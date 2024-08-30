國泰 | 目標2030年SAF佔比增至一成，料成本續降減票價影響

國泰航空(00293)可持續發展總經理張承恩在傳媒分享會上指出，短期可持續航空燃油(SAF)使用佔比仍然很少，對票價沒有太大影響。長期而言，受惠於SAF產出及經濟規模效應，料可降低採購價格及減少對票價的影響。現時，可持續航空燃油(SAF)面對供應量少及價格昂貴挑戰，其價格在現貨市場比傳統航空燃油高3至5倍；於2023年SAF只佔全球航空燃油使用比例的0.2%。

左起：國泰附屬服務可持續發展主管霍穎彤、國泰可持續發展總監龐溱溱、國泰航空可持續發展總經理張承恩、國泰可持續發展(商務及創新)總監何遨里、國泰氣候行動總監邢子恆（許英略攝）

後期增速會較好，長線將受惠於SAF規模效應

國泰於早前訂立實現在2030年前使用10%可持續航空燃油(SAF)的目標。張承恩指出，於2022及23年，公司SAF使用佔比僅為0.03%。被問及達標信心，她認為現時增速符合預期，由於一早預期不會呈直線上升趨勢，甚至越接近2030年，會錄得長足使用量增長，由於供應鏈到位等因素。

她續指，國泰亦擴大其「企業可持續航空燃油計劃」；與國家電投SPIC建立策略夥伴關係，促進SAF生產設施投產等操作，冀努力提升達標可能性。她亦提到，普遍消費市場對自願使用SAF及接受成本轉嫁意願不太強，但相對而言，企業客戶相關需求較強。至2030年內，公司會繼續研究如何擴大其他持份者使用水平。

張承恩指，政府需採取全面措施制定SAF長遠策略（許英略攝）

國泰較早前已表明，SAF現階段需要各地政府政策支持，冀本港政府可釐清出入口條款；提供免稅優惠等事宜。張承恩指出，經已分享多個地方的案例予政府參考，現正等待相關研究結果，她指，資助以外，政府需要採取較全面的措施，制定SAF長遠，甚至是2030年以後的計劃。她又指，新加坡2026年起徵「可持續航空燃料稅」方案值得參考。

國泰氣候行動總監邢子恆則指出，現時全球SAF主要採購地點分別為內地、歐洲及美國，其中歐洲普遍佔比最高，但他相信內地有能力改變SAF生產布局，由於廣泛的SAF原材料及部份生產環節具成本優勢。現時內地有18間潛在及正在營運的SAF生產設施。

（許英略攝）

針對經濟艙落實減塑新目標

另一方面，國泰早前訂立2025年減塑新目標為面向乘客的一次性塑膠製品減少至1.5件。國泰可持續發展總監龐溱溱指出，現時數目已由2019年的7.7件減至去年底的3件，公司需續與供應商透過研發以達成目標，尋找替代方案，如試行中的毛毯包裝及100%再生聚酯(rPET)樽裝水等，相關方案主要針對大型客運量的經濟艙。

撰文：經濟通通訊社記者 許英略

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