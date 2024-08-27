港股 | 午市前瞻 | 電商減價戰硝煙起 專家籲未來一年謹慎看待阿里京東

拼多多第二季業績令市場失望，且稱要犧牲短期利潤，在美ADR暴跌，市場擔憂行業加劇內捲，拖累阿里(09988)京東(09618)兩大電商平台領跌港股。恒生指數開市劈頭下跌，盤中稍回穩，半日報17750，跌48點或0.3%，守住百天線（約17744點），主板成交逾468億元。



恒生中國企業指數報6266，跌12點或0.2%。恒生科技指數報3483，跌19點或0.5%。



恒指兩大跌幅股份依次為阿里及京東：阿里報79.35元，跌3.95元或4.7%，成交35.64億元；京東集團報101.2元，跌4.4元或4.2%，成交8.52億元。另外，美團(03690)同跌2.6元或2.4%，報106.4元，成交25.88億元。



攜程(09961)第二季盈利表現強勁，股價半日升37.6元或11.2%，報373.6元，成交7.43億元，領漲藍籌；吉利汽車(00175)報8.62元，升0.41元或5%，成交4.98億元。

（Shutterstock圖片）

葉尚志：電商行業競爭大，暫時難料何者先跑出

拼多多公布第二季業績，次季收入按年增86%至970.6億人幣，差過市場預期999.85億人幣，但經調整淨利按年增1.25倍至344.32億人幣，好過預期的301億人幣。但績後管理層表示對前景看淡，警告未來公司收入增長將不可避免地放緩，更表明因為公司正處於投入階段，未來幾年都不會派息以及回購。管理層一番預告造成市場恐慌，拼多多股價隔晚一度暴瀉超過三成，最終跌28%，收報100美元。



拼多多跌勢拖累一眾中國電商股份，港股開市阿里、京東等受累捱沽，半日齊跌超過4%，本周即將公布業績的美團較有支持，半日跌幅收窄至約2%。



第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，中國電商行業如同電動車一樣面對巨大競爭，預計整體增長將受宏觀經濟表現影響，後市必須謹慎。



他又表示，暫時內地三大電商龍頭之中都無一間特別突出，暫時難以評估何者會先行跑出，不建議現時貿然下注。他又指，雖然日前京東公布業績有驚喜，但股價升勢曇花一現轉眼回吐，反映市場並未真正看好。他預計，電商業未來都會受減價戰影響，即使近期阿里似有想擺脫減價戰行動，但料難以成功，未來一年都應對電商板塊保持謹慎。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

寄望9月減息有利港股資金流 短線走勢料趨穩

電商股災情拖累港股大市，恒指今早低開過百點，京東、阿里及美團成開市跌勢主力，但開市後美團、騰訊有支持，加上內銀股盤中硬淨，恒指半日跌幅收窄至不足百點。葉尚志指業績期期間港股有輪流炒表現，雖然今日電商股向淡，但地產股等等仍有一定升勢，反映港股市況未被一面倒看淡。



近期港股走勢良好，恒指過去已連續四個交易日以陽燭收市，但整體成交低下，四大市成交都不足千億元。葉尚志承認港股成交的確低微，即使走勢良好也難以證明升勢，寄望業績期過後會有資金重新部署港股。他又指出，9月份全球密切留意聯儲局的減息行動，希望到時會有利外資回流港股。



近期大行再度轉為唱淡港股，譬如大摩再對恒指奏「摩笛」，預計恒指明年最悲觀會下試12000。葉尚志指港股於4月、5月強勢時，大行普遍唱好，如今跌市時轉為唱淡，投資者可以留意一下大行口風，如未來再度唱好，便有機會是港股資金流轉強之時。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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