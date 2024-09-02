  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

新世界 | 新世界料年度盈轉虧最多200億元，因重估物業價值

02/09/2024

新世界 | 新世界料年度盈轉虧最多200億元，因重估物業價值

 

10:05(更新)

新世界(00017)股價進一步下跌至12.2%，報6.89元，盤中低見6.74元，計及除淨則該股創12年來新低。

 

新世界預期虧損介乎190億至200億元

 

　　新世界發展(00017)公布，預期截至6月30日止年度股東應佔虧損介乎190億至200億元，而去年度純利9億元。


　　該集團指，期內轉盈為虧因2023年度落成並移交的主要項目（包括柏傲莊第一期及第二期）缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值。


　　該集團又指，投資及發展物業年度獨立重估結果顯示，需進行一次性非現金重估或耗蝕虧損介乎85億至95億元，而有關資產公平值變動及耗蝕虧損屬於非現金性質，並不會對核心經營溢利或經營現金流量產生任何影響。此外，該集團出售新創建集團(00659)股份，並於去年7月1起採納《香港財務報告準則》第17號，因出售錄得一次性及非現金虧損82.57億元。


　　該集團指，預期持續經營業務核心經營溢利為65億至69億元，按年減少18%至23%，因於2023年度落成並移交的主要項目包括柏傲莊第一期及第二期缺乏收益確認所致。至於核心經營溢利來自持續經營業務溢利，不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本重新計量、出售非核心資產的盈虧及發展物業、物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。


　　該集團預期於9月刊發全年業績。


　　新世界發言人表示，是次主動作出的一次性撥備均屬非現金及未變現項目，對集團現金流並不構成影響，這亦是為了之後「重新出發」做好準備。另外，集團今年已完成逾500億港元貸款安排及債務償還，整體財務穩健。

 

撰文：經濟通市場組

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01985

美高域

1.190

異動股

01748

信源企業集團

20.000

異動股

02227

守益控股

0.062

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01985 美高域
  • 1.190
  • 01748 信源企業集團
  • 20.000
  • 02227 守益控股
  • 0.062
  • 01735 中環新能源
  • 9.910
  • 00574 百信國際
  • 0.030
股份推介
  • 00017 新世界發展
  • 6.830
  • 目標︰$8.90
  • 09911 赤子城科技
  • 2.770
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.670
  • 目標︰$0.80
  • 00656 復星國際
  • 4.000
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 116.300
  • 目標︰$129.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.500
  • 00941 中國移動
  • 73.350
  • 00700 騰訊控股
  • 377.800
  • 00939 建設銀行
  • 5.430
  • 00005 滙豐控股
  • 68.350
報章貼士
  • 02232 晶苑國際
  • 3.680
  • 目標︰$4.00
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 1.050
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 6.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指回吐失守10天線，IGG中期轉賺看4.12元

02/09/2024 16:11  恒指收跌297點報17691，成交快速回落惟119億北水掃貨

02/09/2024 15:54  【高息定存】大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

02/09/2024 09:48  【聚焦數據】中國8月財新製造業PMI升至50.4，勝預期

02/09/2024 10:04  《本港樓市》傳富豪擬放售iclub旗下6酒店，估值約百億元

02/09/2024 18:05  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１９億元，買盈富基金沽騰訊

02/09/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通降工行至中性，麥格理升小鵬、青啤至跑贏大市

02/09/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６７，隔夜拆息較上日飆至４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

農行業績跑贏同業獲大行唱好，股價逆市造好，內銀股可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

施政報告 | 香港證券及期貨專業總會倡下調或撤銷股票印花稅新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

IG富豪榜2024 | IG Rich Top 20公開！邊個係IG首富？美斯、C朗1個IG Post超2,000萬港元？睇埋8位上榜韓星排名！BLACKPINK全團上榜！李敏鎬、車銀優排第幾？
人氣文章

Foodie What’s On

深圳美食 | 深圳人大推小炒、大牌檔！勁多回頭客豉油皇大蝦 / 潮汕小炒超正豆豉炒鵝腸+炒花甲 / 抵食多選擇「寶藏」湘菜
人氣文章

生財有道

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

煲豬骨湯真的可補鈣？唔食湯渣夠唔夠營養？營養師拆解老火湯兩大迷思！煲骨湯加一類食材可增加營養
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

在碧波中暢泳！Ulysse Nardin、 Bell & Ross、Breitling 全新潛水腕錶，為炎夏降溫！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男士一日最多幾次？「一夜七次郎」真有其事？人類最高紀錄36分鐘內射精咁多次！進入聖人模式不反應期難勃起？年輕、老年人做完要幾耐回氣？哪些女性易有多次高潮？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
眼鏡88推$88人工智能眼睛健康篩查！3分鐘、無侵入性Check糖尿眼、青光眼、心血管健康風險！即睇驗眼步驟+指定門市
人氣文章
番薯的功效 | 食番薯對健康6大益處！低GI助穩定血糖、幫助減肥！中醫師教這個鐘數吃番薯最有益最吸收
人氣文章
護肝 | 捱夜多會「爆肝」？公開傷肝3大壞習慣！通宵、狂歡後急救肝臟靠3種營養素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2024 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/09/2024
農行業績跑贏同業獲大行唱好，股價逆市造好，內銀股可以點揀？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，中小行逆市加定存息，大新3個月加...

01/09/2024 10:55

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金