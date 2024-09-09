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蔚小理 | 蔚來季績勝預期兼將推新車，獲大行唱好股價飆升，比小鵬理想更值博？

09/09/2024

　　蔚來(09866)上周四(5日)收市後公布業績，第二季經調整虧損收窄至45億人民幣，優於市場預期，收入按年升近1倍，整體毛利率按年大增8個百分點至9.7%，亦勝預期，且公司宣布新款車型L60本月底開始交付。蔚來績後獲大行唱好，其中花旗給予目標價53.7元，蔚來今早(9日)最多升近18%至40.2元。理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)亦已於早前公布業績，其中理想汽車第二季經調整淨利潤按年跌44.9%至15億元人民幣，毛利率跌2.3個百分點至19.5%；小鵬第二季經調整虧損收窄至12億元人民幣，毛利率為14%。理想及小鵬績後股價表現麻麻，蔚來可否看高一線呢？

 

蔚來季績勝預期兼將推新車，獲大行唱好股價飆升，比小鵬理想更值博？

（蔚來網頁截圖）

 

蔚來次季經調整虧損收窄至45億人幣　汽車毛利率升至12.2%

 

　　蔚來截至2024年6月30日止第二季虧損收窄至51.26億元人民幣，而對上一年同期虧損61.22億元人民幣。非公認會計準則經調整淨虧損45.35億元人民幣，優於市場預期虧損50億元人民幣，去年同期為54.46億元人民幣。期內收入174.46億元人民幣，按年升98.9%，稍超預期；毛利16.89億元人民幣，按年升18.4倍；整體毛利率按年增8個百分點至9.7%，超市場預期的8.7%。集團第二季汽車交付量為5.73萬輛，按年升143.9%；汽車銷售收入156.8億元人民幣，按年升118.2%，按季升87.1%；汽車毛利率12.2%，按年升6個百分點，按季升3個百分點。


　　另集團指，7月及8月汽車交付量為2.05萬及2.02萬輛，即第三季內交付至少已達4.07萬輛。預期第三季度汽車交付量介乎6.1萬至6.3萬輛，較2023年同一季度增長約10%至13.7%。收入總額介乎191.09億至196.69億元人民幣之間，較2023年同一季度增長約0.2%至3.2%。

 

蔚來：冀第四季汽車毛利率升至15%　樂道L60本月底開始交付

 

　　集團管理層在業績電話會議中提到，第二季汽車毛利率升至12.2%，主要由於供應鏈及生產效率提升，隨著公司連續4個月的汽車交付量均超過2萬輛，未來將會持續優化產品成本，並提高公司高毛利車型的佔比，希望能夠逐步提升汽車毛利率。期望在今年第四季的汽車毛利率可提升至15%水平。

 

　　公司創辦人兼首席執行官李斌指，集團樂道品牌105家門店於9月同時開業，首款車型L60已開始公開展示，定於9月19日正式上市並於月底開始交付。預期今年下半年總交付量達2萬輛，並相信這款車型未來也能達到15%毛利率水平，但坦言現時市場競爭非常激烈。

 

大摩：蔚來次季虧損符預期　新車發布將成關鍵催化劑

 

　　摩根士丹利發表研報指，蔚來次季淨虧損51億元人民幣，大致符合預期，其中車輛利潤增加被營運開支上升所抵消；收入增至174億元人民幣，高於集團原先指引的166億至171億元人民幣，因銷量勝預期。集團指引第三季銷售達6.1萬至6.3萬輛，亦符合該行預期，意味著9月的銷量為2.03萬至2.23萬輛；收入指引則為191億至197億元人民幣，按季升10%至13%，反映期內平均售價有低單位數升幅，予其美股目標價6.1美元及「增持」評級，並預期股價很大機會在未來15日上升，因即將發布的L60車款將會是關鍵的催化劑；預期第三季毛利率會持續上升，一系列新車型的推出亦支持銷量持續復甦，為2025年表現打下堅實基礎。

 

