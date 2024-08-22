  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

石藥次季收入倒退大行紛降目標，股價連日急插可博反彈？抑或轉吼其他醫藥股？

22/08/2024

　　石藥集團(01093)昨日(21日)中午公布業績，中期基本溢利及列帳溢利分別按年增1.7%及1.8%，中期息增加14.3%至每股16港仙。上半年收入升1.3%，但第二季收入跌9%。石藥績後遭多間大行下調目標價，指其第二季業績遠遜預期。縱使石藥繼上半年斥資3.87億元回購，擬再回購最多10億元，股價仍連日急挫，繼昨日跌逾半成後，今日(22日)再插近一成半低見4.83元，創逾5年半低，為表現最差藍籌，不知可否博反彈呢？其他醫藥股又是否可吼？

 

（石藥集團網頁截圖）

 

中期基本溢利按年升1.7%派息升14.3%　次季收入跌9%


　　石藥集團截至2024年6月30日止中期基本溢利按年增1.7%至32.17億元人民幣；列帳溢利30.2億元人民幣，升1.8%；每股基本盈利25.51分人民幣，派中期息16港仙，按年升14.3%；期內收入162.84億元人民幣，按年升1.3%。不過，據測算第二季收入73億元人民幣，按年跌9%。

 

　　按業務劃分，上半年成藥收入按年增長4.8%至135.49億元人民幣；原料產品收入減少5.8%至18.55億元人民幣；功能食品及其他收入減少25.2%至8.8億元人民幣，主要受咖啡因產品價格下跌影響。期內毛利率升1.7個百分點至71.6%，主要由於成藥業務收入佔比增加所致。期內應收貿易帳款周轉日數為70日，按年增7日，因期內客戶回款速度有所放慢，集團將加強這方面的控制及管理。

 

上半年研發費用按年增10.3%　將再回購最多10億元

 

　　研發方面，石藥今年上半年研發費用達到25.42億元人民幣，按年增長10.3%，佔成藥業務收入的18.8%。目前，公司有超過60個重點在研藥物處於臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，19個產品(22個適應症)處於註冊臨床階段。 此外，年初至今，公司在中國有2款創新藥(新增適應症)獲批上市，獲得22項臨床試驗批准，5款仿製藥獲得藥品註冊批件；在北美地區有3款在研創新藥物獲得臨床試驗批准。

 

　　另集團表示，已於2024年上半年完成總額3.87億港元的股份回購。董事會已批准再回購總額最高為10億港元的股份。視乎市場情況，該股份回購預期將於2025年舉行的股東周年大會結束前完成。

 

花旗：中期收入及創新藥銷售遜預期　降目標價至10元

 

　　花旗發表研報指，石藥集團中期收入遜預期，成藥收入僅按年增4.8%，低於集團指引的雙位數增長；次季成藥收入按年跌8%，受腫瘤藥物所拖累。創新藥銷售亦遜預期，管理層將新推出創新產品全年的院內銷售目標由30億元人民幣下調至20億元人民幣，維持其「買入」評級，但將目標價由13元降至10元，並將2024、2025及2026年收入預測分別下調9%、17%及22%，每股盈利預測下調10%、18%及23%。


　　建銀國際表示，石藥集團傳統的腫瘤藥業務銷售或受3+N聯盟帶量採購政策的嚴重打擊，但同時核心創新藥產品憧憬獲納入醫保藥品目錄，管理層目前仍維持全年銷售雙位數增長的指引，而建銀亦相信目標仍可達成。石藥中期派息增加14.3%，為正面驚喜，預期今年全年派息比率將超過50%，高於此前預測的35%。因應腫瘤藥物銷售預期下跌，將石藥2024至2026年銷售預測下調7.7%，毛利率預測下調0.4個百分點，目標價從8.8元降至8元。維持「跑贏大市」評級。

 

高盛：次季銷售遠遜預期　腫瘤等藥物受帶量採購影響


　　高盛指，石藥次季業績遜預期，季度銷售按年跌9%，明顯低於該行本身已保守的預期，主要由於旗下數款腫瘤及心臟科藥物受多區域帶量採購(VBP)影響、新行業指引下營銷活動成效較低等因素。考慮到石藥新的VBP動態及2025年持續面臨的影響，將其2024及2025財年的成品藥物銷售額增長預測分別修正為4%及6.5%。


　　另高盛將石藥2024至2026財年各年銷售預測分別下調10.7%、13.5%及12.4；各年盈利預測分別下調6.1%、13.2%及10.6%，以考慮VBP對主要腫瘤藥物的持續影響及新藥銷售較預期慢的因素，目標價由10.26元降至10.03元，維持「買入」評級。

 

野村：次季收入及盈利下跌　銷售額及毛利率均遜預期

 

　　野村稱，石藥次季收入及盈利分別下跌9%和8.5%；銷售額為73億元人民幣，分別較該行及市場預測低13%及14.1%；毛利率跌0.6個百分點至70.7%，較該行預期低1.1個百分點，將目標價由9.83元降至9.29元，予「買入」評級。

 

　　瑞銀指，石藥第二季業績遠遜預期，期內收入按年跌9%至73億元人民幣，低過該行及市場預期12%與14%；純利跌8.5%至14.1億元人民幣，亦較該行及市場預期低18%與17%。雖然毛利率按年跌0.6個百分點，但由於銷售費用比率下跌5.2個百分點，令經營利潤率擴張1.2個百分點。至於研發/行政開支比率按年各增長2.7及0.7個百分點。將石藥2024至2026年盈利預測各下調4%、6%及6%，目標價由10.1元降至9.1元，公司估值吸引，維持「買入」評級。

