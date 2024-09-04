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本港樓市 | 施永青：樓價不會再跌，香港經濟不算太差

04/09/2024

　　中原集團主席施永青在記者會上表示，本港樓價於今年餘下4個月會停止下跌，由於美國聯儲局趨勢仍為減息，而本港各種統計數字亦不算太差，僅GDP佔比較少的零售、餐飲業較疲弱，但整體GDP、工資等情況正在改善。他指出，有人故意放大店舖「執笠」等情況，就如「用放大鏡睇你面上粒癦，咁你成面都係黑色」，令港人對投資失去信心。

 

本港樓市 | 施永青：樓價不會再跌，香港經濟不算太差

（許英略攝）

 

　　他相信，只要息口回落，零售、餐飲業回暖及市場氣氛好轉，買樓收租較定期存款回報吸引，供樓負擔亦相對租樓會較輕，香港會有多些人買樓。

 

現時樓價相對便宜，市場需投資者扶持

 

　　由於本月發展商加快推盤，施永青料，9月總交投量好於8月，後市成交量會增加，惟貨尾尚未見頂。他亦料市場將以用家主導，因此現貨會好於樓花銷情，變相影響發展商資金回籠。他亦向用家表示，之後市場供應會減少，轉向買樓的話，價格亦不會較現時便宜，由於認為現時樓價相對便宜及跌幅有限。

 

　　施永青亦指出，政府太遲「撤辣」，市場很需要投資者扶持，在減除「阻力」外，亦要增加「助力」，建議包括引用外國印花稅限時減免；按證公司承做按揭；借助MPF買樓等措施。

 

本港很快跟隨減息

 

　　至於有指中銀香港(02388)回復（按揭）現金回贈安排，施永青認為，銀行態度有所改善，又提到「銀行有壞帳，係市好時招惹翻嚟，市況差時，銀行好少做錯嘢」。另一方面，他（不）認同香港會較遲跟隨美國減息，主因在美國上一輪減息周期時，香港基於實際經濟情況有異而較遲加息，因此當香港有條件減息時，會很快減息。

 

　　他認為，美國聯儲局趨勢仍為減息，但間中會「出口術」放鷹，而美國減息對中、港會有很大影響及陸續浮現，現時本港樓價跌了數年，最壞消息已在價格上反映，正是「別人恐懼時，睇你有冇勇氣作出英明投資」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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