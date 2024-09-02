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施政報告 | 香港證券及期貨專業總會倡下調或撤銷股票印花稅

02/09/2024

施政報告 | 香港證券及期貨專業總會倡下調或撤銷股票印花稅

 

香港證券及期貨專業總會建議進一步大幅降低甚至撤銷股票印花稅

 

　　港府將於下月發表新一份施政報告，香港證券及期貨專業總會表示，建議進一步大幅降低甚至撤銷股票印花稅，以低交易成本作為誘因，吸引更多外來資金流入香港股市。


　　總會指，香港的印花稅實際稅率為0.2%，為全球最高。港股投資者還需分別支付會計局、證監會和交易所的交易徵費。總會認為減低高頻交易成本，可提升香港股票市場的競爭力。為提升香港在家族辦公室的競爭力，總會建議政府建立審批準則，確保有質量的家族辦公室落戶香港，同時制定方案，促進已落戶的家族辦公室在本地投資。


　　總會指，鑑於目前市況低迷以及很多行業市盈率偏低，就算上市申請人達到最低盈利要求，都未能滿足最低市值要求。總會建議，檢討已符合盈利要求申請人的最低市值要求，同時把主機板上市申請人的盈利要求暫時降低回5000萬元。


　　總會建議進一步優化上市制度，以吸引更多高質素企業，特別是那些在其他主要交易所已上市的高增長行業企業，如硬科技和生物科技。總會倡導設立更便捷的雙重上市機制，以促進這些企業在香港交易所的上市。


　　總會亦建議放寬上市公司注入新資產的上市規定，目前反收購行動規則亦列出兩種特定的反收購行動形式，涉及上市公司控制權轉變，及在控制權轉變時或轉變後36個月內向新控股股東及╱或其聯繫人進行一項或一連串資產重大收購，會被視作反收購行動規則所針對的交易。如放寬注入資產的上市規定，香港上市地位價值上升，能活化香港上市公司的價值。

 

撰文：經濟通採訪組

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