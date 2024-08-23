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按揭 | 金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，文件齊承諾兩周內審批

23/08/2024

按揭 | 金管局擬日內開記招，聯同3間發鈔行發布按揭承諾（不停更新）

 

12:59pm更新:

經絡: 銀行加快按揭審批流程做法妥當，惟不代表放寬審批條件

 

　　金管局聯通三家發鈔銀行作出承諾，客戶交齊所需文件後，銀行將於兩周內回覆審批結果。


　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，過往銀行審批按揭較為嚴謹，部份個案需時兩個月，涉及按保的高成數按揭更可能長達兩個半至三個月。是次銀行作出新安排做法妥當，可縮短按揭審批時間，讓買家盡快知悉按揭批核結果，及早做好準備。即使銀行批出的按揭條件未如理想甚至拒批按揭，亦可及時向另一間銀行遞交申請。


　　他又指，銀行加快按揭審批流程，但不代表會放寬按揭審批條件，有意置業的買家可以一次過向3至4間銀行提交按揭申請，貨比多家，從而選擇最優惠的按揭方案。

 

11:59am更新:

金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，冀按揭審批2周內有結果

 

按揭 | 金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，文件齊承諾兩周內審批（不停更新）

 　　金管局宣布聯同銀行公會成立聯合中小企融資專責小組。金管局總裁余偉文表示，銀行需維持有效風險管理，如果中小企拖欠情況未得到改變，銀行不可避免都要處理，但重申會以包容的方式與中小企溝通。他重申，如果貸款抵押品不變，客戶經營狀況無大變化，銀行不會要求中小企加抵押品或者提前還款。他呼籲，若果有個別個案應第一時間轉介給金管局，亦是專責小組成立的目的。

 

若文件齊全，銀行承諾兩周內有審批結果

 

　　銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹指，滙豐沒「一刀切」收緊按揭審批程序，一般客戶如果提交所有文件，會在2周取得審批結果。她又指，整體行業按揭貸款餘額按年增加1.4%，而滙豐已批按揭數目走勢與整體走勢是一致的。該行亦投資很多資源支持中小企，如支持中小企升級轉型及資金需要，至今有約2000客戶的貸款獲延期。


　　中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜亦指，針對中小企的信貸政策並無改變，若維持還款不會因為抵押品價值下跌而催還貸款，同時表明若客戶提供相關文件，會在2周內回覆客戶的按揭申請。


　　渣打香港行政總裁禤惠儀指，該行就著還款有困難的客戶會有特別安排，包括還息不還本，今年批出的特別安排較去年同期增加1成。她強調，置業為重要決定，按揭為重要產品，目標2周為標準作審核目標。


　　對於三大銀行均承諾在文件齊全下可提供貸款審核結果，余偉文指出，金管局會透過專責小組與其餘11家零售銀行商討，希望其餘銀行也能跟隨相關做法，認為可提升審批透明度及令貸款申請人更安心。

 

 

11:52am更新:

余偉文：推出9項支持措施以來1.4萬中小企受惠，涉310億元

 

按揭 | 金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，文件齊承諾兩周內審批（不停更新）

 

　　商界代表早前反映，有中小企因為貸款抵押物業價值下跌，遭遇銀行要求提早還款(call loan)。金管局總裁余偉文表示，今日與滙豐、渣打、中銀香港3間銀行代表討論中小企融資及按揭貸款問題，金管局明白部分行業中小企面對困難，於3月推出9項措施，包括銀行對按時還款的按揭客戶不會要求提前還款，以及不會單純因為物業估值下跌而調整信貸額度，個別個案需調整信貸額度亦會給予6個月調整期。措施至今4個月以來，共有1.4萬間中小企受惠，涉及信貸額度310億元，包括還息不還款、新批貸款等。


　　余偉文今日見記者時指，在會議上3間銀行確認無改變對中小企融資的風險胃納及信貸審批準則，同時確切執行早前推出的9項措施。他又宣布，金管局聯同銀行公會成立聯合中小企融資專責小組，由個案及行業層面推動有關工作，三大主要工作包括針對中小企融資困難設立機制，金管局會檢視及轉介個案給銀行；若果有個案有共通問題，小組會將商議到合適做法予其他銀行採納；同時加強金管局、銀行界及工商界的溝通。

 

　　據報，金管局總裁余偉文最快於日內聯同三間發鈔銀行舉行記者會，發布銀行按揭承諾。

 

按揭 | 金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，文件齊承諾兩周內審批（不停更新）

消息：銀行需兩周內回覆審批結果

 

　　《星島日報》引述消息報道，余偉文計劃聯同3間發鈔銀行，最快日內舉行記者會，內容或涉及銀行按揭服務承諾，如客戶申請按揭貸款時交齊文件，銀行致力於最遲兩周回覆客戶審批結果。


　　銀行界人士透露，2月、3月時確實有銀行開始收緊按揭，主要基於各自考慮，包括資金成本上漲、撤辣樓市風險考慮等，但銀行在放慢手腳一段時間後，最近按揭取態又略為正常化。

 

地產界最快今天向金管局轉介個案

 

　　香港地產代理商總會主席潘達恒表示，地產代理業界聯席會議今日截止收集有關客戶申請按揭貸款遇到困難的個案，個案經整理後會迅速轉介金管局，估計最快今天可轉介20個以內的個案。

 


　　潘達恒建議銀行擬定一份菜單，指明甚麼物業不會接受按揭申請，或哪類物業的按揭審批需時較長；又建議銀行應提供預先批核結果，以及設定一個審批期限。他認為兩周審批期合適。

 

撰文：經濟通採訪組

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