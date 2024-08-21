小米業績 | 小米次季經調整淨利潤升20.1%，勝預期
21/08/2024
小米(01810)公布，截至2024年6月30日止第二季純利50.98億元（人民幣．下同），按年升38.9%；每股基本及攤薄盈利21分。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤61.75億元，按年增20.1%，勝市場預期。
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期內收入888.88億元，升32%；毛利183.94億元，升29.9%。
第二季，智能手機業務收入為465億元，同比增長27.1%；智能手機業務毛利率為12.1%。IoT與生活消費產品業務收入為268億元，創歷史新高，同比增長20.3%，毛利率達到19.7%，同比提升2.2個百分點。互聯網業務收入達到83億元，亦創歷史新高，同比增長11.0%，互聯網業務毛利率達到78.3%，同比提升4.2個百分點。
第二季智能電動汽車收入錄62億人幣，分部毛利率15.4%
小米表示，第二季度，智能電動汽車等創新業務分部總收入為64億元，其中，智能電動汽車收入62億元，其他相關業務收入2億元。本季度，智能電動汽車等創新業務分部毛利率15.4%。
季內，Xiaomi SU7系列交付新車達27307輛。小米指，6月小米汽車工廠開啟雙班生產，並於7月進行了產線調優維護，預計將於11月提前完成Xiaomi SU7系列累計交付新車10萬輛的目標，並將衝刺2024年全年Xiaomi SU7系列累計交付新車12萬輛的新目標。
小米中期純利升17.9%，經調整盈利升51.3%
小米中期純利92.8億元，按年升17.9%，每股基本盈利37分，不派中期息。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤126.66億元，升51.3%。
期內收入1643.95億元，升29.6%；毛利352.24億元，升36.8%。
撰文：經濟通採訪組
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