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阿里巴巴 | 完成三年整改兼快將納入港股通，可趁股價調整再炒一轉？

03/09/2024

　　內地當局近日宣布，阿里巴巴(09988)完成三年整改，取得良好成效。另阿里上周完成雙重主要上市，有大行預計集團最快本周五(6日)公布獲納入港股通，並於下周一(9日)生效，或可吸引逾千億元北水掃貨。值得一提，阿里早前公布業績，雖然上季經調整盈利按年跌9%至407億人民幣，但仍勝預期，而上周因同為內地電商的拼多多績後股價插水，阿里股價也受累由高位調整，或可趁機吸納，博其受港股通效應刺激再炒一轉。

 

阿里完成三年整改兼快將納入港股通，可趁股價調整吸納再炒一轉？

（資料圖片）

 

市監總局：三年整改取得良好成效　阿里：這是新的發展起點

 

　　國家市場監督管理總局近日宣布，阿里巴巴完成三年整改，取得良好成效。阿里巴巴集團回應指，對於阿里而言，這是一個新的發展起點，未來將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。


　　市場監管總局表示，2021年4月，市場監管總局依法對阿里巴巴集團在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰開展行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。三年來，市場監管總局加強對阿里巴巴集團合規整改的督導，對整改落實情況開展深入核查，並委託第三方機構開展執法效果評估。從核查和評估情況看，阿里巴巴合規整改工作取得良好成效，網絡零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台間競爭活力明顯提高，平台經濟發展質量和營商環境持續優化。下一步將指導阿里巴巴持續規範經營，進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水平，為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

 

大行料阿里最快本周五公布納港股通　可引逾千億北水掃貨

 

　　另方面，阿里巴巴上周順利完成雙重主要上市，公司有望納入港股通獲北水加持。大摩、高盛等大行預計，若成事，最快本周五公布消息，並於下周一生效。值得一提，ATMX當中，其餘三隻都早已納入港股通。依港交所披露，騰訊(00700)周內單日北水持股比例約為10%，美團(03690)為12.8%，小米(01810)為14.4%。而阿里當前市值約1.5萬億元，若以上述TMX的北水比例計算，預計增加的買盤力量介乎1500億至2160億元。

 

　　高盛日前發表研報指，今年阿里GMV增長再次加快，顯示其增長調整及用戶至上的發展策略奏效，以淘寶天貓作為增長核心業務的戰略正在順利推進。公司上周起於聯交所及紐交所雙重主要上市，根據港股通每半年檢討一次，預計阿里完成香港主要上市將為9月初被納入港股通鋪路，可能會帶來150億至160億美元(約1170億至1248億港元)的潛在資金凈流入，維持「買入」評級，目標價105元。

 

上半年共斥逾百億美元回購　轉為雙重主要上市後需披露細節

 

　　另今次阿里轉為雙重主要上市，其中一個監管要求是回購披露要更透明。依照《上市規則》10.06的呈報規定，無論回購是否在港交所進行，回購後第一個營業日早市或任何開市前時段開始交易前至少半小時，需呈交回購細節供登載。上半年財報披露，阿里首兩季分別斥資48億及58億美元回購。受監管要求，阿里此後日日都需公告回購細節，利好市場情緒。

 

　　阿里報表最新披露，上周五(8月30日)於紐約證券交易所回購575.92萬股，每股作價介乎10.33至10.58美元，涉資約5998萬美元。自普通決議案通過(8月22日)至今，公司累計購回3519.7萬股，佔股本0.18%。

 

溫傑：完成整改有短暫心理幫助　港股通效應下80元以下可小注買

 

阿里巴巴 | 完成三年整改兼快將納入港股通，可趁股價調整再炒一轉？

（溫傑）

 

　　凱基投資策略部主管溫傑指，阿里完成整改會帶來一兩日心理上的幫助，但其實大家都覺得集團已完成整改很久，此前整個螞蟻集團都已分拆出來，監管當局應再沒太多要求。撇除這個短線因素，料阿里業績持久疲弱，但因有納入港股通效應，短期有投資潛力，80元以下(最好78元)可小注買入，惟升到83至85元就宜沽出，因港股通概念非持久的基本面因素。

 

　　溫傑續指，阿里六大業務中主力仍為電商業務，而電商市場已很成熟，拼多多更表明就算犧牲利潤也要推動業務發展，可想而知阿里電商部分利潤有限。上季騰訊(00700)經調整利潤升五成，阿里卻跌9.4%，連續第三季下跌，無論業績比預期好或比預期差，在電商困局下，阿里只宜作短線炒作。

 

黃瑋傑：中期業績不太差兼憧憬納港股通　79元可吸博上試84.5元

 

阿里巴巴 | 完成三年整改兼快將納入港股通，可趁股價調整再炒一轉？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目則指，阿里現有較實在的憧憬，既已完成雙重主要上市，中期業績又不太差，亦見電商方面競爭對手如拼多多及直播電商對其威脅緩減，消費者現時追求性價比高的商品，傾向回歸傳統電商，無論阿里旗下淘天或京東(09618)都能提供此類商品，阿里電商方面再出現一些優勢，再加上憧憬納入港股通可吸引北水買貨，而近日其股價已回至80元以下，有一定值博率，若於78.5至79元買入，可博其再上試5月高位約84.5元。

 

　　阿里半日升0.69%收報80.05元，成交10.43億元。其他科技股表現各異，騰訊升0.11%報378.2元，京東無升跌報105.1元，美團(03690)升1.72%報118.3元，小米升0.53%報19.16元，百度(09888)跌0.73%報81.35元，網易(09999)跌1.84%報123元，快手(01024)跌1.65%報38.85元。

 

阿里完成三年整改兼快將納入港股通，可趁股價調整吸納再炒一轉？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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