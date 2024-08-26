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樓市 | 惠譽：若商業房地產貸款質素再惡化，個別港銀或有降級風險

26/08/2024

樓市 | 惠譽：若商業房地產貸款質素再惡化，個別港銀或有降級風險

 

惠譽指香港個別銀行評級會有下降的風險

 

　　本港商業地產和住宅按揭市場持續疲弱，拖累銀行業資產質素。據本地傳媒引述評級機構惠譽指出，高息環境令發展商還款壓力大增，在家工作等新模式亦令寫字樓空置率上，租金收入減少，拖累銀行在房地產行業的貸款質素。惠譽又指，現時整體香港銀行都獲得高的信貸評級，但當商業房地產貸款質素進一步惡化，個別銀行評級會有下降的風險(vulnerable)。


　　惠譽信貸評級主管Dan Martin表示，香港銀行面對的較大挑戰，由過去一段時間的內房債務問題，轉移到現時本地房地產資產風險。儘管港銀普遍獲高評級，能在資產質素轉差時提供緩衝，惟部分銀行的獨立評級(standalone rating)有可能被下調，即個別沒有大股東財務支持的銀行被降獨立評級後，再被調低整體評級的機會較大。


　　不過，Dan Martin特別提到，香港銀行盈利能力預期仍能保持穩健，即使房地產相關風險上升，暫時亦不預計銀行會以減派息作為應對。

 

撰文：經濟通採訪組

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