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日圓 | 日本央行研究論文強調通脹壓力，表明有理由再加息

21/08/2024

日圓 | 日本央行研究論文強調通脹壓力，表明有理由再加息

 

日本央行表明仍有理由再次加息

 

 

　　日本央行發布的兩份研究論文強調經濟中持續存在的通脹壓力，表明仍有理由再次加息。


　　周二(20日)發布的論文強調日本長期勞動力短缺對薪酬的潛在影響，以及企業在服務業訂價的行為轉變。此外，另一篇有關服務價格的論文指出，在薪酬上漲壓力加劇的情況下，企業訂價行為正在發生變化，認為重要的是通過綜合分析來調查這種現象是否會進一步蔓延。


　　分析指，這兩份研究論文的結論與日本央行至今為止的言論一致，預料央行仍然會考慮加息。

 



明治安田生命保險料日圓邁向135

 


　　另一方面，受益於日圓疲軟和汽車行業回暖，日本7月出口增長加快。財務省周三(21日)公布的數據顯示，出口按年增長10.3%，增速快於上個月的5.4%。結果基本相符經濟師的11.5%預測中值。


　　當月進口按年增長16.6%，分析師預期為增長14.6%。由於進口增加更多，當月貿易逆差6218億日圓(43億美元)。


　　另外，日本明治安田生命保險公司稱，隨著境內外利差持續收窄，日圓兌美元將朝著135的水平邁進。該公司的投資計劃與研究部總經理北村乾一郎表示，日本央行可能在年底前進一步加息。

 

撰文：經濟通國金組

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