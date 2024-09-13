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樓市 | 長實(1113)旗下四間酒店推出來港專才長租服務

13/09/2024

樓市 | 長實(1113)旗下四間酒店推出來港專才長租服務

 

　　長實(01113)旗下HorizonHotels & Suites宣布，推出為來港工作的國內專才及環球人才而設的「FAMITEL ELITE高尖酒店+居」長租酒店服務，由即日起凡經各類輸入人才計劃申請來港之人士租住紅磡「海灣軒」滿6個月或以上，可享一系列的專屬體驗，包括優先選擇指定維港海景或城市景套房、房間配備5G寬頻上網等服務。


　　Horizon Hotels & Suites營運4間酒店，包括紅磡「海灣軒」及「海韻軒」、馬鞍山　「海澄軒」、葵涌「雍澄軒」。


　　長實地產投資董事劉啟文表示，不少海外及國內來港長居的專業人士都傾向先租住後購房，而本港的住宅租盤供應愈見短缺，而房間面積偌大、設備完善及位置方便的項目更令專才趨之若鶩，因此「海灣軒」於過去6個月已收到超過500個來自海外及內地專才的查詢，當中不乏對景觀及樓層有特定要求的高端客人。


　　劉啟文續指，「Famitel Elite高尖酒店+居」率先於紅磡「海灣軒」推出，正因為酒店位處核心地段，既有便捷地利優勢，兼能飽覽無敵維港景，加上套房面積大和間隔佳，設獨立備餐間，連基本傢俬及電器齊備，正好滿足端客人對套房的需求。

 

撰文：經濟通採訪組

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