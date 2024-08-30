K11 | 新世界高開1%，傳華潤隆地90億元洽購河內道K11

有指華潤隆地有意收購河內道的K11 Art Mall

新世界(00017)現價升1.3%，報7.81元，該股成交約29萬股，涉資223萬元。



據本地媒體引述消息指，華潤隆地出價約90億元收購新世界發展(00017)在尖沙咀河內道的K11 Art Mall，該項目面積33.59萬方呎，以洽購價計算，平均呎價約2.68萬元，若以商場月租逾4000萬計算，料回報逾5厘。



資料顯示，華潤隆地為華潤(集團)旗下業務單元之一，原名為隆地企業，現定名為華潤隆地。其主要負責物業管理、資產管理、酒店、泰國長春置地、中藝高端零售業務。



至於K 11 Art Mall，為新世界在港首個以K11品牌定名的項目，並且以購物藝術館包裝，該項目於2009年12月開幕。



報道又引述市場人士透露，太古旗下位於太古城中心以東的一批舖位，分別為地下及1樓，涉及面積約10萬平方呎，屬太古旗下非核心物業，亦獲華潤隆地洽購，料獲逾6厘回報。



現時，恒生指數報17794，升8點或升不足0.1%，主板成交逾12億元。國企指數報6254，升7點或升0.1%。恒生科技指數報3476，升14點或升0.4%。



即月期指新報17732，升11點，低水62點。即月國指期貨報6232，升11點，低水23點。即月科指期貨新報3484，升17點，高水8點。

撰文：經濟通國金組

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