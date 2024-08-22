小米季績勝預期獲大行升目標，股價飆逾8%可以點部署？

小米(01810)昨日(21日)收市後公布業績，第二季經調整淨利潤按年升20%至61.75億人民幣，收入升32%至889億元，兩者均勝市場預期。另第二季智能電動車收入62億人民幣，創新業務毛利率達15.4%，管理層指將於11月提前完成Xiaomi SU7系列交付新車10萬輛目標，並新訂目標至12萬輛。績後小米獲多間大行上調目標價，今早(22日)股價飆逾8%高見19元，為表現最佳藍籌，若看好其業務前景，應如何部署？

（資料圖片）

第二季經調整淨利潤按年升20% 收入升32%

小米截至2024年6月30日止中期純利92.8億人民幣，按年升17.9%，不派中期息。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤126.66億人民幣，升51.3%。期內收入1643.95億人民幣，升29.6%；毛利352.24億人民幣，升36.8%。截至2024年6月30日止第二季純利50.98億人民幣，按年升38.9%。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤61.75億人民幣，按年增20.1%，遠高於預期的48.6億人民幣。期內收入888.88億人民幣，升32%，高於預期的868.5億人民幣；毛利183.94億人民幣，升29.9%。另小米透露，今年以來股票回購金額達約36.8億港元。截至6月底止，小米的現金儲備達到1410億人民幣。



第二季智能手機業務收入為465億人民幣，按年增長27.1%；智能手機業務毛利率為12.1%，下跌1.2個百分點。IoT與生活消費產品業務收入為268億人民幣，創歷史新高，按年增長20.3%，毛利率達到19.7%，按年提升2.2個百分點。於6月，米家APP的月活躍用戶數按年增長16.8%至9690萬，小愛同學的月活躍用戶數增長12.4%至1.3億。

第二季互聯網業務收入達到83億人民幣，亦創歷史新高，按年增長11.0%，互聯網業務毛利率達到78.3%，同比提升4.2個百分點。於6月，全球月活躍用戶數再創歷史新高，達到6.8億，按年增長11.5%，其中中國大陸月活躍用戶數增10.1%至1.6億。至於廣告業務收入，錄得60億人民幣，按年升16.9%，而遊戲業務收入為10億人民幣。



第二季智能電動車收入62億人幣 創新業務毛利率15.4%



小米第二季智能電動汽車等創新業務分部總收入為64億人民幣，分部經調整淨虧損18億人民幣，毛利率15.4%。其中智能電動汽車收入62億人民幣，其他相關業務收入2億人民幣。季內，Xiaomi SU7系列交付新車達27307輛。小米指，6月小米汽車工廠開啟雙班生產，並於7月進行了產線調優維護，預計將於11月提前完成Xiaomi SU7系列累計交付新車10萬輛的目標，並將衝刺2024年全年Xiaomi SU7系列累計交付新車12萬輛的新目標。



小米管理層盧偉冰表示，有關業務未具備規模效應，加上前期投入大及車型成本貴，他預計伴隨規模、產能、交付能力的提升，虧損會進一步收窄。目前汽車工廠每月交付量企穩在約1萬輛，有信心可實現全年交付12萬輛的新目標。盧偉冰對於該分部毛利率達15.4%的水平感到滿意，指小米未來的毛利率將依靠規模，以分攤非常大的成本。對於6至8月的訂單水平，盧偉冰也認為不錯，直言手裏的訂單就是未來規模的底氣，小米造車超出了自己、行業乃至供應鏈對小米的預期。另集團創辦人、董事長兼首席執行官雷軍在微博發文，形容今年第二季業績是小米歷史上最出色的季報。





花旗：電動車業務有驚喜 高盛：上調電動車估值

花旗發表研報指，小米第二季業績超預期，主要對電動車業務表現有驚喜，其他創新業務毛利率達15.4%，及嚴控經營開支，預計股價將會對強勁的電動汽車利潤率做出正面反應。小米電動汽車業務毛利率在2024至2026年料達18%、18.3%和18.4%；智能手機利潤率將在第三季見底，跨地區市佔率繼續上升；IoT業務的利潤率將維持逾19%水平，出貨、平均售價及利潤率有望長期維持上升趨勢。將小米2024至2026年經調整淨利潤預測分別上調13%、30%和17%，公司近期的催化因素包括小米15的發布以及下一代電動車的細節，維持「買入」評級，目標價由22.4元升至22.7元。

