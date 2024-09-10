銀色債券 | 政府發行500億元銀債，保證息率降至4厘

政府公布發行新一批銀色債券詳情，目標發行額為500億元，視乎認購反應，最多上調至550億元，每手一萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛勾，並保證不會少於4厘，低於去年的5厘。



該批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資。政府會每年公布募得資金的分配情況。

銀色債券2024發行時間表

銀色債券不設二手市場，每位最多獲配發100手

2025年或之前年滿60歲及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為了讓更多市民可以參與計劃，該次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。



銀色債券的認購期由9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。合資格香港居民可透過配售銀行和指定證券經紀認購債券。

陳茂波:銀債為長者提供低風險及穩定回報

財政司司長陳茂波表示，特區政府今年繼續發行銀色債券，為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，並帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場。與此同時，該批銀色債券是在基礎建設債券計劃下發行，以支持惠及經濟民生的基建項目，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的「參與感」和「獲得感」。

中銀香港料銀債超額認購機會大，倡認購20手

中銀香港(02388)個人數字金融產品部總經理周國昌表示，預期是次銀債超額認購機會較大，料是次認購人數超過30萬，破紀錄的機會較大，若以32萬認購人數作估算，建議客戶可就是次銀債認購20手，但若客戶的資金較為充裕，也可以考慮申請25至30手。他指，考慮到全球即將進入減息周期，現時銀債能夠鎖定三年4厘的保證回報，認為是次銀債具吸引力。

香港上海滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，該行料9月美聯儲將會減息一次25個基點，市場料今年底或會有3-4次的25點子，最多或減100個點子，市場上的債券已出現孳息倒掛，是次銀債保證息率4厘，屬合理及吸引水平，相信今次銀債超額認購機會相當高。

撰文：經濟通採訪組

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