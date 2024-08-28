翰森製藥中期盈利派息倍增，獲大行升目標可看高一線？醫藥股可以點揀？

翰森製藥(03692)公布中期業績，受惠創新藥與合作產品收入大增，收入按年增44%至65億元人民幣，純利升1.1倍至約27億元人民幣，中期息增加1.8倍至20.1港仙。翰森績後獲多間大行上調目標價，指在中國藥企表現分化下，其業績令人鼓舞，列為行業首選，今日(28日)其股價破頂，飆逾一成高見20.55元，為表現最佳藍籌。除翰森外，最近亦有多隻醫藥股公布業績，其中石藥(01093)中期盈利及收入均只升逾1%，第二季收入更跌9%，績後股價急插一成半；國藥(01099)中期盈利及收入分別跌近10%及2%，股價已連跌8日，是否都不值博呢？醫藥股有否其他選擇？

（翰森製藥網頁截圖）

翰森製藥中期盈利升1.1倍收入增44% 派息增1.8倍至20.1港仙



翰森製藥截至6月30日止中期盈利約27.26億元人民幣，按年升約1.1倍，每股盈利46分人民幣，派中期股息每股20.1港仙，增184%。期內收入約65億元人民幣，增約44.2%；毛利59.26億元人民幣，升49.1%。其中創新藥與合作產品收入約50億元人民幣，增約80.6%，佔收入比例從去年同期的61.8%升至77.4%。研發開支約11.96億元人民幣，增約28.7%，佔收入比例約18.4%。

集團上半年抗腫瘤藥收入44.75億元人民幣，佔總收入68.8%。抗感染藥收入7.01億元人民幣，中樞神經系統疾病藥收入7.33億元人民幣，代謝及其他疾病藥收入5.97億元人民幣。期內7款創新藥獲批(包括阿美樂、豪森昕福、孚來美、恒沐、昕越、 聖羅萊及邁靈達)，被納入國家醫保目錄。



集團指，收入及溢利增加，主要由於創新藥及合作產品的收入增加所致，合作方葛蘭素史克(GSK)首付款為1.85億美元，創新藥與合作產品已成為驅動公司業績可持續增長的核心動力。集團將持續加大在創新研發上的投入，把握不斷變化的外部機遇，加速研發成果的轉化，推進創新藥物和治療方案的快速上市，從而更好地滿足中國乃至全球患者未滿足的醫療需求。

瑞銀：上半年業績勝預期 升目標價至22.1元

瑞銀發表研報指，翰森製藥上半年業績表現勝預期，銷售額按年增長44%，較瑞銀及市場普遍預期高出5%及11%，純利按年增長111.5%，亦超出預期32%及39%。翰森製藥的利潤率顯著改善，毛利率及經營溢利率分別較去年同期增長3個百分點及17.6個百分點，在中國藥企表現分化的情況下，其業績實屬令人鼓舞，重申為首選股及「買入」評級，並將其2024至2026年每股盈利預測上調16%、9%及6%，當中有部分被研發費用比率預期上升所抵銷，目標價由20.8元升至22.1元。



里昂稱，翰森製藥上半年收入按年增長44%，其中藥物銷售收入按年增長14%，創新藥銷售收入增長32%，仿製藥銷售收入則下跌15%；期內純利按年升111%。由於創新藥在醫院的銷售強勁增長，推動創新藥銷售貢獻提升至77%，令中期收入和淨利潤均錄得增長。公司在面對眾多市場及行業不利因素下，仍能自2022年以來首次實現藥物銷售雙位數增長，相信其穩健業績可增強投資者信心，相應將其2024至2026年每股盈利預測上調9%至16%，目標價由19.2元升至20.8元，重申「跑贏大市」評級，列為中國醫療護理行業首選之一。

中銀國際：管理層重申今年藥品銷售增長雙位數 升目標價至21.4元



中銀國際指，翰森製藥今年上半年收入按年升44%，淨利潤按年升112%，符合該行預期，主要受惠於14億元人民幣的合作收入及創新藥的強勁增長。管理層重申，今年藥品銷售額實現雙位數增長，阿美樂銷售額按年增長20%，2026年阿美樂銷售額達60億元人民幣。上調其2027年起的長期收入，考慮到2027年及後將獲批的產品，將目標價由17.2元升至21.4元，維持「買入」評級。



野村表示，翰森製藥中期業績勝預期，錄得收入按年升44.2%，較該行及市場預期高4.3%及14.6%，主要受惠於創新藥的收入增加，以及1.85億美元的合作收入所致，如剔除合作收入，期內收入則按年增14%。另上半年純利升116.6%，較該行及市場預期高16.4%及42.3%，主要由於收入增長加速，以及銷售費用減少。此外，公司上半年毛利率按年增長3個百分點至91.1%，主要由高利潤率的合作收入帶動，將其目標價由17.23元升至17.95元，評級「中性」。