　　摩通則將蔚來美股評級由「中性」升至「增持」，因明年新車款的前景更明朗，現金狀況快速改善，消除投資者對其需要集資或股權稀釋的憂慮。料在財務和營運好轉下，集團很可能在年底後出現反彈。將其今年下半年及明年的銷量預測上調11%至13%，因今年次季收入及利潤大致符合預期。料下半年現金消耗大幅下降，以及營運現金流改善，將增強投資者對集團財務狀況的信心。在內地汽車製造商中，長線最看好比亞迪(01211)，但相信蔚來和小鵬在未來幾個月會有強勁反彈，予其美股目標價8美元。

 

花旗將蔚來納入未來30天上行催化觀察名單　予目標價53.7元

 

　　花旗決定將蔚來納入未來30天上行催化觀察名單，維持「買入」評級及目標價53.7元。花旗預計蔚來第三季其他收入為18.6億元人民幣，毛利率負值收窄至-9.5%(對比今年第二季-12.3%)。預計公司第三季綜合平均售價將較上季上漲1至2%，車輛毛利率改善至13.3至13.7%，產品結構改善，平均售價更高，規模效應更好，這意味著綜合毛利率升1.8個百分點至約11.5%。預計蔚來第四季交付量將持續改善至8.3萬至8.5萬輛，按季增32%至39%，並預期集團短期不會再有再融資計劃，因預計第三季及第四季營運資金將隨著營收按季增長而持續改善。另預期公司將於稍後階段設定2025年40萬至45萬輛的銷售目標，意味著按年增長74%至105%。

 

　　美銀證券指，蔚來第二季業績符合預期，錄得總收入170億元人民幣，按年增長99%，按季升76%。毛利率9.7%，按年升8.7個百分點，按季升4.8個百分點，高於該行預期的7.9%。經營虧損52億元人民幣，符合該行預期。蔚來第二季非公認會計準則(non-GAAP)淨虧損45億元人民幣，大致符合該行預期。公司目標第三季交付6.1萬至6.3萬輛車，按年增長14%，按季升6%至8%，總收入按年增長0.2%至3%，按季升10%至13%。對於蔚來品牌，管理層料進一步優化成本，而高毛利率產品預期貢獻更多，令第四季汽車毛利率達15%，將其目標價由39元升至41元，重申「中性」評級，預期公司全年銷量增長的利好因素被利潤率擴張放緩和經營開支提高而部分抵銷。

 

陳政深：內地新能源車增長空間有限　蔚小理皆不值博

 

蔚小理 | 蔚來季績勝預期兼將推新車，獲大行唱好股價飆升，比小鵬理想更值博？

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深表示，蔚來仍處於虧損，現金流出亦持續擴大，公司手頭現金雖有400幾億元人民幣，但近幾季每季平均經營虧損達50億元人民幣。管理層對未來汽車交付量看似樂觀，但每月也只預期交付約2萬架，而公司定位30萬元車款競爭大，兼且提供換電服務，相關成本不低，除非再有新金主或投資者，否則中長線有否足夠資金供其繼續「燒錢」令人懷疑。蔚來現時股價雖仍算低殘，但已升至7月頂位，今早最多飆至40.2元也見回吐，料再升空間不大。

 

　　至於其他內地新能源車股包括理想汽車及小鵬汽車，陳政深同樣不看好，他指理想汽車車款以插電混能為主，要用到內燃機，其估值應與傳統車股比較，理想現價市盈率達13至14倍，相較通用汽車(GM)等外國車廠只有7至10倍仍偏貴。而小鵬汽車第二季業績雖有改善，但估值亦不算便宜，兼且公司之前雖獲福士入股，惟福士自身的新能源車業務表現也不理想，未必持續向小鵬「泵水」。另外，內地最新公布的8月全國工業生產者出廠價格(PPI)收縮幅度擴大，「內捲」嚴重，物價低、需求弱，乘聯會近期公布的汽車產銷數據也不見特別好，內地新能源車企唯有向海外發展，但卻遭歐美國家封殺，第三世界國家當地條件也不太有利行業發展，因此不看好內地新能源車企增長空間，寧願吼Tesla。

 

　　蔚來半日升12.9%收報38.5元，成交2.17億元。理想汽車則跌1.92%報71.7元，小鵬跌1.21%報32.8元，比亞迪跌1.1%報234.6元，零跑(09863)跌0.85%報23.35元。

 

蔚來季績勝預期兼將推新車，獲大行唱好股價飆升，比小鵬理想更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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