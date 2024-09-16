BILIBILI | 嗶哩嗶哩急挫6%，據報重量級高管離職

嗶哩嗶哩副總裁盧梵溪經已離任

嗶哩嗶哩(09626)現價跌6.4%，報113元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.2%。該股成交約26萬股，涉資2936萬元。

過去周末內媒報道，嗶哩嗶哩副總裁盧梵溪經已離任。盧梵溪於2020年加入嗶哩嗶哩，期間主事多項大型活動並開啟嗶哩嗶哩的OGV製作，任內首次舉辦「最美的夜」跨年晚會，亦陸續涉足網絡綜藝及網劇兩大投入較重的OGV內容製作，並推出被外界稱為「破圈之作」的自製劇目，包括《風犬少年的天空》、《饒舌新世代》等。



盧梵溪在加入嗶哩嗶哩前，曾任優酷土豆集團副總裁、優酷出品總製片人，發起並監製了總點擊量逾1.7億次的《老男孩》微電影，並領導團隊將《小蘋果》一歌推廣至「國民神曲」行列。



有媒體引述公司內部人士稱，盧梵溪的離職主要有兩點原因：一是在內容方向上，B站希望堅持「精品化策略」，而盧想嘗試更多內容形式，所以在合約到期後不再續約；二是出於個人身體原因，盧希望休息一段時間。

撰文：經濟通市場組

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