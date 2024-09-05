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內房 | 萬科升3%世茂飆6%，傳內地兩步降存量房貸款利率

05/09/2024

內房 | 萬科升3%世茂飆6%，傳內地兩步降存量房貸款利率

 

　　萬科企業(02202)H股現價升3%，報4.09元，該股成交約546萬股，涉資2219萬元。


　　據《彭博》引述知情人士表示，中國正在考慮分兩步降低存量住房貸款利率，在減輕居民家庭負擔的同時減緩對銀行利潤的擠壓。


　　據知情人士透露，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點左右。作為高層正在斟酌的允許轉按揭方案的一部分，該調整將分兩步進行。首次下調可能就是未來幾周內的事，第二次將於明年年初生效。由於討論未公開，知情人士要求不具名。

 

首套和二套房都適用

 

　　其中兩位知情人士表示，方案可能對首套和二套房都適用。這項提案還需經過最高領導層批准。中國國家金融監管總局未回覆置評請求。


　　《彭博》報道分析指，內地一方面要提振陷入困境的房地產市場和經濟，一方面又要保護66萬億美元的國內金融系統，中國監管機構正努力在兩者之間尋找平衡。房貸利率降得太猛會給銀行帶來壓力，畢竟截至6月底，中國銀行業平均淨息差已降至1.54%的紀錄低點，遠沒到維持合理盈利能力必需的門檻水平1.8%。

 

開市後內房股齊揚

 

　　民營內房股開外炒上；龍湖(00960)升1.3%，報8.69元；融創中國(01918)升3.1%，報1元；世茂集團(00813)升6.3%，報0.68元；遠洋(03377)升6.1%，報0.243元。


　　國企內房齊升；中海外(00688)升1.2%，報11.9元；潤地(01109)升1.2%，報20.9元；越地(00123)升2.5%，報4.1元。

 

撰文：經濟通市場組

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