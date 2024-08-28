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阿里巴巴 | 阿里巴巴或下月納入港股通，分析料釋放約32億美元QDII額度

28/08/2024

阿里巴巴 | 阿里巴巴或下月納入港股通，分析料釋放約32億美元QDII額度

 

 阿里巴巴或下月納入港股通

 

　　阿里巴巴(09988)公布，於香港聯交所主板雙重主要上市今日生效。據《彭博》報道，阿里巴巴完成香港主要上市的轉換，有望最早在下月進入港股通，這除了為阿里吸引更多來自內地的南向資金，也將使目前持倉阿里股票的合格境內機構投資者(QDII)額度有機會得到釋放，用於投資更多海外資產。


　　阿里進入港股通後，內地投資者可通過交易所互聯互通額度購買阿里股票。據彭博行業研究的測算，參考現有QDII基金持有阿里巴巴的規模，如果改用港股通持有這些股票，最多可以釋放約32億美元的QDII額度。分析指，額度釋放之下投資美股的QDII基金料為最大受益者。


　　中金公司報告指，阿里巴巴在8月底完成雙重主要上市轉換，將趕上9月5日的港股通考察日，並有望在本輪9月9日調整附近納入。


　　根據彭博行業研究計算，若未來阿里、京東(09618)、網易(09999)、百度(09888)及攜程(09961)均能夠納入港股通，將累計釋放約75億美元的QDII額度。不過額度的釋放並非一蹴而就，彭博行業研究稱，根據過去的經驗，完成額度的替換大約需要三年的時間。

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