瑞聲中期盈利大增毛利率急升，大行紛升目標，股價連日急升仍可追入？

瑞聲科技(02018)昨日(22日)中午公布業績，中期純利按年升近2.6倍至5.4億元人民幣，收入升22%至112.5億元人民幣，毛利率大增7.4個百分點至21.5%，管理層指全年毛利率有機會升至25%。瑞聲績後獲多間大行上調目標價，股價連日急升，繼昨日升近半成後，今早(23日)一度再飆7.2%高見33.5元，創逾一個月高位，是否仍可追入？

（瑞聲科技網頁截圖）

中期純利按年升2.57倍收入增22% 毛利率升7.4個百分點至21.5%

瑞聲科技公布截至今年6月30日止未經審核之中期業績，純利為5.37億元人民幣，按年升2.57倍，不派息。期內收入為112.47億元人民幣，按年增22%；毛利為24.18億元人民幣，按年增86.4%。毛利率21.5%，升7.4個百分點。毛利率的顯著提升主要受惠手機市場復甦態勢，來自聲學、光學以及精密結構件等業務的產品組合改善，精益運營帶來的持續效率提升以及Premium Sound Solutions(PSS)併表帶來的貢獻。其中光學業務的毛利率上半年轉為正數，升21.7個百分點至4.7%。



集團上半年聲學業務收入34.6億元人民幣，按年增長4.1%，主要由於上半年全球智能手機市場回暖，出貨量重回增長軌道。光學業務實現收入22.1億元人民幣，增長24.9%，主要由於智能手機光學行業需求復甦及集團在中高規格市場份額提升帶來的更高出貨量和單價改善。電磁傳動及精密結構件業務收入36.6億元人民幣，升1.1%。

瑞聲：取消中期息惟不排除回購 料毛利增長穩健



瑞聲宣布日後不再派中期息，實施末期派息制，股息派付比率15%，首席財務官郭丹指，15%考慮到要平衡股東回報，以及預留資源繼續投資發展，另為了方便股東，故日後只派一次末期息。管理層補充，會根據市場情況、股價以及現金流進行回購。另郭丹稱，新款手機一般在下半年發布，全年毛利率有機會提升至21.5%至25%左右，有信心隨著產品品質升級優化，經營效率提升，毛利增長比較穩健。



執行董事莫祖權稱，中期聲學毛利率已回到近30%水平，受惠汽車聲學產品供應商Premium Sound Solutions業務擴大，有機會進一步提高至35%。此外，光學業務已進入良性發展階段，隨著更多客戶採用玻塑混合鏡頭(G+P)及晶圓級非球面玻璃(WLG)，有信心分部毛利率可達至20%，另電磁傳動及精密結構件業務中，電磁傳動分部毛利率已達到30%。

另集團提到，在AI浪潮湧動下，AI手機的強勁需求將帶動智能語音交互技術迅速迭代，MEMS麥克風作為語音識別的核心器件亦將引領規格升級。集團作為行業中最早布局高信噪比麥克風並實現大規模量產的玩家之一，未來有望乘AI東風繼續創造可觀增量。

富瑞：全年收入及毛利率指引均勝預期 升目標價至36元

富瑞發表研報指，瑞聲上半年毛利率升7個百分點至21.5%，當中光學鏡頭毛利率升至4.7%，高於該行預期2個百分點。管理層指引全年收入增長15%，毛利率達22%至25%，均勝預期。該行認為，iPhone及Android都將採用更高規格的咪高風和VC以製作AI智慧型手機，而瑞聲均有涉足該範疇；集團亦將利用Premium Sound Solutions平台拓展其汽車鏡頭業務。



富瑞將瑞聲評級由「持有」上調至「買入」，目標價由29元調升至36元，並將2024至26年的淨利潤預測上調10%，以反映毛利率趨勢優於預期。該行認為未來1至3年是蘋果的結構性更換周期，並認為瑞聲在公布了穩健業績後處於有利地位。

摩通：盈利能力料進一步顯著提升 升目標價至34元



摩通指，瑞聲上半年業績勝預期，利潤率強勁回升，管理層表明持續看好今年收入表現穩固，利潤率可繼續復甦，得益於光學業務轉虧為盈，毛利改善幅度較預期更為顯著，公司相信趨勢將於下半年持續。

展望明年及未來，摩通相信瑞聲的盈利能力將可進一步顯著提升，主要受到智能手機內容價值提升、AI智能手機的推出，以及可摺疊式手機滲透率上升、新散熱系統Vapor Chamber及鉸鏈產品貢獻增加，以及汽車聲學相關業務發展的帶動，維持其「增持」評級，目標價由29元上調至34元。



花旗：毛利率加快復甦 目標價升至41元



花旗稱，瑞聲今年上半年出貨量、產品平均售價(ASP)和利潤率都錄得上升，管理層並將今年全年經營指引上調，收入內生增長預期達到約15%，聲學產品ASP增幅料達雙位數百分比，而塑膠鏡頭及手機相機模組(CCM)出貨量增幅則上調至介乎5%至9%，以及20%，與同業增長目標相若。考慮到瑞聲毛利率加快復甦，將其2024至2026年凈利潤預測上調19%、17%及22%，維持「買入」評級，目標價由36元上調至41元。

美銀證券指，瑞聲上半年盈利勝預期，利潤復甦良好。預期公司下半年利潤維持穩健，由於產品組合改善及聲學業務復甦。不過，公司新項目上升空間未可量化，即盈利貢獻佔比相對較少，如VC散熱板等潛在智能手機技術升級的設備。為反映利潤改善，上調公司2024至26年盈利預測7%至20%，目標價由33元升至35元，重申「中性」評級。

麥格理亦將瑞聲目標價由32.4元上調至37.5元，續予「跑贏大市」評級；野村則維持「買入」評級，目標價從27.7元調高至38.1元；中銀國際也重申「買入」評級，目標價從39元升至42元。

高盛：毛利率及盈利增長勝預期 料未來表現進一步改善

高盛表示，瑞聲今年上半年營收增長22%，符合該行及市場預期；毛利率增長21.5%，高於該行及市場預期；營業費用率16.1%，拉動營業利潤按半年增長24%，符合該行預期，並較市場預期高33%；盈利增257%，高於該行及市場預期。



高盛對瑞聲保持樂觀態度，預計其未來表現將進一步改善，主要由於正在改善的手機鏡頭規模及像素組合升級，產品組合升級及透過擴大傳統業務中的新組件規模以緩解成本負擔，以及透過Premium Sound Solutions公司面向汽車音響市場，維持「買入」評級，目標價38.2元。

溫鋼城：業績不錯兼正值行業旺季 惟宜於高位分段減持

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，瑞聲今次業績表現不錯，而現時亦是手機設備股旺季，因為通常8、9月有較多新手機推出，再加上疫情過後也多了人換機，瑞聲做多了生意合情合理。瑞聲業績唯一要挑剔是每股盈利稍遜於預期，市場預期有0.55元，最終卻只有0.49元。今日其股價雖再上升，但上影線較長，意味部署高位獲利，有貨可分段減倉。若往後再跌穿昨日低位29.2元，反映已炒完業績；若沒跌穿昨日低位，而市場預期未來業績有機會繼續改善，則可繼續持有。

瑞聲半日升4.16%收報32.55元，連升3日，累升12.24%，成交3.05億元。其他手機設備股表現一般，舜宇(02382)跌0.31%報48.35元，高偉電子(01415)跌0.65%報23.05元，丘鈦科技(01478)升0.41%報4.94元，比亞迪電子(00285)升0.17%報30.35元，賽晶科技(00580)跌1.04%報0.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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