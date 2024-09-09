港股 | 午市前瞻 | 港股半日跌超2% 現階段可以點部署？

美國8月份非農就業數據增長低於預期，且連續兩個月的數據大幅下修，加劇了投資者對美國經濟放緩的擔憂，再加上8月內地CPI同比上漲0.6%略低於預期，恒生指數半日收跌349點或2%，報17094，創8月15日以來新低，主板成交近617億元。



恒生中國企業指數報5963，跌141點或2.3%。恒生科技指數報3416，跌71點或2%。

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聶振邦：港股復市後追跌不足為奇

國家統計局公布，8月份CPI按年增0.6%，增幅較7月擴大0.1百分點，但低於預期的增0.7%；8月份PPI按年跌1.8%，跌幅較7月急擴1個百分點，亦高於預期的1.4%。中港股市受挫，恒指半日跌幅擴大至超過300點。博威環球證券首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，除了因為內地經濟數據表現，港股今日跌勢亦與外圍美股有關。



他指，上周美國公布就業數據差過市場預期，拖累三大指數急挫，其中道指上周四、周五兩日累挫超過600點，港股上周因打風停市，到今日復市出現追跌情況亦不足為奇。他又認為美股累積升幅由高位回調會有較大下跌空間，港股8月反彈亦只有4月至5月升幅的一半，預計目前向下空間不多；如恒指今日能守穩17000心理關口，則本周都有望守穩17000完場。

內地CPI未太差，或可趁低炒十一黃金周

8月PPI跌幅急擴，但聶振邦認為PPI反映工業鏈較上游表現，早前公布8月份PMI不似乎預期時市場已早有預期，相反8月份CPI仍錄得增幅按月擴大，反映目前市況並未太淡。他續提到，即將公布的8月份失業率會對消費市道有更多參考性，如失業率擴大，才會較為不利消費市道以至於市場前景看法。因此，他認為現時大市回落，正是可以開始部未來消費旺季如十一黃金周以及雙11的時機。他建議個別內需股可以留意一下，但中特估尤其油股、金屬股等等資源股受累近期資源價格下跌則不宜沾手。

（資料圖片）

新地業績已有交代，惟料80元將再有阻力

新地(00016)上周四公布年度業績，截至6月底全年純利按年跌20.3%至190.46億元，末期息少派24%至2.8元，期內收入微升0.4%至715.06億元。儘管派息減少，新地股價逆市造好，半日升約3%。聶振邦分析認為，早前新世界(00017)重磅盈警令市場對地產股看法大為轉淡，但最終新地放榜錄得盈利，已算好過市場預期，在過去一年本地樓市跌跌不休的情況下，新地業績已算有交代。因此，他建議有貨投資者可以繼續持有，但大市氣氛不算強，預計股價升至5月高位約80元以上便會再次受阻，故現價吸引力不高。

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中石化股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

新地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組

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