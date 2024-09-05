港股 | 午市前瞻 | 本地地產股屬雞肋但好過內房 要博寧揀新地

港股開市早段曾跌124點，三桶油繼續領跌，但在本地地產股拉漲下，恒指半日跌幅稍收窄至80點或0.5%，報17376，惟值得留意的是20天線（約17503）上破50天線（約17476），現黃金交叉。半日主板成交逾452億元。

恒生中國企業指數報6080，跌53點或0.9%。恒生科技指數報3468，跌14點或0.4%。

溫鋼城：本月港股料16500至18000上落

港股持續回軟，恒指上日跌穿17500後未見支持，今早盤中進一步跌抵17400以下。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指初步支持為250天線，但整體預計本月區間為16500至18000。他認為，目前移動平均線集中，相對參考價值較弱，反而保力加通道底部更有支持力度，料16900支持力度會更大。

（互聯網圖片）

中港樓市都偏淡，新地短炒上望78元

繼市傳中銀香港(02388)近日重啟現金回贈優惠後，恒生(00011)及渣打亦恢復按揭回贈，至於龍頭行滙豐雖然目前未有重啟現金回贈，但已重新推出預先批核服務；消息刺激一眾地產股受惠拉升。與此同時，內房方面亦有傳聞，指內地計劃分兩步降低存量住房貸款利率，共計下調80個基點左右；內房股早盤同樣向上，惟午間休市前收窄升幅。

（Shutterstock圖片）

中港地產股難得同日齊升，但溫鋼城認為兩地樓市都並全面好轉，現時跟炒實屬雞肋。但若想入手，則本地地產股較為優勝，始終業務比內房實淨，倒閉風險低得多，個別較穩陣如新地(00016)及長實(01113)都有一定值博空間。而其中新地息率達6厘，而且走勢較長實為強，如有機會回落至70元左右則有更大值博空間，短炒上望78元。

至於樓市方面，溫鋼城認為本地樓價此後將有望止跌回穩，但整體只能橫行，始終買樓意欲仍低，難以恢復上升勢頭。而內地降存量貸利率若成真，也總好過無，對內地樓有一定正面影響，但亦不能期望過高。

新地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

長實集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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