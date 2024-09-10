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美的上市 | 券商料美的公開認購僅足額，建議現金或小注認購

10/09/2024

　　內地家電龍頭美的集團(00300)(深:000333)昨日（9日）起至周四（12日）中午公開招股，預計9月17日掛牌，招股價介乎52至54.8元，較美的集團A股折讓約兩成，每手入場費5535元，集資最多約270億元，將是自2021年京東物流(02618)上市以來，本港最大規模的新股，將問鼎今年新股集資王。

 

美的上市 | 券商料美的公開認購僅足額，建議現金或小注認購

 

耀才料美的公開認購足額，宜現金或小注認購

 

　　綜合市場消息，美的首日公開招股僅錄2.65億港元孖展認購，佔不足兩成，不過國際配售部分已獲足額認購。耀才證券(01428)行政總裁許繹彬指出，次日孖展涉約2000萬港元，預期最終公開認購會「啱啱好」，並不會不足額，始終會有所支持，但由於相關A股近日走勢不明朗，加上港股市況淡靜，建議投資者最好以現金認購。該股首日掛牌表現亦主要視乎A股當日走向。

 

　　他又認為，美的集團雖勢成「集資王」，但「生不逢時」，就算其IPO配合國策，但仍要視乎市場氣氛，觀乎現時港股不復5月份走勢。

 

信誠不建議用孖展抽，料首掛徘徊個位數升跌幅

 

　　信誠證券聯席董事張智威則表示，暫預期次日孖展涉約100萬港元，與上日相約，亦形容整體認購情況未如理想。

 

　　他料，本次公開認購有機會不足額，或錄僅輕微超額認購，因此不建議用孖展抽新股，投資者隨時有機會「中凸」或面對上市後市場不問價沽貨情況。他建議投資者量力而為，小注認購。

 

　　他又預期，本次美的招股很大機會以招股價下限，或中間以下定價，由於港股市況及認購反應亦不算太好，因美的集資額龐大，加上另一邊廂阿里巴巴(09988)獲納入港股通，市場亦未必炒作美的集團。他料，美的集團首日掛牌僅徘徊個位數升跌幅，在招股價附近範圍遊走。

 

順豐控股招股潛在負面影響

 

　　潛在「集資王」美的一旦公開認購不足額，張智威認為，會進一步打擊新股市場，尤其是對市傳月底招股，集資約10億美元的順豐控股(深:002352)有負面影響，加上投資者或對早前羅兵咸永道IPO相關事件有戒心，順豐招股表現有待觀察，如會否以較低定價去吸引投資者。許繹彬亦提到，除非市況突然好轉，如A股回暖，或港股成交額回升至1500億港元以上，否則整體市況不好，比喻指就算是騰訊再次IPO，亦不會有甚麼特別。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

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