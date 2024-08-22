石藥次季收入倒退大行紛降目標，股價連日急插可博反彈？抑或轉吼其他醫藥股？

石藥集團(01093)昨日(21日)中午公布業績，中期基本溢利及列帳溢利分別按年增1.7%及1.8%，中期息增加14.3%至每股16港仙。上半年收入升1.3%，但第二季收入跌9%。石藥績後遭多間大行下調目標價，指其第二季業績遠遜預期。縱使石藥繼上半年斥資3.87億元回購，擬再回購最多10億元，股價仍連日急挫，繼昨日跌逾半成後，今日(22日)再插近一成半低見4.83元，創逾5年半低，為表現最差藍籌，不知可否博反彈呢？其他醫藥股又是否可吼？

（石藥集團網頁截圖）

中期基本溢利按年升1.7%派息升14.3% 次季收入跌9%



石藥集團截至2024年6月30日止中期基本溢利按年增1.7%至32.17億元人民幣；列帳溢利30.2億元人民幣，升1.8%；每股基本盈利25.51分人民幣，派中期息16港仙，按年升14.3%；期內收入162.84億元人民幣，按年升1.3%。不過，據測算第二季收入73億元人民幣，按年跌9%。

按業務劃分，上半年成藥收入按年增長4.8%至135.49億元人民幣；原料產品收入減少5.8%至18.55億元人民幣；功能食品及其他收入減少25.2%至8.8億元人民幣，主要受咖啡因產品價格下跌影響。期內毛利率升1.7個百分點至71.6%，主要由於成藥業務收入佔比增加所致。期內應收貿易帳款周轉日數為70日，按年增7日，因期內客戶回款速度有所放慢，集團將加強這方面的控制及管理。

上半年研發費用按年增10.3% 將再回購最多10億元

研發方面，石藥今年上半年研發費用達到25.42億元人民幣，按年增長10.3%，佔成藥業務收入的18.8%。目前，公司有超過60個重點在研藥物處於臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，19個產品(22個適應症)處於註冊臨床階段。 此外，年初至今，公司在中國有2款創新藥(新增適應症)獲批上市，獲得22項臨床試驗批准，5款仿製藥獲得藥品註冊批件；在北美地區有3款在研創新藥物獲得臨床試驗批准。

另集團表示，已於2024年上半年完成總額3.87億港元的股份回購。董事會已批准再回購總額最高為10億港元的股份。視乎市場情況，該股份回購預期將於2025年舉行的股東周年大會結束前完成。

花旗：中期收入及創新藥銷售遜預期 降目標價至10元

花旗發表研報指，石藥集團中期收入遜預期，成藥收入僅按年增4.8%，低於集團指引的雙位數增長；次季成藥收入按年跌8%，受腫瘤藥物所拖累。創新藥銷售亦遜預期，管理層將新推出創新產品全年的院內銷售目標由30億元人民幣下調至20億元人民幣，維持其「買入」評級，但將目標價由13元降至10元，並將2024、2025及2026年收入預測分別下調9%、17%及22%，每股盈利預測下調10%、18%及23%。



建銀國際表示，石藥集團傳統的腫瘤藥業務銷售或受3+N聯盟帶量採購政策的嚴重打擊，但同時核心創新藥產品憧憬獲納入醫保藥品目錄，管理層目前仍維持全年銷售雙位數增長的指引，而建銀亦相信目標仍可達成。石藥中期派息增加14.3%，為正面驚喜，預期今年全年派息比率將超過50%，高於此前預測的35%。因應腫瘤藥物銷售預期下跌，將石藥2024至2026年銷售預測下調7.7%，毛利率預測下調0.4個百分點，目標價從8.8元降至8元。維持「跑贏大市」評級。

高盛：次季銷售遠遜預期 腫瘤等藥物受帶量採購影響



高盛指，石藥次季業績遜預期，季度銷售按年跌9%，明顯低於該行本身已保守的預期，主要由於旗下數款腫瘤及心臟科藥物受多區域帶量採購(VBP)影響、新行業指引下營銷活動成效較低等因素。考慮到石藥新的VBP動態及2025年持續面臨的影響，將其2024及2025財年的成品藥物銷售額增長預測分別修正為4%及6.5%。



另高盛將石藥2024至2026財年各年銷售預測分別下調10.7%、13.5%及12.4；各年盈利預測分別下調6.1%、13.2%及10.6%，以考慮VBP對主要腫瘤藥物的持續影響及新藥銷售較預期慢的因素，目標價由10.26元降至10.03元，維持「買入」評級。

野村：次季收入及盈利下跌 銷售額及毛利率均遜預期

野村稱，石藥次季收入及盈利分別下跌9%和8.5%；銷售額為73億元人民幣，分別較該行及市場預測低13%及14.1%；毛利率跌0.6個百分點至70.7%，較該行預期低1.1個百分點，將目標價由9.83元降至9.29元，予「買入」評級。

瑞銀指，石藥第二季業績遠遜預期，期內收入按年跌9%至73億元人民幣，低過該行及市場預期12%與14%；純利跌8.5%至14.1億元人民幣，亦較該行及市場預期低18%與17%。雖然毛利率按年跌0.6個百分點，但由於銷售費用比率下跌5.2個百分點，令經營利潤率擴張1.2個百分點。至於研發/行政開支比率按年各增長2.7及0.7個百分點。將石藥2024至2026年盈利預測各下調4%、6%及6%，目標價由10.1元降至9.1元，公司估值吸引，維持「買入」評級。

陳政深：收入增長動力欠奉 可博反彈惟需嚴守止蝕

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深指，從石藥今次業績可見，其收入增長動力欠奉，成藥作為核心業務，上半年收入增長不足半成，原料產品收入也減少5.8%。而作為新興業務的功能食品收入大減25%，相信與內地嚴打誇大該類食品的藥效有關，既令經銷商難有動力入貨，客戶也對該類食品有戒心，直接影響集團相關產品銷售表現。另外，石藥旗下腫瘤、心臟、神經及呼吸系統藥物銷售全數下跌，其中呼吸系統藥物更跌10幾個百分點。

陳政深續指，石藥股價今日急跌，當中出現很多大資金沽盤，雖然股份確已超賣，或可博反彈，但要嚴守止蝕，若現價買入後跌多於5%宜沽出，暫只可上望5.3至5.4元。其他醫藥股走勢也大多麻麻，其中中生製藥(01177)走勢較佳，但已見超買，有回落跡象，現價不宜吸納。

石藥今日跌14.44%收報4.86元，連跌4日，累跌20.33%，成交18.52億元。其他醫藥股也普遍下跌，中生製藥跌0.62%報3.21元，石四藥(02005)跌2.81%報3.46元，國藥(01099)跌2.6%報18.76元，聯邦制藥(03933)跌4.45%報8.58元，康臣葯業(01681)跌2.16%報5.9元，潤藥(03320)跌0.72%報5.5元，惟翰森製藥(03692)升0.87%報18.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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