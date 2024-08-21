快手次季電商GMV增長放緩，大行紛降目標股價，縱急插亦未宜撈貨博反彈

內地領先短視頻平台快手(01024)昨日(20日)收市後公布業績，第二季經調整淨利潤按年增約74%至46.8億人民幣，收入升約12%至309.8億人民幣，均勝市場預期，惟績後遭多間大行下調目標價，普遍指其電商業務商品交易總額(GMV)增長放緩，考慮到宏觀經濟疲弱及競爭加劇，有關情況可能持續。快手今早(21日)最多跌12%低見39元，半日成交近27億元，沽壓沉重，看來暫未宜撈底。

（快手官網截圖）

次季經調整淨利潤按年升74% 收入增12%





快手截至2024年6月30日止第二季純利39.8億人民幣，按年升1.69倍；經調整利潤淨額為46.79億人民幣，按年升73.7%，經調整淨利潤率15.1%。期內經調整EBITDA為63.44億人民幣，升47%；收入309.75億人民幣，按年升11.6%。毛利增長23%至171.35億人民幣，毛利率升5.1個百分點至55.3%。

今年上半年純利80.98億人民幣，按年升12.34倍；每股基本盈利1.87元人民幣，不派息。期內經調整利潤淨額為90.67億人民幣，升2.31倍。經調整EBITDA為123.23億人民幣，升95.2%；收入603.83億人民幣，按年升14%。

次季平均日活躍用戶升5% 電商業務GMV增15%

快手第二季線上營銷服務收入按年增長22.1%至175億人民幣，主要是由於優化的智能營銷解決方案及先進的算法，推動營銷客戶投放消耗增加。平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達3.95億及6.92億，分別按年增長5.1%和2.7%，快手應用的日活躍用戶日均使用時長達122分鐘。用戶流量端實現加速增長，快手應用用戶總使用時長按年增長9.5%。



另第二季其他服務收入按年增加21.3%至42億人民幣，期內電商業務商品交易總額(GMV)按年增長15%至3053億人民幣，而第一季按年增長達28.2%。從需求側來看，電商月活躍買家數按年增長14.1%至1.31億，月活躍用戶滲透率創新高至18.9%。從供給側來看，月均動銷商家數按年增長逾50%。而直播業務收入按年下降6.7%至93億人民幣。另第二季海外收入達11億人民幣，增長141.4%，營業虧損2.77億人民幣，按年減少64.5%。



快手：內地消費者短期需求放緩 電商業務需平衡內容和商業效率



快手董事長兼首席執行官程一笑稱，經過618大促銷的市場洗禮，感受到無論電商平台、商家均面臨內地消費者短期需求放緩的挑戰，而且流量紅利減弱，電商業務需要在內容和商業效率上實現更好的平衡。直播電商平台要增加商家營銷能力及商品選擇，從而激發用戶購買行為。下半年要穩步大力發展內容電商、社交電商，聚焦直播間和短劇，同時將加強建設達人(KOL)生態，完善轉化效率。要增加貨架電商品類，以及搜索匹配效率，不斷改善用戶體驗和補貼效率，逐步建立起用戶主動使用貨架場景的心智。

程一笑又指，上半年約兩萬商家在快手平台利用大模型能力進行智能化經營，而6月份人工智能(AI)生成的營銷素材日均消耗量達到2000萬元，反映大模型在商業應用潛力。快手將堅定執行AI戰略，側重研發可適配業務場景的專項模型，降低模型存取成本，繼續升級視頻生成模型「可靈」性能，而「可靈」商業化方面，除了加強C端會員付費外，也將探索更多與B端合作的方式。

花旗：電商GMV增長放緩或持續 降目標價至67元

花旗發表研報指，快手今年第二季經調整淨利潤錄46.8億人民幣，優於該行和市場預測的44億和43億人民幣，但電商業務GMV按年升15%至3050億人民幣，較預估低約5%。考慮到宏觀經濟疲弱及競爭加劇的影響，有關情況可能會持續，估計將拖累快手下半年的電商廣告收入及其他服務增長，對其2024至2026年各年盈利預測分別保持不變、下調4%及下調4%，以反映GMV增長放緩的影響，目標價由69元降至67元，維持「買入」評級，雖然電商業務面臨不利因素，但公司利潤率應可維持，因廣告收入進一步多元化，部分抵銷競爭壓力。



