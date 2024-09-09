內銀股 | 憂內地下調存量房貸利率，內銀跌跌不休招行曾再插近8%，邊隻仲可以吼？

內地推出連串措施也未能有效提振房市，並拖累消費及經濟復甦。近日市傳當局正考慮允許業主轉按，以及分兩步下調存量房貸利率共80基點，住建部主管媒體上周末也發表社評文章，呼籲金融部門下調存量房貸利率，有大行指若有關政策落實，將導致內銀明年盈利減少約一成，內銀股價近日跌跌不休，招行(03968)、交行(03328)及工行(01398)都已連跌8日，其中招行作為少數不派中期息的內銀股，今日(9日)最多插近8%低見27.95元，還有哪隻內銀仍可以吼？

（Shutterstock）

官媒：支持樓市內需 利率政策還可作為

上周六(7日)住建部主管媒體《中國房地產報》發表社評文章稱，從2022年10月份開始，已持續發出下調存量房貸利率呼籲，時至今日依然認為，在「非常時期，當用非常之策」，以早日走出需求不足的局面。該篇題為「支持樓市內需，利率政策還可作為」的文章中還指，促進住房消費的關鍵還是用好、用足貨幣政策工具，在推動房地產的改革發展過程中，需要調整優化與房地產消費的金融貨幣及財政稅收政策。



值得一提，日前傳出消息，內地政府正考慮進一步下調房貸利率，允許規模高達38萬億元人民幣的存量房貸尋求轉按，以降低購房者負債壓力，提振消費。當局擬分兩階段下調存量房貸利率，合計將下調80個基點，第一次下調最快在數周內公布，預估首套房與二套房皆可適用。

摩通：若內地降存量房貸利率80點子 將導致內銀明年盈利減9%

摩通發表研報指，據報金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點，如果屬實，這會較該行早前預測的情況更差。估計下調80點子將導致內銀明年盈利減少9%。相信內銀股的股價會在消息傳出後下跌，因為市場會以最壞的情況來計算價值。如果實際公布的是一刀切減80個點子，這將會影響其對淨息差趨於穩定的觀點，並會誘發市場對銀行支付股息的能力，甚至系統性風險的憂慮。如果實際措施是取消抵押貸款再融資的禁令，預期這對淨息差的影響可能少於5個點子，因為並非所有抵押貸款都會重新定價至最低利率。屆時，派息穩定的論據將維持不變，銀行股價亦可能反彈。

在該行涵蓋的銀行中，國有企業銀行的按揭貸款風險較高，預期招商銀行、平安銀行(深:000001)及華夏銀行(滬:600015)等股份制銀行的盈利影響將較同業為低。

瑞銀：若內地存量房貸利率下調1厘 或令內銀淨利潤降12%

瑞銀表示，倘若內地批准業主為抵押貸款進行再融資的報道屬實，料潛在影響可能比2023年9月一次性削減息率大得多。該行看到了三種潛在的情況，按對內銀影響較深的順序排列，第一是類似於2023年9月的一次性協調降息；第二是借款人可以隨時以最新利率進行再融資，但只能向目前的貸方進行；第三是借款人可以與目前貸款人或不同銀行自由再融資。實施時間尚不清楚，但這可能會在6至12個月內發生。

瑞銀估計，內地7月樓房按揭抵押貸款餘額平均息率4.11厘，較近月新批按揭息率高出77個基點，料內地新批按揭息率將持續下調，據內媒報道廣州的房貸利率已低至2.89厘。假設在帳面收益率削減100個基點的情況下，該行估計僅相關因素就會使內銀淨息差減少11個基點，倘若全部轉化，料將令內銀淨利息收入下降7%，或行業淨利潤下降12%。料內銀近期可能出現調整，在內地宏觀經濟沒有重大改善情況下，國有銀行的高股息收益率和避免盈利下降的記錄仍然會吸引許多投資者，而在年初至今的反彈之後，鑑於基本面改善有限，因此繼續重新評級似乎很困難。內銀在今年剩餘時間內可能會區間波動。

招行中期純利跌1.3%不派息 摩通：目標價降至42元

招行今日於一眾內銀股中表現最差，該行早前公布中期純利747.43億元人民幣，按年跌1.3%，不派中期息。期內營業總收入1713.72億元人民幣，跌3.1%；淨利息收益率2%，按年下降23個基點；期內實現淨利息收入1044.49億元人民幣，跌4.17%；非利息淨收入684.73億元人民幣，跌1.43%。

摩通表示，招行公布今年第二季業績後，為反映相關趨勢，決定下調其2024至2026年淨息差預測各3個、7個及7個基點，以反映其第二季淨息差收窄。另微升招行今年手續費收入預測0.3%，但下調其2025及2026年手續費收入預測各2.5%及5.2%，反映銀行保險和互惠基金費用下調對手續費收入的持續壓力，將目標價由46元降至42元，維持「增持」評級，仍看好招行的增長潛力和穩固的零售經銷網絡。

滙證引述招行稱在目前低風險偏好環境下，首要聚焦資產質素及客戶錢包佔有率(share of wallet)多於貸款增長。招行指年初設定今年貸款成長8至9%的目標，但今年以來企業貸款需求疲軟，提前還款的情況仍在持續，招行嘗試發放更多非抵押貸款，但總體而言仍然認為年初所訂定目標有下行風險。滙證重申對招行「買入」評級及目標價48.6元，指其今年上半年運轉率不如預期，手續費收入受到投資意願疲軟和2023年費率調整的影響，但仍看好其堅實的客戶基礎和優於同業的資產負債表。

溫傑：下半年息差料更窄業績難看好 長揸也只宜吼農行中行建行

（溫傑）

凱基投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內銀在業績公布前獲追捧，全都升至歷史高位，惟內地正在減息令內銀股受壓，而其中期息也只不過將末期息一分為二。至於股價表現，以招行為例，若於近期高位35元買入，跌至現時28元，足足輸了五分一，買一隻內銀輸兩成不容易收復失地。

溫傑續指，內銀上半年業績受累息差收窄，而下半年息差只會更窄，對其下半年業績難有寄望。總之，內銀於港股中不是首選板塊，雖然若論長線投資，哪怕不是四大內銀，理論上都不會倒閉，兼且股息高，長遠一定沒問題，但注意隨便買入也會損失機會成本，若有貨暫不宜加注，其中招行今日已跌穿支持位，且料下半年業績仍差，若真的想買內銀長揸，也只宜吼業績較好的農行(01288)、中行(03988)及建行(00939)，其他跌得較急自有其本身原因。

內銀股今日普遍下跌，招行跌3.8%收報29.15元，建行跌0.37%報5.34元，中行跌1.48%報3.34元，工行跌0.69%報17.2元，交行跌2.24%報5.23元，郵儲行(01658)跌0.25%報4.03元，中信銀行(00998)跌1.34%報4.41元，民生銀行(01988)跌2.54%報2.69元，惟農行升0.86%報3.51元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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