高盛稱，小米第二季業績標誌著其「人x車x家」策略的早期成功，以及其智能電動車業務的良好開局。季度收入比該行和市場預期高約3至4%，經調整淨利潤更比該行和市場預期高約27%至38%。2024年下半年電動車銷量的連續增長和毛利率的改善為加大研發投資創造了空間，因此預計下半年營運虧損42億元人民幣，以反映銷售及行政支出和研發費用增加。鑑於訂單積壓較多以及即將發布第二款車型，該行關注SU7的交付速度。將小米2024至2026年收入預測上調1至2%，經調整淨利潤上調11%至18%，重申「買入」評級，目標價由23.2元升至24.7元，並將小米電動車的估值由110億美元上調約15.5%至127億美元。

美銀：次季電動車交付及核心業務穩健 目標價升至22元

美銀指，小米第二季電動車交付和核心業務表現穩健，次季經調整淨利潤較該行和市場預期出19%/27%，主要由於整體毛利率表現強勁，達20.7%，而電動車和核心業務的利潤率狀況均有所改善。將小米2024至2026年的盈利預測上調20%至69%，以反映利潤率預測同樣獲調升。小米次季智能電動汽車等創新業務分部毛利率達15.4%勝預期，虧損由第一季時的23億元人幣收窄至18億元人幣，預期利潤率將隨著規模的擴大和產品組合的改善而擴大，而小米作為中國電動車市場的新參與者，其出貨量和營運效率方面均優於同行，因此值得更高的估值。



美銀又指，鑑於零件成本穩定和IoT/互聯網執行強勁，對小米核心業務的利潤風險憂慮得以緩解。由於面板價格疲軟以及記憶體價格增長幅度收窄至2025年，智能手機毛利率將趨於穩定，將其目標價由17.5元上調25.7%至22元，評級由「中性」上調至「買入」。

林家亨：電動車業務前景樂觀 惟可待回至18.1元以下才吼

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指今次小米業績值得稱讚，最重要核心手機業務做得好，是盈利主要來源，家電業務表現也不錯，雖然因電動車業務虧損超過10億人民幣，虧損已比預期少。而即使蘋果將推出AI手機，料也不會搶去小米生意，因兩者價格定位不同，蘋果手機過萬元一部，小米仍有很多手機只賣兩三千元。總之，小米手機有其長處，家電方面也有獨特之處，其「家電+手機」業務仍發展得很好。另方面，小米第二季互聯網業務收入創新高，毛利率高達78.3%，相信未來仍有不錯增長，始終此類科技產品仍處於快速增長。

林家亨又指，小米電動車發展策略比小鵬(09868)好得多，首先小米專注發展一款車SU7，不似小鵬已出了7款車，且並非款款都銷售理想。小米SU7第二季賣出27000輛，即平均每月賣出9000輛，7、8月更超過10000輛，而小鵬每款車平均每月賣出2000幾輛，根本沒可能賺錢。另小米於中國有80幾間專門店，小鵬卻有611間門市，是小米的7倍，經營成本大得多。再者，小米汽車工廠5月只一班制生產，6月雙班，8月已是三班制，未來製造成本可大幅下降。雖然其第二季單車虧損達6萬元人民幣，但到年尾可能跌至3、4萬或以下，且未來銷量只會不斷增加，業務前景樂觀。不過，小米股價今早急升，已遠離保歷加通道頂線，不宜高追，有貨應先行食胡，待跌回頂線18.1元之下才考慮。

小米半日升8.33%收報18.98元，成交51.19億元。其他科技股也普遍上升，騰訊(00700)升0.27%報372.6元，阿里巴巴(09988)升0.69%報80.5元，京東(09618)升1.95%報104.4元，百度(09888)升1.53%報86.3元，網易(09999)升1.43%報142元，惟美團(03690)跌1.3%報106.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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