樓市 | 惠譽：若商業房地產貸款質素再惡化，個別港銀或有降級風險

惠譽指香港個別銀行評級會有下降的風險

本港商業地產和住宅按揭市場持續疲弱，拖累銀行業資產質素。據本地傳媒引述評級機構惠譽指出，高息環境令發展商還款壓力大增，在家工作等新模式亦令寫字樓空置率上，租金收入減少，拖累銀行在房地產行業的貸款質素。惠譽又指，現時整體香港銀行都獲得高的信貸評級，但當商業房地產貸款質素進一步惡化，個別銀行評級會有下降的風險(vulnerable)。



惠譽信貸評級主管Dan Martin表示，香港銀行面對的較大挑戰，由過去一段時間的內房債務問題，轉移到現時本地房地產資產風險。儘管港銀普遍獲高評級，能在資產質素轉差時提供緩衝，惟部分銀行的獨立評級(standalone rating)有可能被下調，即個別沒有大股東財務支持的銀行被降獨立評級後，再被調低整體評級的機會較大。



不過，Dan Martin特別提到，香港銀行盈利能力預期仍能保持穩健，即使房地產相關風險上升，暫時亦不預計銀行會以減派息作為應對。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