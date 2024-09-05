  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 本地地產股屬雞肋但好過內房 要博寧揀新地

05/09/2024

 

　　港股開市早段曾跌124點，三桶油繼續領跌，但在本地地產股拉漲下，恒指半日跌幅稍收窄至80點或0.5%，報17376，惟值得留意的是20天線（約17503）上破50天線（約17476），現黃金交叉。半日主板成交逾452億元。

 

　　恒生中國企業指數報6080，跌53點或0.9%。恒生科技指數報3468，跌14點或0.4%。

 

溫鋼城：本月港股料16500至18000上落

 

　　港股持續回軟，恒指上日跌穿17500後未見支持，今早盤中進一步跌抵17400以下。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指初步支持為250天線，但整體預計本月區間為16500至18000。他認為，目前移動平均線集中，相對參考價值較弱，反而保力加通道底部更有支持力度，料16900支持力度會更大。

 

港股 | 午市前瞻 | 本地地產股屬雞肋但好過內房 要博寧揀本地薑新地

（互聯網圖片）

 

中港樓市都偏淡，新地短炒上望78元

 

　　繼市傳中銀香港(02388)近日重啟現金回贈優惠後，恒生(00011)及渣打亦恢復按揭回贈，至於龍頭行滙豐雖然目前未有重啟現金回贈，但已重新推出預先批核服務；消息刺激一眾地產股受惠拉升。與此同時，內房方面亦有傳聞，指內地計劃分兩步降低存量住房貸款利率，共計下調80個基點左右；內房股早盤同樣向上，惟午間休市前收窄升幅。

 

港股 | 午市前瞻 | 本地地產股屬雞肋但好過內房 要博寧揀本地薑新地

（Shutterstock圖片）

 

　　中港地產股難得同日齊升，但溫鋼城認為兩地樓市都並全面好轉，現時跟炒實屬雞肋。但若想入手，則本地地產股較為優勝，始終業務比內房實淨，倒閉風險低得多，個別較穩陣如新地(00016)及長實(01113)都有一定值博空間。而其中新地息率達6厘，而且走勢較長實為強，如有機會回落至70元左右則有更大值博空間，短炒上望78元。

 

　　至於樓市方面，溫鋼城認為本地樓價此後將有望止跌回穩，但整體只能橫行，始終買樓意欲仍低，難以恢復上升勢頭。而內地降存量貸利率若成真，也總好過無，對內地樓有一定正面影響，但亦不能期望過高。

 

港股 | 午市前瞻 | 本地地產股屬雞肋但好過內房 要博寧揀本地薑新地

新地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 本地地產股屬雞肋但好過內房 要博寧揀本地薑新地

長實集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

785

下跌

707

不變

380

無成交

767

恒生指數

17,444.30

最大成交額股票

02800

盈富基金

18.090

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 40,755.75
    -219.22 (-0.535%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,503.41
    -16.66 (-0.302%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,127.66
    +43.37 (+0.254%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升77.166
變動率︰+2.911%
較港股︰+2.68%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.074
變動率︰+2.447%
較港股︰+2.32%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.361
變動率︰-2.355%
較港股︰-0.86%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.387
變動率︰-2.366%
較港股︰-0.60%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升18.010
變動率︰+6.191%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.400
變動率︰+3.396%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.370
變動率︰+2.262%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.020
變動率︰-2.415%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升230.170
變動率︰+4.904%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.740
變動率︰+3.464%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰升39.800
變動率︰+2.922%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌83.000
變動率︰-3.207%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/09/2024 17:31 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/09/2024 17:31 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09663 國鴻氫能
  • 18.240
  • 09889 東莞農商銀行
  • 4.980
  • 03883 中國奧園
  • 0.132
  • 01635 大眾公用
  • 1.490
  • 01315 綠色經濟
  • 0.123
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 11.040
  • 目標︰$15.00
  • 06683 巨星傳奇
  • 10.300
  • 目標︰$12.00以上
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 18.540
  • 目標︰$22.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.690
  • 目標︰$1.467
  • 00686 北京能源國際
  • 0.172
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.800
  • 02459 昇能集團
  • 0.780
  • 00700 騰訊控股
  • 373.400
  • 00001 長和
  • 42.700
  • 00005 滙豐控股
  • 67.500
報章貼士
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.550
  • 目標︰$74.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.450
  • 目標︰$33.00
  • 00998 中信銀行
  • 4.470
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2024 16:45  新地(16)全年純利跌兩成至190億元，末期息降至2.8元

05/09/2024 16:58  香港天文台：八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午12時

05/09/2024 14:04  教育局：夜校今晚停課，明日所有日校停課

04/09/2024 17:59  恒指公司：若周五全日停市，指數調整將順延至下周一收市後

05/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指連跌四日或先企穩，阿里健康股價走穩博得過

05/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒９億元，買工行沽盈富基金

05/09/2024 08:57  【大行炒Ｄ乜】花旗降理想至「中性」，摩通升小鵬至「增加權重」

05/09/2024 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒７９６，一個月至一年拆息維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行稱降準有空間，將向非洲提供3600億支持資金新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地產股 | 傳銀行恢復按揭現金回贈，大行料樓價受惠美國減息，地產股可再吼？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內房 | 據報碧桂園境內債擬第三度展期，稱冀再予半年寬限期新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

中秋節商場好去處 | 商場活動打卡推介！4.5米高巨型月亮影相超靚／小熊維尼勞蘇限定店／熊貓打卡樂園！呢個中秋市集買到人氣開心果糯米糍
人氣文章

我要退休．羅國森

年金不能抗通脹的迷思
人氣文章

玩樂 What’s On

MTR | 港鐵Chill Fun鐵路樂園9月登陸中環海濱！免費入場5大園區超多打卡位+攤位遊戲！8米高巨型充氣列車+模擬駕駛室+食Cute版列車雞蛋仔
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

東盟電影節9月回歸！帶來逾20部東南亞電影，免費看泰國話題作《第151個朋友》、金馬影展參賽作品《岩龜傳說》
人氣文章

港女講男．妮洛

只剩下不安和難過的愛情！為何寧願浪費青春，也不要重新發展磨合？
人氣文章

Art & Living

首屆ART021當代藝術博覽會：五大單元散落城市各處，隨時隨地遇上藝術！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美國研究：飲咖啡可抵消久坐危害、降死亡風險？醫生：11種人不宜飲咖啡！一般人每日只宜飲幾多杯？
人氣文章
前港隊劍擊運動員張小倫分享！運動員強大意志、心理質素是如何煉成？如何看待勝負、壓力、自己懷疑？面對連輸局面靠調整心態！運動員見心理學家好正常？最挫敗最想放棄一次經歷公開！如何重整旗鼓？
人氣文章
患癌女成功抗癌20年無復發靠吃這零食？毒物科專家：靠當中1種營養素增強免疫力！餓死癌細胞是謬誤？即睇12類有助防癌食物 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事05/09/2024
神州經脈 | 人行稱降準有空間，將向非洲提供3600億支持資金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

高息定存 | 大新6個月定存加至3.7厘，渣打推最高3.85...

03/09/2024 17:23

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金