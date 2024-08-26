港股 | 午市前瞻 | 恒指望挑戰18100 炒減息領展較地產股值博

恒生指數半日報17756，升143點或0.8%，主板成交近474億元。恒生中國企業指數報6262，升43點或0.7%。恒生科技指數報3492，升23點或0.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報380元，升4.4元或1.2%，成交33.84億元；阿里報82.5元，跌0.15元或0.2%，成交18.69億元；美團報108.2元，升0.7元或0.7%，成交11.51億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(領展網頁截圖)

李偉傑：港股需延續升勢以吸引資金回流

上周五(23日)Jackson Hole全球央行年會期間，美國聯儲局主席鮑威爾發出至今最明確的減息訊號，明示「減息時機已經到來」，表明央行準備啟動寬鬆周期。消息帶動環球資產回升，港股恒指半日升逾150點，突破100天線。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股今日升幅反映減息期望，目前恒指仍處於8月5日起形成的上升通道，有望穩步回升，並挑戰18100水平。



儘管鮑威爾明示即將減息，港股報升，但大市半日成交額未足474億元，李偉傑坦言目前外資與北水流入港股意欲依然不大，令成交額處於偏低水平。但他認為，如科技股與中特估等大市主力能靠現有資金延續升勢，將有利吸引外資與北水回首港股，期望能持續帶動港股回升。

減息對中港樓市利好作用需時反映

聯儲局鴿風吹暖本地樓市，早段全線地產股升幅持續擴大。李偉傑指，地產股有望乘勢向上收復失地，但短線難以形成長線升浪，預料在美國最初一、兩次減息後，香港金管局未必會馬上跟隨，而經濟狀況亦未支持潛在買樓意欲即時提升，唯有相關股份短線先炒，故預計幅度不會太大。但他認為，本地地產股短線升勢會較內房股更具支持，因為港元與美元掛勾，美國減息對港元會有較直接影響，而內地減息趨勢一向較平穩，預計美國減息實際上難以即時有利內地樓市，故論正面帶動程度對本地樓市會較有利。

領展高息更值博，新地最樂觀見80元

港股地產股普遍拉升，其中領展(00823)半日升超過3%，突破去年250天線阻力。李偉傑指，領展破位後仍處於偏低水平，加上周息率超過7厘，美國開始減息後有利高息股份，預計領展今輪有望挑戰38至39元。



此外，新地(00016)亦升破100天線阻力，呈現突破性走勢，但李偉預計，新地短線在250天線附近有一定阻力，因為地產發展商與領展等REITS股份不同，負債水平會較高，而且受制於市民買樓意欲，相信要等到樓市銷售數據真正回暖，才會對股份有實際利好作用，預計新地即使升破250天線，最多亦會在79至80元行人止步。

領展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

新地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

恒地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