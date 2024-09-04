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美股 | 9月開市即陷魔咒，美股全線大跌，英偉達瀉近一成

04/09/2024

美股 | 9月開市即陷魔咒，美股全線大跌，英偉達瀉近一成

 

　　美國金融市場周二（3日）在勞動節假期後開市，美股隨即遭遇9月魔咒全線大跌，創下8月市場動盪以來的最差表現。科技股成重災區，英偉達大跌9.5%，市值蒸發近2790億美元。


　　納指下跌577.33點，或3.3%，報17136.3點。道指下跌626.15點，或1.5%，報40936.93點。標普500下跌119.47點，或2.1%，報5528.93點。「科技七巨企」全部走低，除英偉達外，蘋果亦挫2.7%。


　　在其他個股中，波音股價下跌7.3%，此前富國銀行證券部門將這家飛機製造商的評級下調，至相當於賣出的水平，稱很難看到該股存在任何上漲空間。


　　投資者恐慌指數VIX飆逾30%。華爾街分析指，市場對經濟增長和貨幣政策的焦慮再次衝擊了風險資產。本周的焦點將轉向周五（6日）的非農就業數據。


　　周二公布的數據還顯示，美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，訂單和生產指標下滑速度加快。市場人士分析指：「這對股市來說應該是個好消息，並為進一步降息敞開了大門。」

 

植田和男鷹派表態推高日圓

 

　　美元上漲，紐約尾盤美匯指數上漲0.2%，至101.84。該指數在8月跌2.2%，是去年11月以來最差單月表現。日本央行行長植田和男鷹派表態推高日圓，在G-10貨幣中領漲。美元兌日圓下跌0.8%，至145.69，盤中一度下跌1.2%，觸及145.16。


　　澳元兌美元下跌1.1%，至0.6717，為8月23日以來最低，此前數據顯示第二季度澳洲經常賬戶逆差意外擴大；鐵礦石價格下跌也令澳元承壓。紐元兌美元下跌0.7%至0.619。歐元兌美元跌0.3%，至1.1042。

 

油價暴跌抹去年內漲幅

 

　　受美元上行打壓，金價跌至一周多低位。現貨金跌0.4%，至每盎司2490.44美元。油價暴跌抹去年內漲幅，因利比亞石油有望重返市場。布蘭特期油下跌4.9%，結算價報每桶73.75美元。

 

撰文:經濟通採訪組

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