美銀證券表示，快手第二季業績好壞參半，收入按年增長12%至310億人民幣，略高於市場預期及該行預測的304億人民幣，主要由於隨著內容的改善，直播業務收入錄得93億人民幣，高於該行預期85億人民幣。然而，快手第二季電商業務GMV按年增長15%，低過市場預期的22%，主要由於宏觀經濟放緩，618促銷期間的激烈競爭等。相信消費疲弱趨勢和電商競爭的影響將持續至今年下半年，下調其今年GMV增長預測至按年增長17%，原預期增長19%。而由於宏觀及電商業務放緩，將其2025及2026年盈利預測下調7%及13%，目標價由71元降至63元，重申「買入」評級。

麥格理：電商經營前景未見好轉 降目標價至55.1元

麥格理指，快手第二季收入按年增長12%，分別較該行及市場預期高3%及2%，經調整淨利潤亦較預期高8%，主要來自於收入組合及成本結構改善。受到宏觀經濟不景影響，次季快手電商GMV按年增長減慢至15%，惟期內快手來自外部的廣告收入表現向好，按年增長30%，高於行業增速，有助部分抵銷電商GMV增長放緩的影響。考慮到電商經營前景未見好轉，展望趨弱，因此將其目標價由69.7元降至55.1元，並將今明兩年淨利預測下調2%，評級維持「跑贏大市」。

大和稱，快手第二季收入及盈利均超出市場預期，其GMV按年增長15%，低於市場預期，主要是受到消費疲軟的拖累，而今年下半年GMV增長亦面臨壓力。隨著收入結構的改善，其毛利率在第二季達到55.3%的歷史新高，儘管對其未來淨利潤擴張保持樂觀，但其GMV表現和電商進展是關鍵的短期催化劑，預計公司2024年全年淨利潤率將保持不變，並將2025至2026年每股盈利預測下調7%，以反映日益激烈的營運和競爭環境，將目標價由75元降至68元，維持「買入」評級。

滙證：電商GMV前景更具挑戰性 目標價降至60元



滙證指，快手第二季業績稍勝預期，公司在疲弱的宏觀環境下鞏固自身優勢，利潤率維持擴張，潛在估值重評取決於收入增長再加速。而由於電商GMV前景更具挑戰性，將快手2025至2026年收入預測下調1%至2%，但將2024至2026年淨利潤預測上調1%至5%，因為海外業務虧損仍有收窄空間，且新措施和廣告變現效率改善將共同提升利潤率。目標價由78元降至60元，維持「買入」評級。



滙證認為快手估值偏低，股價短期內仍可能波動，因為GMV增長放緩使市場對業績前景的信心受到考驗，但該行預測已考慮到這些潛在風險。另外，快手本年至今累計回購26億元股份，回購計劃尚餘160億元未用額度，將於2027年年中到期，以上日(20日)收市價計，估計回購收益率在2024年可達2.9%。快手股價可在中期內找到支持，尤其是考慮到低估值和回購計劃。

曾永堅：難擺脫內地消費前景陰霾 要先消化沽盤

（曾永堅）

椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，近期公布業績的企業，特別是一些主要科網企業，若於績後與機構投資者溝通時沒新元素，尤其在盈利可持續性方面，會令投資者沒進一步看好公司的誘因。事實上，公司公布業績只反映過去一季市場已預期的營運效益等各方面表現，而內地經濟及消費信心問題是目前投資者主要憂慮，快手也難擺脫內地消費前景陰霾，相信股價要先消化之前炒業績的沽盤，稍後若表現好轉，或可維持上落格局。

快手半日跌10.02%收報39.95元，成交26.87億元。其他科技股亦普遍下跌，阿里(09988)跌1.18%報79.45元，美團(03690)跌0.28%報107.8元，百度(09888)跌1.79%報85.1元，京東(09618)跌10.25%報100.7元，網易(09999)跌1.41%報139.9元，惟騰訊(00700)升0.59%報372.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此

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