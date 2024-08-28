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安踏 | 業績勝預期增派息兼回購，大行唱好股價飆升惟不宜高追

28/08/2024

　　內地體育用品股安踏體育(02020)公布業績，中期純利按年升63%至77億元人民幣，遠超市場預期的60.5億元人民幣；收入增13.8%至337.4億元人民幣，超過預期的329.7億元人民幣；；毛利率64.1%，高於預期的63.2%；中期息增加44%至1.18港元。安踏又擬斥最多100億元回購股份，績後獲多間大行唱好，股價今早(28日)最多飆12%高見80.3元，創逾兩個月高，是否仍可追入呢？

 

（安踏體育網頁截圖）

 

中期純利按年升63%至77億人幣　派息增44%至1.18港元


　　安踏體育公布，截至2024年6月30日止計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的利得影響之中期純利77.21億元人民幣，按年升62.6%，每股基本盈利2.75元人民幣，派中期息1.18港元，按年增加43.9%，派息比率50.1%。期內收入337.35億元人民幣，升13.8%；毛利率升0.8個百分點至64.1%；經營溢利率升0.8個百分點至21.8%。截至6月底，內地及海外安踏門店數目為7073家，按年增加20家；安踏兒童門店數目為2831家，按年多53家；Fila店有1981家，增加9家；Descente及Kolon Sport店的數量分別為197家及160家。

 

　　若按品牌劃分，主品牌安踏收入增長13.5%至160.8億元人民幣，經營溢利率提升0.8個百分點至21.8%；Fila收入增長6.8%至130.6億元人民幣，經營溢利率下降1.1個百分點至28.6%；其他品牌收入增41.8%至46億元人民幣，經營溢利率下降0.4個百分點至29.9%。

 

存貨周轉日數較去年底降10日　惟自由現金流減少兩成  


　　安踏指，上半年存貨周轉日數為114日，較去年底下降10日，反映庫存水平趨向健康。平均應收貿易帳款上升2日至19日，平均應付貿易帳款周轉日數上升10日至52日。而截至6月底，安踏現金及現金等值物有91億元人民幣，按年減少61.2億元人民幣。期内經營活動現金流錄得85億元人民幣，與去年相若；自由現金流為76.2億元人民幣，按年減少20%。

 

　　另集團表示，未來將專注於優化店舖效率和線上業務滲透，保持相對穩定的線下店舖數量，同時會進一步調整店型結構及提升門店效率。預計於今年底內地及海外安踏門店數目為7100至7200家，安踏兒童門店數目為2800至2900家，FILA門店數目料介乎2100至2200家。


安踏：現行股價低於實際價值   擬斥最多100億元回購


　　另外，安踏體育宣布，董事會已決定，視乎市場情況，公司擬動用不超過100億元，於本公告日期起計18個月期間內不時於公開市場購回股份。公司將從現有可用現金儲備為股份購回計劃提供資金，而根據股份購回計劃購回的任何股份將予以註銷。

 

　　集團指，對業務的持續發展和前景充滿信心，並認為公司的現行股價低於其實際價值，實施股份購回計劃旨在促進股東利益及公司中長期資本增值；相信實施股份購回計劃符合公司及其股東整體的最佳利益，並為股東創造價值。

 

瑞銀：上半年純利勝預期    予目標價107.5元

 

　　瑞銀發表研報指，安踏上半年純利勝預期，零售收入較高以及成本控制得宜，同時宣布未來18個月不多於100億元回購計劃，而公司近期銷售逐步改善，上半年庫存及折扣水平仍然健康。另方面，公司下調Fila品牌全年銷售指引至高單位數按年增長，由於短期兒童產品受壓，惟仍維持安踏品牌銷售增長指引。為反映上半年純利勝預期，抵銷Fila銷售指引下調，以及下半年潛在更多推廣空間多種影響，維持公司2024至26年每股盈利預測大致不變，予「買入」評級，目標價107.5元。

 

　　滙豐環球研究認為，安踏在環境疲弱下跑贏同行，歸功於其具韌性的盈利和市場份額增長。集團中期收入及淨利潤分別較該行預期高2.8%及6.2%，並提高派息比率及宣布回購。相信安踏可以在具挑戰性的環境下，透過擴大市場份額及D2C模式下的靈活性以維持增長；料2024至26年集團經調整淨利潤及收入的年均複合增長率可分別達10.8%及逾10.5%。將其2024、2025及2026年的淨利潤預測分別上調3.9%、4.3%及4.8%，盈利韌性及回購支持股份的收益率，全年收益率達9%，維持「買入」評級及目標價107.6元。

 

大摩：料市場反應正面有望獲重估    維持目標價117元

 

　　摩根士丹利預計市場會對安踏上半年盈利勝預期以及100億元股份回購反應正面，認為安踏的強勁盈利增長以及自由現金流將支持其回購計劃。而管理層重申今年安踏品牌銷售增長超過一成的目標優於市場預期，預計公司股價將於未來15日上升。考慮到過去18個月公司在業績勝預期等方面有著強勁表現，預計安踏會有70%至80%機會獲得重新評估，維持「增持」評級，目標價117元不變。

 

　　里昂指，安踏上半年銷售額及淨利潤分別高於預期2%和13%，經常性淨利潤按年增29%。隨著集團宣布在未來18個月內進行最多100億元的股份回購計劃，並會派發更高股息，股東回報可能會更吸引。就今年下半年而言，市場對Fila的審慎態度已大致反映出來，而安踏品牌的指引則較預期為佳，將其目標價由97元升至98元，維持「跑贏大市」評級，看好集團透過多品牌模式及擴大全球曝光率，以在中期內提升市場佔有率。

 

　　野村稱，安踏上半年收入及利潤略勝預期，中期收入按年升14%，而核心淨利潤按年升17%。另由於Fila Fusion及Fila Kids的增長放緩，集團將Fila的銷售指引目標下調至全年增長高個位數，這或多或少屬市場預料之內，而公司宣布100億元的股份回購則屬重大驚喜，料可支持其股價，予「買入」評級，目標價由125.1元降至115元。

 

張智威：回購可支持股價兼去庫存能力佔優   惟不宜高追

 

　　信誠證券聯席董事張智威於今日《開市Good Morning》節目指，安踏今次業績對辦兼有息派，又擬斥最多100億元回購，對股價明顯有支持作用。不過，從股價技術走勢看，安踏100天線正處於79.2元，今日曾輕微升穿，實在升得太急，不宜高追，可待回至較低位再考慮。另外，安踏的去庫存能力遠勝李寧(02331)，故不要因安踏升得急而博李寧追落後，李寧股價之所以落後是因本身有一些特別利淡因素。

 

　　安踏半日升4.12%收報74.6元，最多升12.07%高見80.3元，連升3日，累升8.04%，成交13.85億元。其他體品股普遍下跌，李寧跌2.87%報14.22元，361度(01361)跌1.4%報3.51元，滔搏(06110)跌2.06%報2.86元，惟特步(01368)升0.19%報5.15元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》張智威分析，請按此

 

 

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