 

陳政深：收入增長動力欠奉　可博反彈惟需嚴守止蝕   

 

石藥次季收入倒退大行紛降目標，股價連日急插可博反彈？抑或轉吼其他醫藥股？

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深指，從石藥今次業績可見，其收入增長動力欠奉，成藥作為核心業務，上半年收入增長不足半成，原料產品收入也減少5.8%。而作為新興業務的功能食品收入大減25%，相信與內地嚴打誇大該類食品的藥效有關，既令經銷商難有動力入貨，客戶也對該類食品有戒心，直接影響集團相關產品銷售表現。另外，石藥旗下腫瘤、心臟、神經及呼吸系統藥物銷售全數下跌，其中呼吸系統藥物更跌10幾個百分點。

 

　　陳政深續指，石藥股價今日急跌，當中出現很多大資金沽盤，雖然股份確已超賣，或可博反彈，但要嚴守止蝕，若現價買入後跌多於5%宜沽出，暫只可上望5.3至5.4元。其他醫藥股走勢也大多麻麻，其中中生製藥(01177)走勢較佳，但已見超買，有回落跡象，現價不宜吸納。

 

　　石藥今日跌14.44%收報4.86元，連跌4日，累跌20.33%，成交18.52億元。其他醫藥股也普遍下跌，中生製藥跌0.62%報3.21元，石四藥(02005)跌2.81%報3.46元，國藥(01099)跌2.6%報18.76元，聯邦制藥(03933)跌4.45%報8.58元，康臣葯業(01681)跌2.16%報5.9元，潤藥(03320)跌0.72%報5.5元，惟翰森製藥(03692)升0.87%報18.52元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他石藥相關新聞：
大行報告 | 港交所績後大行紛降目標價，最熊花旗續籲沽看$215
《外資精點》花旗：石藥集團創新藥銷售遜預期，降目標價至１０元
《異動股》石藥集團跌９％見今年低，季度收入弱大行降目標價

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08392

舍圖控股

0.030

異動股

08529

優博控股

0.175

異動股

02313

申洲國際

65.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08392 舍圖控股
  • 0.030
  • 08529 優博控股
  • 0.175
  • 02313 申洲國際
  • 65.050
  • 00745 中國國家文化產業
  • 0.129
  • 06690 海爾智家
  • 23.700
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 54.450
  • 目標︰$60.40
  • 01833 平安好醫生
  • 10.000
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 13.940
  • 目標︰$18.00以上
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.940
  • 目標︰$17.20
  • 00874 白雲山
  • 19.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.650
  • 00700 騰訊控股
  • 377.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.100
  • 00941 中國移動
  • 74.750
  • 00005 滙豐控股
  • 66.800
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.650
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 13.940
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 22.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 家電 More
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.680
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.100
即時重點新聞

22/08/2024 17:04  百度次季經調整純利跌7.5%至73.96億人幣，仍勝預期

22/08/2024 17:16  網易(9999)次季經調整純利跌13%至78億人幣

22/08/2024 17:51  東方海外(316)中期純利跌26.2%，連特別股息派80美仙

22/08/2024 17:10  微博(9898)第二季純利升37.5%，經調整淨利潤大致持平

22/08/2024 16:45  《盤後部署》恒指回升料反覆整固，友邦新業務勝預期上望68元

22/08/2024 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流出８３０１萬元，買石藥沽小米

22/08/2024 09:04  【大行炒Ｄ乜】港交所績後遭大行削目標，星展升舜宇目標三成

22/08/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人幣國際支付份額創新高，普華永道或被罰停業半年新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞 | 東亞銀行中期純利跌兩成至21.11億元，派息減至0.31元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

石藥次季收入倒退大行紛降目標，股價連日急插可博反彈？抑或轉吼其他醫藥股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

養鬼仔：養鬼仔易請難送？供養不當恐反噬！即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國 | 英國求職要看準時機！一年有3個時段係搵工淡季？即睇求職黃金時間
人氣文章

玩樂 What’s On

追劇推薦 | 通宵都要追！日本網民票選「想一次看完Netflix韓劇」Top 10！宋慧喬《黑暗榮耀》只得第4！《淚之女王》、《京城怪物》排第幾？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

August Art Map：從攝影、油畫、藝術書展中，看不一樣的城市肌理！
人氣文章

Art & Living

《痛愛完成式》：Blake Lively闊別銀幕多年新作！改篇自同名小說，以愛為名的真實家暴故事
人氣文章

Fly with Luna．夏月

遊鎌倉必吃名物：生白飯魚！湘南海岸直送餐桌！一次品嘗白飯魚6種食法，鮮甜香脆佐酒下飯絕配！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
早餐吃甚麼才健康？韓國中醫師推薦5種食物助排毒、降膽固醇！邊款乳酪加堅果同吃最好？ 新文章
人氣文章
面膜推薦 | 日本雜誌推介61款面膜！鬥保濕力、成分、使用感！27款獲A級評分最平$5一片新文章
人氣文章
處暑早晚溫差大！中醫：夏末秋初少食耗散肺氣辛味食物、要潤肺生津清熱！推介15款滋陰潤燥食材！教煲蘋果木耳薏米瘦肉湯新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 18:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事22/08/2024
神州經脈 | 人幣國際支付份額創新高，普華永道或被罰停業半年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中國威脅25年

22/08/2024 13:43

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金