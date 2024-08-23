百度網易季績欠驚喜，同遭大行降目標，股價急跌博唔過？

百度(09888)及網易(09999)齊於昨日(22日)收市後公布業績，百度次季經調整盈利跌7.5%至74億元人民幣，仍勝預期；網易次季經調整盈利跌13%至78億元人民幣，差過預期。收入方面，百度跌0.4%至約339億元人民幣，符合預期；網易升6.1%至約255億元人民幣，但遜預期。兩隻股份業績都不見驚喜，績後同遭大行下調目標價，股價今日(23日)齊急跌，其中網易更跌逾一成，為表現最差藍籌，看來都暫不宜沾手。

（資料圖片）

百度次季經調整純利跌7.5%收入跌0.4% 蘿蔔快跑訂單增26%



百度截至2024年6月30日止第二季純利54.88億元人民幣，按年升5.3%；每股基本盈利1.89元人民幣；經調整淨利潤跌7.5%至73.96億元人民幣，仍勝預期賺66.82億元人民幣；經調整EBITDA為191.47億元人民幣，升0.3%。期內總收入339.31億元人民幣，跌0.4%。核心收入267億元人民幣，增長1%，其中在線營銷收入192億元人民幣，減少2%，非在線營銷收入75億元人民幣，增長10%，主要由智能雲業務帶動。非核心的愛奇藝收入74億元人民幣，減少5%。今年上半年，公司純利109.36億元人民幣，按年跌0.9%；收入按年升0.4%至654.44億元人民幣。



2024年第二季百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約89.9萬單，按年增長26%。截至2024年7月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過700萬單。



百度：蘿蔔快跑取得新突破 料智能雲增長保持強勁勢頭



百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，在第二季智能雲持續加速，抵銷在線營銷收入持續面臨的宏觀阻力，並為百度核心的營收帶來小幅正增長。營運方面，加快了百度搜索的創新步伐，這將在短期內對貨幣化產生影響，但長期來看會取得成功。另外，蘿蔔快跑也取得了新的突破，蘿蔔快跑在幾乎整個武漢提供100%的全無人駕駛叫車服務；同時，已開始對最新RT6汽車進行規模化全無人道路測試。百度首席財務官羅戎表示，隨著百度在第二季加速推進產品向人工智能原生轉型，通過不斷優化運營，保持了健康的利潤率，尤其是對於智能雲，預計增長將保持強勁勢頭。

另李彥宏披露，文心大模型日均調用量超過6億次，日均處理Tokens文本約1萬億，均為內地最高。對比2023年第四季度公布5000萬次日均調用量，半年增長超過10倍。而AI驅動百度智慧雲端維持強勁增長，第二季營收年增14%，其中AI相關營收佔比增長至9%。在未來的兩到三年，人工智能領域的競爭會非常激烈，但仍相信百度將繼續保持行業領先的地位，因為百度在人工智能領域進行了長達10幾年的投資，這也為其佔據先發優勢、獲取技術領先地位打下了堅實基礎。

高盛：季績好壞參半廣告收入疲弱 降目標價至127元



高盛發表研報指，百度次季收入及經調整純利符合預期，但對該份業績印象好壞參半，包括預期第三季雲業務增速加快，但廣告業務則波動復甦。另一方面，集團成本可見改善，下半年料核心經調整經營利潤率健康；回購步伐會按季加快。由於較疲弱的廣告收入，下調百度2024至26年收入預測2%，而由於公司營運開支的紀律性，同期經調整純利調整幅度介乎不變至下調1%。為反映在線營銷業務復甦滯後，生成式AI未及變現，宏觀環境較疲弱，亦下調核心廣告預測市盈率。

高盛續指，百度基本面不會進一步惡化，收入及盈利最大幅度調整經已過去，現時估值亦被低估，維持「買入」評級，惟將目標價由141元降至127元。富瑞亦將百度ADR目標價下調20%至139美元。

網易次季經調整純利跌13%息少17% 營收增6.1%

網易今年第二季純利68億元人民幣，按年跌18%；經調整純利78億元人民幣，按年跌13%，差過預期。網易稱，已批准第二季股息為每股0.087美元，按年減少17%。期內營收254.85億元人民幣，按年增6.1%，遜預期。遊戲及相關增值服務淨收入201億元人民幣，按年升6.7%；有道淨收入13億元人民幣，按年升9.5%；雲音樂收入20億元人民幣，按年升4.7%；創新及其他業務淨收入21億元人民幣，按年持平。截至今年6月30日的中期淨利潤143.9億元人民幣，按年跌4%；每股淨利潤4.48元人民幣。



