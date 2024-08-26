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鮑威爾明示即將減息，惠譽指恐受累商業地產降級，銀行股不跌反升可以點揀？

26/08/2024

　　美國聯儲局主席鮑威爾於Jsckson Hole全球央行年會期間明示「減息時機已到」，利率期貨顯示，9月減息半厘機會率升至四成。另評級機構惠譽指，若商業房地產貸款質素進一步惡化，個別銀行評級會有下降風險。近日公布業績的東亞銀行(00023)就指，由於抵押品價值下跌，需為若干香港地產商貸款作撥備。不過，本地銀行股今日(26日)仍普遍跟隨港股及地產股造好，看來市場未致看得太淡，惟應如何選擇呢？

 

鮑威爾明示即將減息，惠譽指恐受累商業地產降級，銀行股不跌反升可以點揀？

（Shutterstock）

 

惠譽：若商業房地產貸款質素再惡化　個別銀行有降級風險

 

　　本港商業地產和住宅按揭市場持續疲弱，拖累銀行業資產質素。據本地傳媒引述評級機構惠譽指，高息環境令發展商還款壓力大增，在家工作等新模式亦令寫字樓空置率上升，租金收入減少，拖累銀行在房地產行業的貸款質素。現時整體香港銀行都獲得高的信貸評級，但當商業房地產貸款質素進一步惡化，個別銀行評級會有下降的風險(vulnerable)。


　　惠譽信貸評級主管Dan Martin表示，香港銀行面對的較大挑戰，由過去一段時間的內房債務問題轉移到現時本地房地產資產風險。儘管港銀普遍獲高評級，能在資產質素轉差時提供緩衝，惟部分銀行的獨立評級(standalone rating)有可能被下調，即個別沒有大股東財務支持的銀行被降獨立評級後，再被調低整體評級的機會較大。不過，香港銀行盈利能力預期仍能保持穩健，即使房地產相關風險上升，暫時亦不預計銀行會以減派息作為應對。

 

東亞中期純利跌兩成派息減14%　需為若干香港地產商貸款撥備

 

　　值得留意，東亞銀行已於上周四(22日)公布業績，截至2024年6月30日止中期純利21.11億元，按年跌19.9%；派發中期息31仙，按年減少13.89%。期內淨利息收入增加2.3%至82.28億元。淨息差按年擴闊7個基點，由2.03%升至2.1%。而由於市場情緒持續低迷，服務費及佣金收入淨額按年減少2.2%至14.18億元；來自貿易融資和第三方保單銷售的佣金淨收入增加，抵銷了貸款業務及信用卡淨收入的下跌；此外，交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現增加9%至7億元；非利息收入增加1.1%至22.56億元；年化平均資產回報率為0.4%，而年化平均股東權益回報率為3.7%。


　　東亞銀行表示，中國內地商業房地產行業客戶持續面對困境，當中以離岸融資尤為嚴峻，該行與受影響的借款客戶緊密合作，重組貸款，但由於地產商未能解決資金流動性問題，貸款回收較預期緩慢。同時，由於抵押品價值下跌，該行亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。

 

鮑威爾明示減息時機已到　9月減息半厘機會率升至四成

 

　　另方面，上周五(23日)Jsckson Hole全球央行年會期間，美國聯儲局主席鮑威爾發出至今最明確的9月份減息訊號，明示「減息時機已經到來」，表明央行準備啟動寬鬆周期。外電指，鮑威爾演講中還有很多其他方面的內容不容忽視，比如承認近期在通脹方面取得了進展。此外，他認為經濟將以穩健的速度成長。但較為重要的是他強調「勞動力市場降溫」，這被視為聯儲局將採取行動避免經濟明顯放緩。


　　鮑威爾發言後，市場預計當局9月會大手減息，利率期貨顯示，減息半厘的機會率升至約四成。惟有分析指，除非美國就業數據繼續出乎預期地差，否則聯儲局會傾向先減四分一厘，避免令市場出現震盪。瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰指，通脹暫時來說，未必是減息很大障礙，現在焦點是失業率會否繼續上升，就業市場似乎成為焦點，下周五(9月6日)公布8月就業數據一旦遜預期，可能觸動聯儲局的神經，需要用一個更大幅度去減息。

 

李偉傑：擁環球業務銀行降級風險低　首選滙控65元可吸

 

鮑威爾明示即將減息，惠譽指恐受累商業地產降級，銀行股不跌反升可以點揀？

（李偉傑）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，預計到今年底美國會累計減息一厘，難免會令銀行淨息差收窄，惟在美國頭兩次減息，本港銀行料不會跟隨。同時，市場憧憬美國減息會帶動本港樓市復甦，刺激地產股今日造好，銀行股也受帶挈不跌反升。不過，樓市暫仍受制高息環境，能否復甦亦要視乎本港經濟狀況、人工變化等。另要留意，若美國9月真的大幅減息半厘，銀行股股價恐會再受壓，記得滙控(00005)早前公布業績後，就曾因市場料美國會大幅減息，令其股價急挫至近61元。

 

　　而對於惠譽指若本港商業房地產貸款質素進一步惡化，個別銀行有降級風險，李偉傑認為，中銀香港(02388)、恒生(00011)及東亞銀行業務集中於本港及大灣區，確有一定風險，暫宜觀望。事實上，現時本港樓市、股市及零售市道全皆低迷，訪港旅客也不見特別多，在缺乏財富效應下，無論商用或自住樓宇，以及寫字樓租務都顯得疲弱，儘管失業率仍處低位，卻未能反映實質情況。因此，只能吼滙控及渣打(02888)這兩隻環球業務較多的銀行股，其中滙控即使撇除特別股息，也有6至7厘息，回至近100天線約65元應有較大支持，可於該處買入。

 

　　本地銀行股今日普遍造好，滙控升0.75%收報67.35元，渣打升0.39%報77.95元，恒生升1.53%報93元，東亞升0.1%報9.75元，大新銀行(02356)升1.13%報6.24元，惟中銀香港跌0.21%報23.4元。

 

鮑威爾明示即將減息，惠譽指恐受累商業地產降級，銀行股不跌反升可以點揀？

 

鮑威爾明示即將減息，惠譽指恐受累商業地產降級，銀行股不跌反升可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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