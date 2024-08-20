憂需求疲弱油價下挫，三桶油仍獲大摩力撐可伺機吸納？

市場擔心主要石油進口國中國的經濟疲弱，不利石油需求，加上以巴局勢似乎有新進展，美國國務卿布林肯表示以色列接受加沙停火建議，下一步是等待巴勒斯坦武裝組織哈馬斯同意協議，原油供應收緊的風險降低，拖累油價連跌兩日，並錄得逾兩周以來最大單日跌幅。紐約期油昨(19日)跌2.28美元或3%，報每桶74.37美元。倫敦布蘭特期油跌2.02美元或2.5%，報每桶77.66美元。「三桶油」今日(20日)齊下挫，其中中石油(00857)最多跌逾3%。不過，大摩指即使油價再跌，亦無礙「三桶油」維持吸引股息率，可否趁其隨油價下跌吸納？

（Shutterstock）

布林肯稱以色列接受加沙停火過渡方案 促哈馬斯接受

以色列總理內塔尼亞胡與到訪的美國國務卿布林肯舉行會談。布林肯表示，以色列已接受加沙停火過渡方案，促請哈馬斯接納方案。布林肯未有透露停火過渡方案內容。路透社引述埃及消息人士稱，美國提出在介乎埃及與加沙地帶的「費城走廊」部署外國人員維持治安，為期最多6個月。惟布林肯指，即使哈馬斯接受方案，之後的談判需要釐清停火落實細節，需要各方領袖作出艱難決定。布林肯今日前往埃及和卡塔爾，繼續斡旋工作。



內塔尼亞胡形容他與布林肯的會面氣氛良好，重申認同美國提出顧及以色列堅持的安全需要之下，停火和釋放以色列人質的方案。不過，哈馬斯高層成員哈姆丹批評，以色列同意停火過渡方案只是爭取時間的手段，又說組織只支持美國總統拜登早前提出的停火方案，重申哈馬斯需要的不是新停火方案，而是停火落實機制。

中國7月原油進口按月跌近12% 創近兩年低



國際油價走弱亦受累於全球需求前景轉差的擔憂，近期數據顯示，中國的工廠活動萎縮，石油需求下降。中國海關數據顯示，中國7月份進口了4234萬噸原油，相當於每天約997萬桶，進口量環比上月下降了近12%，同比減少了3%，是近兩年來最低水平。原油價格上漲和國內汽油和柴油消費弱於預期正在擠壓煉油利潤。隆眾資訊估計，7月份獨立煉油廠的運營能力為56.11%，是3年來最低水平，比去年同期下降7.3%。在前7個月，中國原油進口總量為3.178億噸，或每天1089萬桶，同比下降2.4%。

ING Groep駐新加坡大宗商品策略主管Warren Patterson表示，對中國需求的擔憂一直是影響市場情緒的關鍵原因，而目前以色列及哈馬斯可能停火只是在為油價帶來進一步的下行壓力。



大摩：油價再跌亦無礙三桶油維持吸引息率 看好上游行業



摩根士丹利最近發表研報指，美國共和黨總統候選人特朗普近日表示贊成大幅增加該國石油產量，引發市場對油價的憂慮，疊加市場對美國經濟可能出現衰退的擔憂，致早前石油上游企業股份被拋售。然而目前中國能源行業的高收益投資主題依然穩固，企業紛紛將資源從拓展業務規模，轉為配置在提升股東回報方面。以該行假設布油或跌至每桶60美元的壓測計，即使油價進一步調整，相信中國油企仍有能力維持具吸引力的股息回報率。



大摩認為，若「三桶油」中有一家油企以提升派息來為市值帶來支持，其餘兩家亦很可能會跟隨，特別是管理層均強調專注於提升股本回報率及市值管理。考慮具可持續性的高收益率及天然氣產業結構性增長，大摩對上游行業維持建設性看法，將中海油(00883)目標價由22.7元降至21.8元，預期憑藉其成本管控，中海油將在三桶油當中繼續跑贏，評級「增持」；中石油目標價則從8.94元降至8.76元，亦予「增持」評級，料獲進一步估值重評。另將中石化(00386)評級從「增持」下調至「與大市同步」，目標價由5.73元降至5.63元。

滙證：油價不確定性上升 中石油抗逆力最高予目標價9.2元

另滙證上周發表研報指，內地主要石油股即將公布業績，次季應能保持強勢，主要受布蘭特期油按年上升、人民幣貶值及穩定產能所帶動，但該行觀察到更多的經營風險，由於石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能會解除減產措施，而內地及其他市場的原油需求仍然乏力。在油價不確定性上升的情況下，盈利質素及現金流成為派息最主要因素，為「三桶油」的關鍵。中石油的抗逆力依然為最高，為該行石油股首選，予目標價9.2元，中海油目標價由23.5元降至23.4元，均予「買入」評級。中石化則予目標價4.6元及「持有」評級。

黃德几：油價大跌空間有限 首選中海油19.8元可吸

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，油價一直受地緣局勢緊張支持，市場擔心伊朗會插手以色列與哈馬斯戰爭，影響原油供應；若加沙停火有進展，相信會令原油供應增加，可能令油價進一步回落。再者，全球央行可以開啟減息周期，正因通脹受控，而通脹受控又多少與原油需求減弱有關，故市場對未來特別是內地的經濟前景信心不足，影響油價表現。但反過來看，若中東戰爭沒再蔓延，經濟建設不受戰爭影響，也有利增加原油需求，而內地正不斷推出刺激政策，經濟不排除會有好轉，油價大跌空間料有限。

黃德几續指，「三桶油」股價表現其實與油價只有間接關係，三間公司現金流都很強，且無論與其A股及國際同業比較，估值都屬吸引，雖然其盈利增長空間已不大但勝在穩定，兼且派息有保證，而隨著「中特估」股份股價於個半月前見頂，「三桶油」股價也已由高位大幅回落，近期才稍為回升。當中中海油主營上游業務，又有清晰派息政策，最值得吸納，但股價近期升近50天線就遇阻，技術上已形成頭肩底，正於右肩底整固，可待回到19.6至19.8元吸納。

中海油今日跌1.95%收報20.15元，成交13.06億元；中石油跌2.32%報6.74元，成交7.68億元；中石化跌1.2%報4.96元，成交3.03億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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