民幣，派息比率26%，並預計今年派息率達40%至50%。儘管宏觀環境欠缺將導致大眾市場產品承壓，並將於下半年持續帶來挑戰，但預期產品組合改善，同時大麥成本優勢明顯。儘管淨利潤率、經營現金流以及股東回報率較2019年顯著改善，但該股的2025年預期市盈率為13倍，低於過去5年平均水平約2個標準差，市場低估了該股的價值，重申「買入」評級，目標價由34元下調約12%至30元。

 

恒安中期純利升15%收入跌3%　料下半年收入較上半年改善

 

　　恒安國際截至2024年6月30日止中期純利按年升14.9%至14.09億人民幣，派中期息0.7元人民幣，按年持平。期內收入118.36億人民幣，跌3%；毛利39.36億人民幣，升3.9%，毛利率增2.3個百分點至33.3%。當中衛生巾業務銷售收入按年跌約2.2%至約31.47億元人民幣，紙巾業務銷售收入跌約3.1%至約69.51億元人民幣，紙尿片業務銷售升約7%至約7.12億元人民幣。

 

　　集團指，期內三大核心業務板塊，包括紙巾、衛生巾及紙尿片業務的總銷售錄得同比約2.2%的負增長，但其銷售表現已明顯優於市場整體的負增長表現，而市佔率亦長居行業領先地位。上半年整體收入跌3%，預期下半年收入將較上半年改善。

 

（恒安網頁截圖）

 

恒安：市場競爭大要保持銷售穩定性　料下半年木漿價格回升

 

　　恒安國際執行董事及行政總裁許清流表示，現時市場競爭較大，形容為「確實很具挑戰」，又指相關的競爭從國內「內捲」至國外，整個團隊已經很努力，但還是沒有能夠帶來持續增長。目前國內競爭確實很大，在個人消費上有所下降，但集團會重點發展高端產品及引領市場。對於下半年收入，他指，集團要保持一定的市場佔有率，以及保持一定的銷售穩定性，整體來看，希望下半年收入還是處於相對穩健的狀態，而集團目前沒有任何併購標的。


　　集團執行董事及主席施文博表示，在各地本漿供應商提高價格的情況下，預計木漿價格在2024年下半年將有所回升，集團將透過減少費用，持續提升高端產品佔比及提高銷售表現，來抵銷木漿價格上升對毛利率的影響，並致力保持毛利率穩定，集團將密切留意外圍因素對進口木漿、石化原料等原材料價格的影響。

大和：短期內需求疲弱難好轉　降目標價至25元

 

　　大和表示，恒安國際管理層指，自2024年第二季以來價格競爭加劇，這可能會限制今年第二季的進一步收入增長和利潤率擴張，預計今年下半年盈利將按年減5%至15億元人民幣，由於需求疲軟，預計短期內不會有好轉。鑑於中國衛生紙業持續激烈的競爭，對平均售價和毛利率的預測均較低，因此將恒安2024至2026年盈利預測下調9至14%，目標價由30元下調至25元，評級由「優於大市」降至「持有」。

 

　　瑞銀指，恒安上半年收入按年跌3%至118億元人民幣，純利增15%至14億元人民幣；剔除匯兌損失，預料期內盈利按年增長8%，認為集團上半年收入增長和利潤率的恢復低於預期。預計上半年紙巾、衛生巾、紙尿片業務收入將按年分別跌3%、跌2%及升7%。管理層強調，紙巾和衛生巾市場產業定價競爭激烈，但公司銷售增長表現優於同業，毛利率按年增2個百分點至33.3%，原物料價格下降和優質產品銷售貢獻增加是主要原因。瑞銀將其2024至26年每股盈餘預測下調7%至9%。假設集團股息政策固定，意味有6%的股息率，由於估值不高且股息率吸引，維持「買入」評級，惟將目標價由34.32元降至32.2元。

 

郭家耀：內地消費降級估值持續受壓　潤啤恒安只宜觀望

 

潤啤恒安上半年銷售疲弱，齊遭大行降目標股價急挫未宜急撈

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　宏匯資產管理投資總監郭家耀表示，潤啤上半年啤酒銷量下滑，明顯是受內地消費情緒疲弱、消費降級影響，此因素恐會進一步令其單價下跌，其股價今早雖破底，但既然李寧(02331)也可由80幾元跌至10幾元，潤啤也難言已見底，暫只宜觀望。至於恒安，雖是售賣生活用品，但管理層明言市場競爭很大，又預料下半年木漿價格回升，恐對公司毛利有影響，股價今早雖然急跌，但同樣只宜觀望。事實上，內地消費板塊都面對同樣問題，除非內地經濟及消費情緒好轉，否則估值恐持續被壓縮，當中只宜吼有海外收入來源的公司。

 

　　潤啤半日跌6.46%收報22.45元，成交2.8億元；恒安則跌5.87%收報24.05元，成交3819萬元。另青啤(00168)亦跌4.65%報45.15元，百威亞太(01876)跌3.97%報8.94元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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