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美的上市 | 美的首日公開認購偏弱 專家稱定價非特別吸引且前景差

10/09/2024

 

　　美的集團(00300)(深:000333)昨日（9日）起一連四日公開招股，招股價介乎52至54.8元，較美的集團A股折讓約兩成，每手入場費5535元，預期於9月17日掛牌。美的集團集資最多約270億元，將是自2021年京東物流(02618)上市以來，本港最大規模的IPO，即使以招股價下限上市，集團集資額亦達到近256億元，遠高於今年以來港股IPO集資總額約197億元。

 

美的 | 美的首日公開認購偏弱 專家稱定價非特別吸引且前景差

美的集團預計將成為今年港股集資王，（Shutterstock）


　　綜合市場消息指，美的首日公開招股僅錄得2.65億港元孖展認購，佔不足兩成，不過國際配售部分已獲足額認購，僅來自長期投資者的需求已足以覆蓋這宗交易。


　　美的今次在港上市吸引18名基石投資者撐場，合共認購約12.56億美元公司股份，按招股價中位數計相當於發售規模約37.25%。基投陣容包括中遠海控(01919)旗下中遠海運(香港)、UBS AM Singapore、國調基金二期、比亞迪(01211)旗下Golden Link、海豐國際　(01308)控股股東楊紹鵬持有的Splendor Achieve，以及郵儲銀行(01658)旗下中郵理財等等。

 

郭家耀：難靠單一股份上市帶動港股氣氛

 

　　美的集團招股價較其A股上周五（6日）收市價63.02元人民幣（約69.3港元）折讓介乎20.9%至25%，如果以其上月最低位59.24元人民幣（約64.86港元）計，折讓更只有15.5%至20%。


　　宏滙資產管理投資總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，雖然美的集團H股招股價較A股有折讓，但現有H股普遍較A股有折讓，若沒有折讓恐怕難以吸引投資者入場認購，因此折讓招股並非特別吸引之處，他預料美的集團招股難以獲得超爆認購。


　　郭家耀還指出，內地經濟放緩，樓市不景氣，居民消費也漸趨謹慎，內需疲弱情況短時間難以改變。儘管內地政府早前推出家電以舊換新政策，但政策成效有限。只要樓市一日低迷，少了新樓入伙，家電自然少了一批新需求。除非中央後續再推出扶持政策，否則難以改變內需疲弱的問題。


　　雖然美的集團是近年來港股最大IPO，但郭家耀表示，現時港股氣氛低迷，難以靠單一股份帶動大市氣氛。反而，由於A股近期疲弱，以美的集團A股為例，近期從高位累跌約一成，多少影響投資者意欲。他預料上市後股價走勢多少要參考A股走勢。


　　美的集團A股從年初至今股價上升11.35%，但從5月最高位計，該股股價下滑13.34%。

 

撰文：經濟通市場組記者佘詩偉

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