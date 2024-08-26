中石化業績符預期兼擬回購A股，惟大行看法分歧，不如轉吼其他油股？

中石化(00386)公布中期業績，盈利按年升1.7%至357億元人民幣，符合市場預期，派中期息每股14.6分人民幣，按年微增0.7%，派息比率47.6%。另集團承諾未來3年派息比率不低於65%，又擬斥最多15億元人民幣回購A股。中石化績後股價造好，今早(26日)升逾1%見一個月高位，不過大行對其看法有分歧，美銀看好其8%股息率、穩定利潤及不高估值，花旗認為市場對其派息率承諾反應或較溫和，並指內地柴油需求惡化，影響其上半年柴油零售銷量。中石化現價似乎不太值博，或可轉吼其他油股。

（資料圖片）



中期盈利按年升1.7%至357億人幣 派息14.6分人幣

中石化公布，截至去年6月30日止中期盈利約357億元人民幣，按年升1.7%，每股盈利29.6分人民幣，派中期股息每股14.6分人民幣(15.93港仙)，較去年同期增0.7%。營業收入約1.58萬億元人民幣，跌1.1%，因部分石油石化產品銷量下降。經營收益510.21億元人民幣，下降5%，歸因境內柴油銷售量價下行，液化氣、石油焦等產品毛利大幅下降，其中勘探及開發事業部經營收益增長14.7%至291.5億元人民幣；煉油事業部經營收益減少37.6%至71.3億元人民幣；化工事業部錄得逾31.6億元人民幣經營虧損，去年同期虧損逾33.5億元人民幣。

集團上半年經營活動產生的現金流量淨額422.7億元人民幣，升53.4%。加權平均淨資產收益率4.37%，跌0.06個百分點。投資收益約75.7億元人民幣，升1.3倍。期內油氣當量產量約2.58億桶，增長3.1%，其中，境內原油產量1.26億桶，增長1.5%，天然氣產量約7006億立方英尺，增長6%，加工原油1.2億噸，生產成品油7730萬噸，增長1.6%，而成品油總經銷量1.1億噸，增長2.1%。至於上半年資本支出約559億元人民幣。



未來3年派息比率不低於65% 擬斥最多15億人幣回購A股



另外，中石化指，董事會通過今年至2026年的未來3年股東分紅回報規劃，在當年母公司淨利潤及累計未分配利潤為正，且現金流滿足正常經營和可持續發展，每年以現金分配的利潤不少於股東應佔利潤的65%。而下半年計劃資本支出1171億元人民幣，比上半年增多，並計劃生產原油1.39億桶、生產天然氣6795億立方英尺、原油加工量1.26億噸及境內成品油經銷量9109萬噸。

此外，中石化公布，擬使用不低於8億元人民幣，不超過15億元人民幣的自有資金通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購A股，每股回購價格上限9.81元人民幣。回購股份期限自董事會批准方案之日起不超過3個月，回購股份將全部註銷，並減少註冊資本。以回購價格上限測算，預計回購約8154.94萬至1.53億股，佔約0.07%至0.13%。回購方案不會對生產經營活動、財務狀況、債務履行能力和未來發展產生重大不利影響。

另中石化指，展望2024年下半年，中國經濟有望繼續回升向好。預計境內天然氣和化工產品需求持續增長，成品油需求基本保持穩定。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響，預計國際原油價格仍將寬幅震盪。

美銀看好中石化股息率、穩定利潤及不高估值 予目標價5.5元

美銀發表研報指，中石化承諾未來3年派息比率將不低於65%，同時宣布擬斥不低於8億元人民幣，不超過15億元人民幣的自有資金回購A股，相關舉措符合該行預期，但對市場而言屬正面驚喜，仍看好中石化8%的股息率、相對穩定的利潤和不高估值，予其H、A股「買入」評級，目標價分別為5.5港元及7.8元人民幣。



另美銀指，中石化中期稅後溢利按年增3%至371億元人民幣，略高該行和市場預期，主要是由於第三方化學品利潤率和石油交易收益有所改善，但煉油業務利潤仍疲軟。中期股息為每股0.146元人民幣，以中國公認會計準則計，派息比率達50%。而中石化上半年資本開支為560億元人民幣，較去年同期跌25%，為年度目標的32%；經營現金流420億元人民幣，但自由現金流為負140億元人民幣。

花旗：市場對派息率承諾反應或較溫和 內地柴油需求惡化影響銷量

花旗指，中石化第二季EBIT按年增5%至237億元人民幣，上半年每股盈利已達市場對其全年預測的53%。集團承諾未來3年派息比率將不低於65%，但市場對此反應或較溫和，而鑑於自由現金流量有限，中石化已透過舉債來支付股息，予「買入」評級，H股目標價5.3港元。



花旗又指，內地柴油需求惡化似乎是最令人擔憂的，中石化上半年柴油零售銷量按年跌13.8%，而汽油只跌0.2%，拖累期內柴油的煉油+營銷及分銷業務利潤率合計只有每桶14.5美元。中石化繼續遵守生產紀律，下半年煉油廠開工率料較上半年下降0.5%。中石化維持全年油氣產量目標，但削減所有下游業務目標以應對內地對石油/化學產品的需求疲軟。在煉油方面，公司下半年目標產量126噸存在潛在下行風險。



摩根士丹利稱，中石化第二季盈利180億元人民幣，按年升19%(按季跌2%)，符合該行預期，中期派息比率48%按年持平，年化股息回報6厘，公司重申未來3年分紅回報規劃，每年派息比率不少於65%，維持「與大市同步」評級及目標價5.63元。

溫傑：中石化料5.2元遇阻不值博 寧吼中海油20元以下可買

（溫傑）

今日《開市Good Morning》節目請來凱基投資策略部主管溫傑，他指自從上周中石化旗下子公司中石化煉化工程(02386)公布業績後，已預計中石化業績沒大問題，不過一向很少推介中石化。他說，部署策略應是：如果覺得油價會大跌，就不應買「三桶油」；如覺得油價會升，就應買中海油(00883)；如覺得油價升跌幅度不大，徘徊70幾美元，就可買中石油(00857)。中石化有很大部分是煉油及下游業務，而很多股份都屬高股息，不止中石化。中石化績後股價也不見大升，惟見一個月高位，逼近之前高位5.28元，料5.2至5.3元開始有阻力，現價不值博。

溫傑又建議轉吼中海油，每回至20元以下都可收集。若看圖表，20元以下應有一定支持，雖然8月6日見過18.7元，但當日港股出現小股災，恒指見過16400點。而受惠地緣政治風險，以及美國經濟沒預期那麼差，油價短期不似會大跌，港股短期也不似會再跌至16400點，加上北水仍繼續回流，中海油不似會再跌回18.7元，而20元附近買入最多捱約1元價，以其往常波幅可以接受。事實上，中海油暫仍適合中長線持有，雖說環球經濟會放緩，但油價有地緣政治風險支撐，不似會大跌，加上北水定會流入買此類股份，內地減率趨跌，而內地股民只可透過港股通買高息股，除非市況太差，否則對他們來說仍有吸引力。

值得一提，受中東緊張局勢升溫及美國減息預期推動，紐約期油上周五(23日)上漲2.5%，收於每桶74美元上方；布蘭特期油上漲2.3%，收於每桶79.02美元。中石化半日升1.18%收報5.16元，成交3億元。中海油則升2.2%報20.9元，中石油升1.33%報6.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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