石藥中期基本溢利升1.7%收入增1.3% 花旗：收入遜預期

另有多隻醫藥股也於近日公布業績，其中石藥中期基本溢利按年增1.7%至32.17億元人民幣；派中期息16港仙，升14.3%；收入162.84億元人民幣，升1.3%。不過，據測算第二季收入按年跌9%至73億元人民幣。按業務劃分，上半年成藥收入按年增4.8%至135.49億元人民幣，原料產品收入減少5.8%至18.55億元人民幣，功能食品及其他收入減少25.2%至8.8億元人民幣。另上半年研發費用達25.42億元人民幣，按年增10.3%。



石藥績後遭多間大行下調目標價，其中花旗指，石藥中期收入遜預期，成藥收入僅按年增4.8%，低於集團指引的雙位數增長；次季成藥收入按年跌8%，受腫瘤藥物所拖累。創新藥銷售亦遜預期，管理層將新推出創新產品全年的院內銷售目標由30億元人民幣下調至20億元人民幣，維持「買入」評級，但將目標價由13元降至10元。富瑞則指，石藥管理層在藥物銷售遜預期後調整策略，指由於集中採購下的減價，及對新藥的預測過分樂觀，2024年藥物方面將未能達致雙位數字增長，將其目標價由8.2元降至6.3元，評級「買入」。

國藥中期純利跌9.8%收入少2.1% 遭花旗大摩降盈測及目標價

國藥中期純利按年下降9.8%至37億元人民幣，收入降2.1%至2947.3億元人民幣，不派息。毛利219.43億元人民幣，下降5%；毛利率為7.45%，去年同期毛利率為7.73%。三個主營業務板塊表現不一，收入佔比最重的醫藥分銷業務收入增長0.5%至2264.9億元人民幣，經營溢利率下降0.21個百分點至2.75%；器械分銷則受到終端需求結構變化的影響，收入下降7.1%至584.9億元人民幣，經營溢利率下降0.89個百分點至2.25%；醫藥零售收入降6.4%至165.6億元人民幣，經營溢利率下降0.28個百分點至1.55%。



花旗引述國藥管理層指，7月份營收開始復甦，並錄得同比增長，預期復甦勢頭將於下半年持續，下半年毛利率料較上半年有所改善。上半年公司財務費用比率下降11個基點至0.36%。管理層預期，在低利率環境下，下半年財務費用率將會降低。惟花旗仍下調國藥2024至2026年各年每股盈測分別12%、12%及12%，以反映最新收入增長放緩及利潤率趨勢，目標價由30元降至26元，評級「買入」。摩根士丹利稱，由於國藥上半年營收和毛利率較低，將其2024至2030年的盈利預測下調3至9%，目標價由27元降至25元，維持「增持」評級。

黃偉豪：翰森創新藥表現突出19.5元可吼 中生製藥近3元可吸

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，近期業績理想的醫藥股見有資金追捧，若在創新藥方面表現突出尤其受市場青睞，其中翰森製藥創新藥收入佔比升至七成幾，帶動整體收入快速增長，有望令估值進一步提升，而公司自去年底與葛蘭素史克的合作也漸見成效。翰森仍有很多創新藥有機會納入國家醫保目錄，料中長線仍可維持高增長，惟今日股價升得急，宜待回至19.5元才考慮買入。另一藥股中生製藥(01177)同樣受惠創新產品收入增長，中期盈利大升之餘，派息亦大增五成，現時市場特別歡迎公司增加派息，刺激其股價近期也升至高位，待回至20天線近3元可吸納。至於石藥及國藥這兩隻傳統藥股，在創新藥方面表現不突出，缺乏增長點，估值有下調空間，宜待股價喘定才可考慮買入博反彈。

翰森製藥今日升13.06%收報20.6元，連升3日，累升19.49%，成交3.56億元。其他醫藥股表現各異，石藥跌2.69%報4.71元，國藥跌0.56%報17.64元，中生製藥升0.64%報3.17元，石四藥(02005)升0.54%報3.76元，華潤醫藥(03320)無升跌報5.5元，聯邦制藥(03933)升0.81%報8.74元，康臣葯業(01681)升0.18%報5.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此







其他醫藥股相關新聞：

中生製藥將就鹽酸安羅替尼膠囊聯合派安普利單抗遞交上市申請

《駐京專電》４４５個藥品通過新一輪國家醫保目錄調整形式審查

《國企紅籌》國藥控股（０１０９９）選舉趙炳祥任董事長

翰森製藥（０３６９２）中期盈利升逾１倍，派息２０﹒１港仙

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票