網易指，2022年11月17日，公司宣布其董事會批准可在公開市場回購總金額不超過50億美元流通在外的美國存託股和普通股。截至2024年6月30日，在該計劃下公司已購買約1190萬股美國存託股，共計約11億美元。

（網易遊戲官網截圖）

高盛：料下半年利潤能力持續放緩 降目標價至179元

高盛指，網易次季收入符合預期，經調整純利大致符合市場預期。不過，網易美股股價上日跌逾11%，相信主因遞延收入按季下跌，第三季面對去年同期高基數效應，以及市場預期較高。預期網易下半年利潤能力持續按年放緩，短期市場對公司財務預測有下調壓力。為反映遊戲收入疲軟，該行下調公司2024至26年收入預測1.8%至4.4%，同期經營利潤預測亦有所調整，加上較弱的新遊戲表現及產品延遲推出，下調其手機遊戲預測市盈率，由22倍降至19倍。惟現時股價預測市盈率約11倍，估值處於10年低位，維持「買入」評級，將港股目標價由196港元下調至179港元，而美股目標價則由125美元降至115美元。

麥格理稱，網易次季業績大致符合預期，手機遊戲具韌性，而電腦遊戲收入穩定。雖然集團下半年業務可能會受到激烈競爭的影響，但公司仍具開發能力。儘管短期內產品管線可見度有限，但相信集團在遊戲開發和內容營運的核心競爭力不會改變。將集團2024年的每股盈測下調6%，而2025年預測則上調1%，目標價由225元下調16%至188元，評級為「跑贏大市」。

摩通指，網易次季業績遜預期，主要受累於非線上遊戲業務表現，但核心線上遊戲收入，尤其是PC遊戲可見韌性，料網易股價績後反應負面。公司遞延收入較疲弱，因此直至第三季業績公布前，投資者有可能擔心其第三、四季遊戲收入。不過，由於遊戲組合及估值吸引，仍維持對其未來12個月股價正面看法，港股及美股目標價分別為200港元及130美元，投資評級「增持」。

溫鋼城：百度若跌穿79.3元恐再挫 網易短期先要守穩120元



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，百度主要靠廣告業務收入，若有人落了廣告，在搜尋引擎結果中排得較前一般要付費，但經濟一旦轉差，廣告業往往首當其衝，因公司通常會先削減廣告開支，對百度必然有影響。市場預期百度每股盈利約為2.5元，最終有2.87元，營業收入也不算很差，市場預期367億元，結果有370億元，但整體業績沒特別驚喜。百度股價已跌了很多，估值不貴，近期也稍為回升，惟若再跌穿之前低位79.3元，可能會進一步下跌。

溫鋼城又提到，百度投入很多資金發展AI，但未知何時有收成。文心大模型初推出，要吸引人用一定要低價甚至免費，而內地AI發展與美國仍有一段距離，事實上「文心一言」推出已有幾個月，也不見很大迴響，相信百度要再做工夫。至於蘿蔔快跑，其發展仍處於初階，於測試中的意外率、安全程度及市民接納程度仍受大家關注，但明年應有機會收支平衡，始終屬「地鐵價錢，的士享受」，自然很多人願意搭。

至於網易，溫鋼城指，其他科技股股價之前都已大幅回落，唯獨網易一直強勢，故一見業績沒特別驚喜，就會嫌其14倍市盈率太貴，阿里巴巴(09988)亦只不過9倍。網易業績其實不算很差，但市場對它期望太高，見其純利按年下跌，營收雖仍有增長，但令人擔心其未來增長已到盡頭。事實上，遊戲市場競爭很大，不斷有新遊戲推出，網易縱也有些熱門遊戲，惟現階段與同業之前所做相若。股價方面，短期支持位為120元左右，要先守穩，否則下一關要退至2023年12月的低位113元，若113元也跌穿，可能跌回兩年前的70多元。

百度今日跌4.92%收報82.2元，成交12.59億元。網易跌10.28%報128.3元，成交26.7億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.58%報375.6元，阿里巴巴跌1.23%報82.65元，美團(03690)跌1.38%報107.5元，京東(09618)跌0.09%報105.9元，小米(01810)跌1.47%報18.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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