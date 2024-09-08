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港股 | 蕭猷華：恒指本星期料先低後高

08/09/2024

　　《套期保值》港股上周五（6日）因颱風停市，全周4個交易日，恒指下跌545點，繼續在區間上落，於17000點至18000點內游走。板塊方面，傳內銀減存量轉按利率，淨息差恐收窄，股價連跌多日，建設銀行(00939)由高位5.86元下跌至5.36元，跌幅8.5%；工商銀行(01398)由高位4.80元下跌至4.21元，跌幅12%。不過，短期人行有機會降存款準備金，加上股價跌至合理水平，股息率吸引，長線而言，可分注吸納。
　
　　美國公布最新就業數據，失業率由4.3%回落至4.2%，非農新增職位增加14.2萬份，預期為16.5萬份，少於預期，7月新增職位亦由11.4萬份下調至8.9萬份，再次激起美國經濟衰退擔憂，日圓兌美元升至142水平，日經平均指數期貨跌近1800點，市場憂8月6日「黑色星期一」小股災重演。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本星期料先低後高

恒指本周開局勢疲弱，但在17000關料有強力支持。(iStock)

　
　　筆者認為美國經濟確實因利率長期高企，而開始放緩，但衰退言之尚早，第二季美國GDP增長仍向上修訂至3%，而且其他數據好壞參半，最近一年的新增職位顯著放慢，但數字並不至於驚嚇，放緩是預期之內，相信投資者有了上月「黑色星期一」的過度悲觀經驗，本周反應不會過敏。據利率期貨顯示，本周美國減息50點子的機率，沒有增加，維持30%；減25點子的機率維持70%。筆者認為，美國聯儲局主席鮑威爾會採取保守減息策略。
　
　　美國展開減息周期，內地人行亦增加了調整貨幣政策的空間，恒指周一（9日）料低開後，在17000點有強力支持，預期本周走勢先低後高。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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