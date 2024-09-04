美司法部反壟斷調查升級英偉達急插一成，港芯片股受累下挫可否博反彈？

美國司法部升級對芯片巨頭英偉達(Nvidia)的反壟斷調查，向該芯片商及其他公司發送傳票。隔晚英偉達股價急跌9.5%，自上周三(8月28日)發布財報以來已累跌14%，大摩指這種表現預示半導體產業周期即將見頂。港股芯片股今早(4日)亦受累下挫，其中中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)最多跌逾3%，分別低見15.88元及16.18元。值得一提，據《彭博》最近報道，荷蘭政府將限制光刻機巨頭艾司摩爾(ASML)對中國出口維修機器，此舉將打擊中國研發世界級芯片的努力，芯片股是否暫不宜沾手，抑或仍可趁低吸納博反彈？

（Shutterstock）

英偉達收到美國司法部反壟斷調查傳票 大摩：半導體周期即將見頂

美國司法部升級對英偉達的反壟斷調查，向該芯片商及其他公司發送傳票。據知情人士透露，此前已向企業發放了調查問卷的司法部現在發出了具有法律約束力的要求，而接收對象必須向其提供信息，此舉意味美國政府的調查向正式起訴又邁進一步。反壟斷機構擔心英偉達正在提高客戶轉向其他供應商的難度並懲罰那些不只使用其人工智能(AI)芯片的買家。媒體曾於6月報道過此項調查。調查人員也在聯繫其他科技公司以搜集信息。英偉達隔晚大跌9.5%，市值蒸發近2790億美元，盤後交易進一步下挫近2%。

值得留意，英偉達上周四(29日)公布了表現亮眼的第二季財報，營收300億美元，按年升122%。但預計第三季營收年增80%至 325億美元，低於最高預估值379億美元。財報發布後，英偉達股價一度跌逾7%。摩根士丹利股票分析師及其團隊發布報告指，這種市場表現預示著半導體產業已經進入後期周期，即將見頂。半導體產業每兩年左右達到一次供需平衡，對於下一階段交易來說，關鍵點在於AI需求是否會在2025至2026年之前提前釋放。

傳荷蘭擬限制ASML對華出口維修機器 中國警告日本若加大限制將遭反擊

另方面，荷蘭政府據報將限制光刻機巨頭艾司摩爾(ASML)在中國維修機器，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，此舉將打擊中國研發世界級芯片的努力，並會衝擊ASML的銷售。據《彭博》引述知情人士透露，ASML在中國提供服務及備用零件的某些許可今年底到期時，荷蘭政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ASML最頂級的深紫外光微影設備(DUV)。報道指，荷蘭當局在美國施壓下做出這個決定。拜登政府的一名資深官員稱，如果盟國不願配合支持美國對中國的管制，美方可能對盟國實施某些單邊措施，包括外國直接產品規定(FDPR)。依據FDPR，即使外國產品只採用極少的美國技術，美國官員仍可控制產品流向。

荷蘭、日本、南韓是美國之外的半導體設備生產大國。據《彭博》引述知情人士報道，中國官員警告日本，如果日方進一步限制向中國公司出售芯片製造設備和提供相關服務，中方將對日本實施嚴厲的經濟反擊，例如對汽車生產必不可少的關鍵礦物進行斷供。不過，知情人士指，美國拜登政府相信美方可以緩解日方的擔憂，並在今年底前與日本達成協議，確保日本關鍵礦物供應充足。

中芯料第三季毛利率按季大升 獲多家券商上調目標價

值得一提，中芯國際及華虹半導體早前已公布業績，其中中芯次季盈利按年跌59%至1.65億美元，收入增22%至19億美元；毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4百分點。不過，中芯料第三季毛利率按季大升，介乎18%至20%，管理層又指，12吋晶圓產能供不應求，價格向好，料到年底每月產能增加6萬片。中芯績後獲多家券商上調目標價，其中建銀國際指，中芯第二季表現較指引及市場預期優勝，而公司對第三季經營前景較樂觀，反映國內需求提升的同時供應仍緊張，維持「跑贏大市」評級，目標價由22.5元升至23元。中信里昂指，中芯於中國市場擁獨特地位，集團受惠消費性電子行業復甦、補貨需求以及國產替代品的機遇，目標價由18.6元升至20.9元，維持「跑贏大市」。

至於華虹半導體，其第二季盈利按年跌91.5%至667.3萬美元，銷售收入跌24.2%至4.79億美元；毛利率由去年同期的27.7%，下跌17.2個百分點至10.5%。預期第三季銷售收入約在5億至5.2億美元之間，毛利率約在10%至12%之間。

葉尚志：經濟前景不明朗兼受外國制裁 中芯15元以下才可博反彈

（葉尚志）

第一上海首席策略師葉尚志表示，芯片股暫未宜撈底。現時環球經濟前景不明朗，半導體也屬消費電子行業，需求受宏觀經濟影響。再者，內地芯片企業受外國制裁，將令他們要花更長時間才可研發出高端芯片，沒能力製造高端芯片就難以提升毛利率。不過，若股價進一步下跌，或可博反彈，其中中芯第三季毛利率是否如管理層所料可大幅回升仍要觀察，但公司的中低端芯片有其基本需求，可於15元以下買入，或可彈至17元。至於華虹半導體，其業績表現比中芯更差，在上述利淡因素未見改善情況下，博反彈寧揀中芯。

芯片股今早普遍下跌，中芯跌1.71%收報16.1元，華虹半導體跌2.15%報16.38元，ASMPT(00522)跌4.65%報85.1元，宏光半導體(06908)跌1.3%報0.38元，上海復旦(01385)跌1.85%報10.6元，晶門半導體(02878)跌2.9%報0.335元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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