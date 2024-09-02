新世界 | 新世界料年度盈轉虧最多200億元，因重估物業價值

10:05(更新)

新世界(00017)股價進一步下跌至12.2%，報6.89元，盤中低見6.74元，計及除淨則該股創12年來新低。

新世界預期虧損介乎190億至200億元

新世界發展(00017)公布，預期截至6月30日止年度股東應佔虧損介乎190億至200億元，而去年度純利9億元。



該集團指，期內轉盈為虧因2023年度落成並移交的主要項目（包括柏傲莊第一期及第二期）缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值。



該集團又指，投資及發展物業年度獨立重估結果顯示，需進行一次性非現金重估或耗蝕虧損介乎85億至95億元，而有關資產公平值變動及耗蝕虧損屬於非現金性質，並不會對核心經營溢利或經營現金流量產生任何影響。此外，該集團出售新創建集團(00659)股份，並於去年7月1起採納《香港財務報告準則》第17號，因出售錄得一次性及非現金虧損82.57億元。



該集團指，預期持續經營業務核心經營溢利為65億至69億元，按年減少18%至23%，因於2023年度落成並移交的主要項目包括柏傲莊第一期及第二期缺乏收益確認所致。至於核心經營溢利來自持續經營業務溢利，不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本重新計量、出售非核心資產的盈虧及發展物業、物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。



該集團預期於9月刊發全年業績。



新世界發言人表示，是次主動作出的一次性撥備均屬非現金及未變現項目，對集團現金流並不構成影響，這亦是為了之後「重新出發」做好準備。另外，集團今年已完成逾500億港元貸款安排及債務償還，整體財務穩健。

撰文：經濟通市場組

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